Llamadas interceptadas, un teléfono del Ministerio de Seguridad y el anillo con su apodo: así operaba 'Chelo' en el Caribe costarricense

La Corte del Distrito Este de Texas reclama a Joselito Esquivel, alias Chelo, por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico. Foto retomada de CR Hoy.

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Joselito Esquivel Ortiz, alias “Chelo”, guarda en el Registro Nacional dos embarcaciones con motores valuados en ₡22 millones - unos USD 48.222- que él mismo declaró por apenas ₡430,000, unos 943 USD.

El dato, revelado por CR Hoy, sitio costarricense de noticias, expone el desfase entre su patrimonio visible y los ocho meses que cotizó ante la seguridad social costarricense.

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Estados Unidos pidió su extradición. La Corte del Distrito Este de Texas lo reclama por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico, según informó CR Hoy.

Esquivel permanece en prisión preventiva desde setiembre, imputado en el caso conocido como Riverside, la causa que apunta contra la estructura atribuida a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

Coordinador entre organizaciones, no “mano derecha”

Las autoridades judiciales consideran a Esquivel uno de los principales colaboradores de López Vega, el presunto líder de un cártel que operaba en Limón y que ya fue extraditado a Estados Unidos. CR Hoy precisa que su función no era exactamente la de “mano derecha”, sino la de coordinador entre distintas organizaciones criminales.

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Según el expediente del caso Riverside, Esquivel organizaba las actividades de los miembros operativos y garantizaba el cumplimiento de las instrucciones de los mandos superiores. También supervisaba el almacenamiento, la negociación y la distribución de las drogas que López Vega suministraba a otras bandas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) documentó que Esquivel acumuló vehículos, una propiedad de lujo y equipo de navegación pese a una capacidad económica formal que no respalda ese patrimonio. Foto retomada de CR Hoy.

Una corte federal de Texas lo investiga por presunta vinculación con delitos de narcotráfico dentro de la estructura atribuida a “Pecho de Rata”. El pedido llega mientras Esquivel cumple prisión preventiva en Costa Rica por el caso Riverside, que en junio derivó en más de 100 allanamientos contra la organización.

Fotografías extraídas de un celular de López Vega ubican a Esquivel dentro del círculo familiar del cabecilla. En una de esas imágenes aparece junto a Kishna y Jardel López Tyndall, hijos de “Pecho de Rata”, y también junto a Randall Delgado Mora, alias “Míster Músculo”, quien funcionaba como enlace del cártel con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”. En esa misma fotografía, Esquivel luce un anillo grabado con su apodo.

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Antecedentes penales y un patrimonio que no cuadra

“Chelo” ya era conocido por las autoridades antes del caso Riverside. Registra una causa penal de 2020 por tenencia y portación ilegal de armas, además de procesos previos por sustracción patrimonial y lesiones culposas, según CR Hoy.

En 2017 le rechazaron una solicitud de inscripción de armas porque las autoridades detectaron antecedentes policiales por tenencia de marihuana. El sitio vincula ese rechazo con una directriz del entonces viceministro Celso Gamboa, quien más tarde resultó señalado como socio de López Vega.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) documentó que Esquivel acumuló vehículos, una propiedad de lujo y equipo de navegación pese a una capacidad económica formal que no respalda ese patrimonio. En la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registra únicamente ocho cotizaciones entre 2013 y 2014, con un salario cercano a ₡137.000- unos USD 300.

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Joselito Esquivel Ortiz, alias “Chelo”, guarda en el Registro Nacional dos embarcaciones con motores valuados en ₡22 millones - unos USD 48.222- que él mismo declaró por apenas ₡430,000, unos 943 USD. Foto retomada de CR Hoy

El Registro Nacional consigna a su nombre un automóvil Hyundai Excel, dos motocicletas y dos embarcaciones inscritas ante la Capitanía de Limón: “Fantasma de la Noche” y “Lindel”.

La primera cuenta con dos motores Yamaha de 200 caballos de fuerza cada uno, con un valor comercial estimado de ₡22 millones- 48,222 USD,, aunque fueron declarados ante el Registro por apenas ₡430.000 en conjunto, unos USD 943.

Para los investigadores citados por CR Hoy, esa subvaloración de los activos marítimos es un indicio adicional de que el patrimonio de Esquivel no coincide con sus ingresos declarados.

El OIJ interceptó en agosto de 2025 una conversación entre López Vega y sus dos hijos en la que analizaban información de un expediente de la DEA y comentaban sobre sujetos vinculados con “Chelo” antes de un viaje a Colombia.

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CR Hoy reproduce parte del intercambio: “Acuérdese el otro ‘Enano’ estaba también ahí con ‘Chelo’ y todo, y después se fue para Colombia, pero no sé cuál de los dos enanos es”.

Entre las llamadas interceptadas, las autoridades detectaron contactos con un número telefónico a nombre del Ministerio de Seguridad Pública instalado en la sede de Guardacostas de Moín, dentro del plantel de Recope en Limón. La policía judicial calificó esas comunicaciones como preocupantes, pues evidencian contacto directo con el cuerpo encargado del control marítimo.

Con el pedido contra “Chelo”, la Fiscalía costarricense ubica a Esquivel como el extraditable número 28 reclamado por la justicia estadounidense dentro de la ola de entregas que el país centroamericano habilitó desde 2025, tras la reforma constitucional que permite extraditar a sus propios ciudadanos por narcotráfico o terrorismo. Foto retomada de CR Hoy.

Se presume que la organización reclutaba funcionarios públicos a cambio de dinero para facilitar el trasiego de droga en sectores del Caribe Sur como Penshurt, Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, según CR Hoy.

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La familia de “Pecho de Rata”, con un año de prisión preventiva

El pedido de extradición contra Esquivel se suma a un expediente que ya golpeó al núcleo familiar de López Vega. El 30 de setiembre, la jueza penal de Limón Alejandra Rojas Calvo dictó un año de prisión preventiva para 37 imputados del caso Riverside, entre ellos los cuatro hijos de “Pecho de Rata”: Kishna Aneika, Jardel Leonid, Jonedzel Shaquille y Nayevska Giolanny López Tyndall, según informó La Nación, diario costarricense. La medida rige hasta el 23 de junio de 2027.

La jueza remitió además el expediente completo al Juzgado Penal de Talamanca, en Bribrí, tras declarar la incompetencia territorial del despacho de Limón.

Kishna López Tyndall, hija de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, se reunió con un exagente de la DEA y un exfiscal federal de Estados Unidos para abordar la defensa de su padre antes de su extradición./ (El Observador)

Otros 17 investigados del caso recibieron medidas alternas, como firmar periódicamente en el juzgado o el impedimento de salida del país.

López Vega fue extraditado a Texas el 20 de marzo. Con el pedido contra “Chelo”, la Fiscalía costarricense ubica a Esquivel como el extraditable número 28 reclamado por la justicia estadounidense dentro de la ola de entregas que el país centroamericano habilitó desde 2025, tras la reforma constitucional que permite extraditar a sus propios ciudadanos por narcotráfico o terrorismo.

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