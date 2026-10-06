Inversión extranjera directa en Costa Rica creció 23.4% en el primer semestre de 2026

La inversión extranjera directa en Costa Rica creció 23,4% durante el primer semestre de 2026, incluso al excluir una operación extraordinaria registrada a comienzos del año. Crédito: ForJ Medical CR

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La inversión extranjera directa (IED) en Costa Rica registró un crecimiento de 23.4% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, incluso después de excluir el efecto de una operación extraordinaria concretada durante los primeros meses del año.

De acuerdo con un análisis técnico de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), elaborado con base en datos preliminares del Banco Central de Costa Rica (BCCR), los flujos de inversión alcanzaron $2,739.6 millones entre enero y junio.

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El resultado contempla la exclusión de la adquisición de una compañía de bebidas, operación que tuvo un impacto significativo en las cifras del primer trimestre.

Al retirar ese efecto extraordinario, varios de los principales regímenes de inversión mantuvieron crecimientos de dos dígitos.

La inversión en empresas del régimen definitivo alcanzó $569.7 millones, lo que representó un aumento de 46.9%, equivalente a $182 millones adicionales con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el caso del régimen de zona franca, los flujos pasaron de $1,283.7 millones en 2025 a $1,736.3 millones en 2026, para un incremento de 35%.

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La inversión en empresas del régimen de zona franca aumentó 35%, al pasar de $1.283,7 millones a $1.736,3 millones. Fuente: Zona Franca La Lima

También se registró un aumento en la inversión canalizada hacia zonas francas ubicadas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

En estas regiones, los flujos alcanzaron $149.6 millones, es decir, $40.5 millones más que un año antes, cifra que representa un crecimiento de 37%.

La ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, destacó el desempeño de la inversión en un contexto internacional que calificó como marcado por la incertidumbre.

“Los resultados de inversión extranjera directa al primer semestre de 2026 son sumamente alentadores, especialmente en un entorno internacional marcado por la incertidumbre y ante los retos internos que inciden en las decisiones de inversión”, afirmó.

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Trejos señaló que, incluso descontando la operación extraordinaria, el resultado refleja un crecimiento sostenido.

“Incluso al excluir la inversión extraordinaria registrada durante el primer trimestre, la IED mantiene un crecimiento cercano al 23.4% respecto del mismo período de 2025”, agregó.

La jerarca también destacó el comportamiento de las zonas francas, el capital nuevo y las reinversiones.

Según los datos divulgados, y excluyendo la operación extraordinaria, el capital nuevo aumentó 15%, mientras que las reinversiones crecieron 5% frente al mismo periodo del año anterior.

Dentro del régimen de zona franca, el capital nuevo aumentó en $77.8 millones, mientras que las reinversiones registraron un incremento de $70.2 millones.

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La gerente general de PROCOMER, Laura López, señaló que los resultados fuera de la GAM respaldan la estrategia de llevar nuevos proyectos hacia distintas regiones del país.

“Estos resultados obtenidos en inversión extranjera directa durante el primer semestre del año, con crecimientos de dos dígitos en la inversión fuera de la GAM, nos impulsan a seguir consolidando la estrategia de PROCOMER de llevar inversión a las diferentes regiones del país”, sostuvo.

El sector turismo registró una caída de 27% en la inversión, al pasar de $215 millones en 2025 a $157,9 millones en 2026. Cortesía: ICT

La procedencia de los capitales también muestra una alta concentración en un grupo reducido de mercados.

Estados Unidos concentró 68.9% de la IED, seguido por Suiza con 5.7% y España con 5.1%.

Por sectores, la industria manufacturera se mantuvo como el principal destino de los flujos, con $1,951.5 millones, lo que representó un crecimiento de 9.8% respecto al mismo periodo de 2025.

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Uno de los mayores aumentos porcentuales se produjo en el sector servicios.

La inversión pasó de $9.4 millones a $212.5 millones, un incremento de aproximadamente $203 millones, equivalente a un crecimiento de 2,161%.

La agricultura también mostró una recuperación. El sector pasó de registrar un flujo negativo de $2.1 millones en 2025 a recibir $48.8 millones en 2026.

Una situación similar ocurrió con la agroindustria, que pasó de -$8,7 millones en el primer semestre de 2025 a $41.5 millones durante el mismo periodo de este año.

No todos los sectores, sin embargo, registraron resultados positivos.

La inversión extranjera directa vinculada con el turismo disminuyó 27%, al pasar de $215 millones entre enero y junio de 2025 a $157.9 millones en el primer semestre de 2026.

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A pesar de esa caída sectorial, las autoridades consideran que los datos generales muestran un crecimiento sostenido de la inversión y una mayor participación de nuevos capitales y reinversiones.

PROCOMER indicó que el análisis, elaborado bajo el principio direccional, permite dar seguimiento a la evolución de los distintos componentes de la IED y orientar las estrategias destinadas a atraer nuevos proyectos.

Para las autoridades comerciales, uno de los principales desafíos será mantener el crecimiento, ampliar la diversificación de los mercados de origen y fortalecer la llegada de inversión hacia regiones situadas fuera de la GAM.