Inflación interanual de Costa Rica vuelve a terreno positivo en septiembre tras 16 meses

El Índice de Precios al Consumidor de Costa Rica registró una variación interanual de 0.34% en septiembre y salió de terreno negativo tras 16 meses. (Foto: CNN)

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC)interanual de Costa Rica registró una variación de 0.34% en septiembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La cifra llevó el indicador a terreno positivo después de 16 meses consecutivos de resultados negativos y fue la primera lectura superior a cero desde abril de 2025, cuando alcanzó 0.37%.

La inflación interanual estima la variación de los precios frente al mismo mes del año anterior. El resultado de septiembre indicó que el nivel general de precios se ubicó por encima del registrado en septiembre de 2025, aunque el indicador permaneció por debajo del rango de tolerancia fijado por el Banco Central de Costa Rica.

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La racha de variaciones interanuales negativas comenzó en mayo de 2025, cuando el índice registró -0.12%, y se extendió hasta agosto de 2026. El menor registro de ese período se presentó en febrero de este año, con una variación de -2.73%.

Después de ese nivel, las variaciones negativas fueron menores. El indicador marcó -0.32% en junio, -0.28% en julio y -0.17% en agosto, antes de pasar a un resultado positivo en septiembre, según datos de El Observador.

En septiembre de 2025, la inflación interanual se ubicaba en -1%. Entre ese registro y la medición correspondiente al mismo mes de este año, el índice aumentó 1.34 puntos porcentuales.

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El nivel más bajo de la racha de variaciones interanuales negativas se presentó en febrero de este año con un registro de -2.73%. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) establece una meta de inflación de 3%, con un rango de tolerancia de entre 2% y 4%. La lectura de septiembre se situó 1.66 puntos porcentuales por debajo del límite inferior de ese intervalo.

La distancia frente a la meta del banco central fue de 2.66 puntos porcentuales. De esta forma, el retorno del indicador a cifras positivas no modificó su ubicación por debajo del rango definido por la autoridad monetaria.

Los huevos, los vehículos nuevos y la telefonía móvil incidieron en el aumento mensual

La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor fue de 0.11% en septiembre. El resultado recogió aumentos y reducciones en distintos bienes y servicios que integran la canasta utilizada por el INEC para elaborar el indicador.

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Los huevos estuvieron entre los artículos que más incidieron en el resultado mensual, con un incremento de 18.12%. Los vehículos nuevos aumentaron 1.57% y el servicio de telefonía móvil registró un alza de 1.55%.

Los alquileres de vivienda y la papaya también contribuyeron al aumento mensual. El informe no detalló las variaciones específicas de esos dos rubros dentro de los datos señalados.

Los huevos registraron un aumento de 18.12% en septiembre.

Algunos productos y servicios registraron bajas durante septiembre. La gasolina disminuyó 1.45%, mientras que los boletos aéreos al exterior redujeron su precio en 6.37%.

El tomate presentó una disminución de 9.10%, de acuerdo con el detalle de los artículos que incidieron en la medición. Estas reducciones operaron en sentido contrario a los incrementos observados en otros componentes de la canasta.

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De los 293 artículos incluidos en el IPC, el 42% redujo su precio durante el mes. El 33% mostró aumentos y el 25% no tuvo variación.

La distribución de los artículos reflejó que el resultado mensual reunió comportamientos diferentes entre los bienes y servicios considerados por el índice. El aumento general no implicó variaciones al alza en la totalidad de los componentes de la medición.

Ocho de las 13 divisiones del IPC registraron incrementos en septiembre. Información y comunicación aumentó 0.47%, mientras que transporte subió 0.23%.

La división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 0.22%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que tiene la mayor ponderación dentro del índice, aumentó 0.12%.

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Entre las divisiones con reducciones se ubicaron recreación, deporte y cultura, que disminuyó 0.67%, y ropa y calzado, con una baja de 0.32%.