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“Manipulación emocional”: la insólita foto con la que Andrew Garfield conquistó el papel de Spider-Man

Sus representantes recurrieron a una imagen de su infancia disfrazado del superhéroe para reforzar la elección ante Marc Webb. El actor también contó cómo imprimió rasgos propios a Peter Parker

Esta escena de acción de la película 'El Sorprendente Hombre Araña 2' muestra al superhéroe en plena persecución. Se observa al Hombre Araña sobre un camión azul en movimiento por una ciudad con rascacielos. Dentro de un vehículo, dos hombres manipulan un equipo con un símbolo radiactivo. El protagonista interactúa con un civil y se enfrenta a los asaltantes para recuperar plutonio robado de Oscorp. Un hombre con chaqueta oscura y cadena dorada aparece gritando (Marvel / Disney)
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Andrew Garfield confirmó en un video de Vanity Fair junto a Claire Foy que sus padres y representantes mostraron una foto suya de bebé disfrazado de Spider-Man para convencer a Marc Webb de elegirlo como protagonista de El sorprendente Hombre Araña.

El actor calificó la maniobra como “manipulación emocional”, aunque enseguida prefirió otro término: “Yo lo llamaría destino”. Cuando Foy le preguntó si alentaría a otros actores a usar ese tipo de estrategias para conseguir un papel, Garfield respondió sin dudar: “Sí”.

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Garfield propuso la patineta para moldear a Peter Parker a su imagen

La foto de bebé no fue la única forma en que el actor intervino en la construcción del personaje. Garfield reveló que fue él quien propuso que Peter Parker anduviera en patineta en la película, algo que practicaba de adolescente y que quería trasladar al personaje. “Spider-Man es como Hamlet para mí”, explicó. “Quien lo interprete va a llevarle su propia alma”, y señaló que esa fue su manera concreta de hacerlo.

Andrew Garfield definió esa estrategia para conseguir el papel de Spider-Man como "manipulación emocional" y luego la llamó "destino" (Captura de video)
Andrew Garfield definió esa estrategia para conseguir el papel de Spider-Man como "manipulación emocional" y luego la llamó "destino" (Captura de video)

La iniciativa, además de su faceta principal, le entregó una utilidad concreta y visible, ya que el hecho de involucrarse en la producción le permitió seguir desarrollando y perfeccionando una destreza que poseía desde la infancia. Garfield reconoció ante sus interlocutores que su calidad en esa habilidad se incrementó como resultado directo del rodaje.

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El momento viral de los Globos de Oro

Otro de los pasajes más comentados del video giró en torno al instante que “se viralizó” durante los Globos de Oro 2025. Garfield explicó que ajustarse los anteojos y el cuello de la camisa frente a las cámaras fue, en principio, algo involuntario: no lograba ver el teleprómpter y creía que tenía la camisa demasiado abierta.

Sin embargo, cuando Foy lo presionó, el actor concedió: “Quizás de forma retroactiva pudo haber habido algún deseo inconsciente de seducir”. Ante la pregunta de si en el fondo se alegró de haber generado esa reacción, respondió: “¿A quién no le gustaría que lo consideren atractivo?”.

Claire Foy dijo que tenía críticas sobre el desempeño de Andrew Garfield como actor, pero prefirió expresarlas por escrito en una carta (REUTERS/Jordan Tovin)
Claire Foy dijo que tenía críticas sobre el desempeño de Andrew Garfield como actor, pero prefirió expresarlas por escrito en una carta (REUTERS/Jordan Tovin)

Por parte de Foy, las conversaciones y los cruces entre ambos también ofrecieron una serie de momentos destacados. En una instancia, Garfield fue directo y le consultó sin rodeos si tenía algún tipo de crítica hacia su desempeño como actor.

La actriz demoró algunos segundos en dar una respuesta y, finalmente, reconoció que sí tenía críticas, aunque señaló que prefería expresarlas por escrito en vez de hacerlo en ese momento y frente al público. Entre risas, agregó: “Lo voy a escribir en una carta”.

Foy confesó también que había vivido situaciones en las que fue confundida con Emily Blunt y con Felicity Jones en diferentes oportunidades, y explicó que en esos momentos optó por no aclarar la confusión de manera directa ni hacerlo explícitamente, sino que, por el contrario, eligió disfrutar la situación tal como se presentaba.

Garfield intentó explicar el “farmeo de aura”

Uno de los pasajes más distendidos del video fue cuando Garfield intentó explicarle a Foy el término de la Generación Z, farmeo de aura, que describe el acto de proyectar una imagen canchera ante el mundo. Su definición derivó en una imagen anacrónica: “Usás ropa linda, te ponés un lindo sombrero y salís a dar un paseo por el bajo Manhattan con un bastón y un monóculo”.

Andrew Garfield intentó explicar el término de la Generación Z "farmeo de aura" y lo describió como proyectar una imagen canchera ante el mundo (REUTERS/Jordan Tovin)
Andrew Garfield intentó explicar el término de la Generación Z "farmeo de aura" y lo describió como proyectar una imagen canchera ante el mundo (REUTERS/Jordan Tovin)

Foy lo interrumpió: “¿Un sombrero? ¿Vas a un casamiento en 1994?”. El actor reconoció que era “la versión milenial del farmeo de aura”.

Garfield también habló de su amistad con Elmo, el personaje de Sesame Street, criticado en redes sociales por no respaldar a los Knicks de Nueva York durante los playoffs de la NBA. “Eso fue una locura, Elmo. Sos neoyorquino”, dijo, aunque aclaró que no se atrevería a darle consejos de imagen: “Elmo es como un dios para mí”.

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