Las conversiones de compras a cuotas sin intereses registraron un crecimiento del 23% entre 2024 y 2026, según datos de DAVIbank Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las compras realizadas con tarjetas de crédito y posteriormente convertidas en cuotas sin intereses registraron un crecimiento del 23% entre 2024 y 2026, según datos divulgados e por DAVIbank Costa Rica, entidad que identificó un aumento en la utilización de esta modalidad de financiamiento.

El mecanismo, tradicionalmente asociado con la adquisición de electrodomésticos, muebles y dispositivos tecnológicos, ahora también se utiliza para cubrir gastos relacionados con salud, supermercados, educación, restaurantes, viajes y entretenimiento.

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De acuerdo con la información bancaria, los consumidores recurren a esta alternativa para distribuir el costo de determinadas compras durante varios meses, en lugar de asumir el pago completo en una sola transacción.

Monto promedio de las compras también aumentó

Además del crecimiento en las conversiones, la entidad financiera identificó un incremento en el monto promedio de las operaciones realizadas mediante esta modalidad.

En 2024, el promedio por transacción fue de 483 dólares, mientras que en 2025 aumentó a 504 dólares. Durante lo transcurrido de 2026, la cifra alcanzó los 597 dólares.

Esto representa un incremento de 114 dólares respecto al monto promedio registrado dos años atrás.

Berny Chavarría, director de Medios de Pago de DAVIbank, explicó que el financiamiento sin intereses puede facilitar la organización de las finanzas personales, siempre que los usuarios respeten las condiciones acordadas.

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“Es una opción que puede aliviar el presupuesto mensual cuando se usa con orden, se cumplen las fechas de pago y el monto se ajusta a la capacidad de pago”, manifestó.

¿Cómo funcionan las compras a cero intereses?

Esta modalidad permite que una persona realice una compra con su tarjeta de crédito y posteriormente convierta el monto en pagos mensuales establecidos previamente.

En el caso de DAVIbank, los clientes pueden solicitar la conversión directamente desde la aplicación móvil, siempre que cumplan determinadas condiciones.

Entre los requisitos destacan mantener la tarjeta activa, disponer de límite de crédito y encontrarse al día con las obligaciones bancarias.

La compra debe superar los ₡60,000 o 100 dólares, y la solicitud debe realizarse dentro de los 30 días naturales posteriores a la transacción.

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El sistema también permite financiar operaciones efectuadas en el extranjero, como reservaciones de hoteles, tiquetes aéreos y compras por internet.

Adicionalmente, algunos establecimientos afiliados ofrecen la posibilidad de seleccionar las cuotas sin intereses directamente al momento de pagar.

Gastos relacionados con salud, supermercados, educación, viajes y entretenimiento también pueden financiarse mediante cuotas sin intereses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas advierten sobre riesgos para el presupuesto

Aunque esta alternativa puede ayudar a distribuir gastos importantes, acumular múltiples compras financiadas puede representar una presión adicional sobre las finanzas familiares.

Por esta razón, los consumidores deben evaluar cuánto dinero destinan mensualmente al pago de sus obligaciones y cuánto margen conservan para cubrir necesidades básicas.

Chavarría recomendó analizar el plazo de financiamiento y la suma de las cuotas antes de aceptar nuevos compromisos.

“La idea es confirmar que ese nuevo compromiso se ajuste a su presupuesto y no se convierta en una carga adicional”, señaló.

El beneficio del 0% de interés depende del cumplimiento de las condiciones establecidas y de los pagos correspondientes. Por ello, es importante verificar las consecuencias de eventuales atrasos.

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Los datos reflejan una mayor utilización de las cuotas sin intereses entre los clientes de la entidad, particularmente para distribuir gastos que anteriormente podían representar un desembolso considerable en un solo mes.

La recomendación de los especialistas es utilizar esta facilidad como una herramienta de planificación financiera y no como una razón para adquirir compromisos superiores a la capacidad económica del hogar.