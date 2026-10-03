Costa Rica deportó a 23 extranjeros, entre ellos 10 colombianos con perfil criminal

El grupo de deportados estuvo integrado por 16 ciudadanos colombianos y siete ecuatorianos expulsados por su condición migratoria irregular. (Cortesía: Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica)

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La Policía Profesional de Migración de Costa Rica deportó este sábado a 23 hombres extranjeros, entre ellos 10 ciudadanos colombianos identificados por las autoridades con “alto perfil criminal”. El grupo salió en un vuelo chárter desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, con destino inicial a Colombia y una escala posterior en Ecuador.

De acuerdo con la información oficial, 16 de los deportados son colombianos y siete son ecuatorianos. Estos últimos fueron expulsados por encontrarse en condición migratoria irregular, mientras que dentro del contingente colombiano figuran personas con antecedentes o alertas vinculadas con distintos delitos.

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El director de la Policía Profesional de Migración, Edwin Miranda, señaló en un video que se trata de la cuarta deportación realizada por vía chárter bajo este mecanismo. “El día de hoy estamos realizando la cuarta deportación vía chárter. En esta oportunidad vamos a los países de Colombia y Ecuador”, afirmó.

La aeronave cubrió una ruta desde San José hacia Colombia y Ecuador. La primera etapa estuvo destinada al traslado de las 16 personas colombianas, mientras que los siete ciudadanos ecuatorianos continuarían el viaje hacia su país de origen.

El director Edwin Miranda confirmó que esta operación representa la cuarta deportación vía chárter. (Cortesía: Noticias Trivisión/ Policía Profesional de Migración)

Diez colombianos fueron identificados con perfil criminal

Según detalló Migración, 10 de los 16 ciudadanos colombianos deportados tenían alto perfil criminal. Las autoridades mencionaron entre los antecedentes y alertas atribuidos a integrantes de este grupo delitos relacionados con posesión y tráfico de drogas, homicidio simple, tentativa de homicidio, violencia doméstica, uso de documento falso y presunta afiliación terrorista. También se reportaron alertas por tiroteos.

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Miranda indicó que la condición migratoria irregular fue uno de los factores considerados en los procedimientos. A esa situación se sumaron, en algunos casos, referencias a antecedentes penales o investigaciones por delitos contra la vida y narcotráfico.

“Son personas que ya tienen, algunos de ellos, además de condición irregular, antecedentes penales por asociación al terrorismo, delitos contra la vida como homicidios. También tenemos vinculación a temas específicamente de narcotráfico y otros delitos”, declaró el funcionario.

A su vez, el director de la Policía Profesional de Migración sostuvo que los expulsados fueron trasladados desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría bajo custodia de las autoridades migratorias.

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Diez de los colombianos deportados registraban antecedentes por delitos como homicidio, tráfico de drogas y presunta afiliación terrorista. (Cortesía: Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica)

Migración informó que ya deportó a 101 personas

De igual manera, la Policía Profesional de Migración alcanzó 101 personas deportadas por medio de vuelos chárter, según explicó Miranda. El funcionario señaló que el mecanismo cuenta con la cooperación de la Embajada de Estados Unidos en el país, a través de sus representantes.

“En total llevamos ciento un personas deportadas bajo este sistema que hace la Policía Profesional de Migración en cooperación con la Embajada de los Estados Unidos”, señaló Miranda.

La institución indicó que estas operaciones buscan reforzar la seguridad nacional. Además, señaló que las personas deportadas quedarán bajo custodia de las autoridades de sus países de origen.

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La operación se realizó el sábado 3 de octubre y concentró en un mismo vuelo la deportación de personas con condición migratoria irregular y de ciudadanos que, según las autoridades, presentaban antecedentes penales, alertas policiales o vínculos con investigaciones por delitos graves.