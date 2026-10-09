Costa Rica y Países Bajos unen fuerzas para frenar el envío de drogas hacia Europa a través de rutas comerciales

El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gerald Campos Valverde, realizó una visita oficial a Países Bajos para fortalecer las acciones conjuntas contra el narcotráfico internacional. Crédito: MSP

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Costa Rica y Países Bajos avanzan en el fortalecimiento de su cooperación policial para combatir el narcotráfico internacional, particularmente las operaciones de organizaciones criminales que utilizan las rutas comerciales para transportar drogas desde territorio costarricense hacia Europa.

Como parte de este esfuerzo, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gerald Campos Valverde, realizó una visita oficial a territorio neerlandés, donde sostuvo reuniones con autoridades de seguridad y conoció las operaciones del puerto de Rotterdam, una de las principales infraestructuras logísticas para el comercio internacional en el continente europeo.

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El encuentro tuvo como objetivo establecer mecanismos de coordinación más estrechos entre los cuerpos policiales de ambos países, con especial participación de la Policía de Control de Drogas (PCD), encargada de investigar estructuras vinculadas con el tráfico de sustancias ilícitas en Costa Rica.

La visita también permitió abordar los desafíos que representa la utilización de rutas comerciales internacionales por parte de organizaciones dedicadas al narcotráfico, especialmente aquellas que buscan aprovechar el movimiento de mercancías entre América Latina y Europa.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, las reuniones permitieron avanzar en el establecimiento de enlaces entre las autoridades policiales costarricenses y neerlandesas, con el propósito de facilitar el trabajo conjunto frente a organizaciones criminales que operan en distintos territorios.

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El puerto de Rotterdam, uno de los puntos estratégicos de la cooperación

Uno de los principales componentes de la agenda del ministro Gerald Campos fue su visita al puerto de Rotterdam, una infraestructura considerada estratégica para el comercio marítimo europeo por su capacidad para movilizar mercancías provenientes de diferentes regiones del mundo.

La importancia de este puerto dentro del intercambio comercial internacional también plantea desafíos para las autoridades encargadas de prevenir el ingreso de sustancias ilícitas ocultas en cargamentos que circulan por las rutas marítimas.

Las redes de narcotráfico transnacional pueden intentar aprovechar operaciones comerciales legítimas para movilizar drogas entre países productores, territorios de tránsito y mercados de destino.

En ese contexto, la coordinación entre los organismos policiales resulta relevante para intercambiar información sobre estructuras investigadas, identificar posibles riesgos y mejorar la detección de actividades ilícitas vinculadas con el transporte de mercancías.

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Durante su recorrido por las instalaciones portuarias, el jerarca costarricense conoció aspectos relacionados con los desafíos de seguridad que enfrentan las autoridades neerlandesas.

Además, la visita permitió establecer contactos para reforzar las investigaciones relacionadas con el envío de drogas desde Costa Rica hacia el mercado europeo.

El ministro explicó que el objetivo de este acercamiento no fue únicamente conocer el funcionamiento de la infraestructura, sino construir relaciones de trabajo que permitan identificar a quienes participan en estas actividades.

“No solamente conocimos el puerto de Rotterdam, sino establecimos los enlaces. ¿Para qué? Para seguir identificando a esta gente que quiere cometer ilícitos, que quiere enviar droga desde Costa Rica a Europa”, afirmó Campos Valverde.

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El puerto de Rotterdam, uno de los principales centros logísticos de Europa, formó parte de la agenda del ministro Gerald Campos durante su visita oficial. REUTERS/Bart Biesemans

Reunión con autoridades neerlandesas para fortalecer las investigaciones

Durante su visita oficial, Gerald Campos también sostuvo un encuentro con David van Weel, ministro de Justicia y Seguridad de Países Bajos.

La reunión permitió analizar oportunidades para ampliar la colaboración bilateral y fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado.

Entre los principales temas abordados figuró la necesidad de mantener una comunicación efectiva entre los organismos policiales de ambos países, especialmente en investigaciones relacionadas con estructuras dedicadas al narcotráfico.

El encuentro también sirvió para reforzar las relaciones de trabajo entre las autoridades neerlandesas y la Policía de Control de Drogas de Costa Rica, con el objetivo de facilitar acciones conjuntas frente a delitos que trascienden las fronteras nacionales.

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Costa Rica y Países Bajos buscan reforzar los mecanismos de cooperación policial para detectar cargamentos de drogas que utilizan rutas comerciales hacia Europa. Crédito: MSP

Costa Rica busca identificar a las organizaciones que envían droga a Europa

El titular de Seguridad Pública explicó que la cooperación internacional forma parte de la estrategia gubernamental para enfrentar a las organizaciones criminales que desarrollan operaciones dentro y fuera del territorio costarricense.

Según Campos Valverde, el fortalecimiento de los vínculos policiales con Países Bajos permitirá coordinar esfuerzos para identificar a personas que pretendan utilizar Costa Rica como punto de salida de cargamentos de droga hacia Europa.

“Eso no lo vamos a permitir. Tenemos un modelo de trabajo fuerte orientado a esa lucha frontal contra la criminalidad”, manifestó el ministro.

El funcionario insistió en que las actividades del crimen organizado no se limitan a un solo territorio, por lo que requieren mecanismos de cooperación entre las autoridades de los países involucrados.

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En el caso del narcotráfico internacional, las investigaciones pueden abarcar distintas etapas de una operación criminal, desde el almacenamiento y traslado de sustancias hasta su ingreso en cadenas logísticas y posterior distribución.

Por esa razón, la coordinación entre las autoridades de los países de origen, tránsito y destino constituye uno de los mecanismos utilizados para investigar estas estructuras y establecer sus conexiones.

Las autoridades costarricenses buscan fortalecer particularmente la capacidad para identificar a los responsables de utilizar rutas comerciales con fines ilícitos, así como mejorar los canales de comunicación que permitan dar seguimiento a investigaciones desarrolladas en ambos territorios.

La Policía de Control de Drogas (PCD) fortalecerá sus vínculos con las autoridades neerlandesas para intercambiar información sobre organizaciones dedicadas al tráfico internacional de sustancias ilícitas. Crédito: MSP

Gobierno costarricense apuesta por la cooperación para enfrentar el crimen organizado

El ministro Gerald Campos Valverde sostuvo que la estrategia del Gobierno costarricense contempla el fortalecimiento de las capacidades policiales y la ampliación de las alianzas internacionales para enfrentar a organizaciones criminales.

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En sus declaraciones, el jerarca señaló que la cooperación con las autoridades neerlandesas permitirá desarrollar un trabajo conjunto para identificar y llevar ante la justicia a personas vinculadas con actividades delictivas.

“Esto lo estamos haciendo porque queremos una Costa Rica más segura, queremos a los delincuentes debidamente detenidos y condenados, pero sobre todo queremos esta alianza que nos va a permitir trabajar de manera unida y enfrentar la criminalidad que hay aquí en Costa Rica, como también la que hay en Europa”, expresó.

El funcionario destacó que las reuniones sostenidas durante la visita fueron fructíferas y reiteró la importancia de mantener canales permanentes de coordinación entre las instituciones policiales.

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El fortalecimiento de estas relaciones también se enmarca en la necesidad de enfrentar delitos que requieren investigaciones más allá de las fronteras, particularmente cuando las organizaciones criminales utilizan diferentes países para ejecutar sus operaciones.

En este sentido, la Policía de Control de Drogas tendrá un papel relevante en la continuidad de los contactos establecidos con las autoridades neerlandesas.