Herpes zóster en Costa Rica: 70% de los casos reportados entre 2021 y 2025 ocurrió en mayores de 45 años

El 70% de los casos de herpes zóster registrados por la CCSS entre 2021 y 2025 correspondió a personas de 45 años o más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 70% de los casos de herpes zóster registrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre 2021 y 2025 correspondió a personas de 45 años o más, un dato que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de reconocer los factores de riesgo y las opciones disponibles para prevenir esta enfermedad.

El herpes zóster, conocido popularmente en Costa Rica como “culebrilla”, es provocado por la reactivación del virus varicela-zóster, el mismo responsable de la varicela.

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Después de que una persona supera la varicela, el virus no desaparece completamente del organismo. Puede permanecer inactivo durante años o incluso décadas dentro del sistema nervioso y reactivarse posteriormente.

Se estima que una de cada tres personas desarrollará herpes zóster a lo largo de su vida, aunque el riesgo aumenta con la edad y en personas cuyo sistema inmunológico se encuentra comprometido.

Los registros de la CCSS muestran además una variación en la cantidad de casos durante los últimos años. En 2021 se reportaron 34 casos, mientras que en 2023 la cifra alcanzó 56, el nivel más alto señalado para el periodo comprendido entre 2021 y 2025.

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Aunque cualquier persona que haya tenido varicela puede desarrollar la enfermedad, los especialistas advierten que el riesgo aumenta conforme avanza la edad.

El herpes zóster, conocido como “culebrilla”, se produce por la reactivación del mismo virus que provoca la varicela.

Las personas mayores de 50 años, quienes padecen enfermedades preexistentes como hipertensión o diabetes, así como pacientes inmunocomprometidos, forman parte de los grupos en los que la prevención adquiere particular importancia.

La enfermedad suele comenzar con sensaciones que pueden confundirse inicialmente con otros padecimientos.

Entre las primeras manifestaciones aparecen dolor, ardor, picazón u hormigueo en una zona específica del cuerpo. Posteriormente puede desarrollarse una erupción acompañada de ampollas que generalmente se concentra en un solo lado del cuerpo.

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El torso y el rostro son algunas de las zonas donde puede aparecer con mayor frecuencia.

Además de las lesiones en la piel, algunas personas pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, fatiga, sensibilidad al tacto y malestar general.

Una consulta médica temprana es importante especialmente cuando las lesiones aparecen cerca de los ojos, debido a que la enfermedad puede generar complicaciones que requieren valoración inmediata.

Una de las consecuencias más conocidas del herpes zóster es la neuralgia postherpética.

Se trata de un dolor nervioso que puede continuar después de que las ampollas y demás lesiones visibles desaparecen. En algunos pacientes, las molestias pueden mantenerse durante meses e incluso años.

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Este tipo de dolor puede afectar actividades cotidianas como dormir, caminar, trabajar o mantener una vida social normal, con un impacto especialmente importante entre los adultos mayores.

La edad no es el único factor que puede incrementar el riesgo.

Determinadas enfermedades, tratamientos o condiciones que reducen las defensas del organismo también pueden facilitar la reactivación del virus que permanecía latente desde una infección previa de varicela.

En ese contexto, una de las herramientas disponibles para disminuir el riesgo es la vacunación contra el herpes zóster.

La recomendación es que las personas conversen con un profesional de salud para determinar, de acuerdo con su edad, antecedentes y condiciones particulares, si corresponde recibir la vacuna.

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Vacuna del herpes zóster: inmunización recomendada para adultos mayores de 50 años que previene la reactivación del virus de la varicela y reduce el riesgo de complicaciones neurológicas (Foto cortesía Gaceta Médica).

La prevención adquiere relevancia también por el envejecimiento progresivo de la población y por la presencia cada vez más frecuente de enfermedades crónicas.

En personas mayores de 50 años, así como en pacientes con condiciones que afectan su respuesta inmunológica, una evaluación médica puede permitir identificar las medidas preventivas más adecuadas.

Los especialistas también insisten en no minimizar los primeros síntomas.

El dolor o ardor localizado puede aparecer antes de que sean visibles las ampollas, por lo que reconocer esa combinación de síntomas y buscar atención médica oportunamente puede facilitar el diagnóstico y manejo del episodio.

Otra recomendación es evitar la automedicación y consultar a un profesional, particularmente si las lesiones aparecen en el rostro o alrededor de los ojos, si el dolor es intenso o si el paciente tiene alguna condición que compromete su sistema inmunológico.

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Aunque el herpes zóster puede provocar cuadros dolorosos y complicaciones prolongadas, existen medidas para reducir su impacto.

Mantenerse informado, reconocer las señales tempranas, consultar oportunamente y evaluar junto con un médico las alternativas de prevención son algunas de las principales recomendaciones frente a una enfermedad que puede permanecer silenciosa durante décadas antes de manifestarse.