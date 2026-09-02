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Adam Scott confesó sus inseguridades al audicionar para Severance: “Pensé que jamás lo conseguiría, era demasiado bueno”

El actor reveló que atravesaba una etapa de duelo en soledad durante la pandemia cuando llegó la propuesta de Ben Stiller. La ficción se transformó, según contó, en una herramienta personal de contención emocional

Susurran tu nombre, el thriller de terror de Netflix con Adam Scott, Robert De Niro y Michelle Monaghan, llegó a la plataforma el 28 de agosto de 2026 y lideró los rankings (Netflix)
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En una charla distendida con Lady Brittany en Royal Court, el actor Adam Scott repasó sus tres décadas de carrera, confesó sus inseguridades frente a la cámara y anticipó el estreno de Susurran tu nombre, el thriller de terror que llegó a Netflix el 28 de agosto de 2026.

La fascinación por lo perturbador que recorre buena parte de su trabajo nació en la infancia, cuando The Twilight Zone pasaba a diario por televisión tras el noticiero. Ese hilo llegó hasta Severance: cuando el director Ben Stiller le describió la premisa por primera vez, Scott tuvo la sensación inmediata de que sonaba a un episodio de aquella serie.

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“Pensé que jamás conseguiría ese papel porque era demasiado bueno. Pero si lo hacía, sería como ganarme todo el tiempo que llevo en esto”, afirmó en referencia a sus aproximadamente 30 años de trayectoria.

Adam Scott contó que su fascinación por lo perturbador nació en la infancia y conectó ese interés con su trabajo en Severance (REUTERS/Mike Blake)
Adam Scott contó que su fascinación por lo perturbador nació en la infancia y conectó ese interés con su trabajo en Severance (REUTERS/Mike Blake)

Scott habló del contexto emocional en que filmó la primera temporada de Severance. Estaba solo en Nueva York durante la pandemia y, según sus propias palabras, atravesaba un período de duelo. La estructura dual del personaje —con sus dos versiones separadas por el procedimiento de separación— le ofreció, según dijo, una vía de procesamiento.

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“La serie estuvo ahí para mí mientras yo pasaba por eso. Todo se fundió en una sola cosa”, señaló. Scott acumula dos nominaciones al Globo de Oro como mejor actor en drama por ese papel, en 2023 y 2026.

El cambio que modificó su actuación

Scott describió los primeros 15 años de su carrera como una etapa en la que era incapaz de “compartirse” con la cámara.

Atribuyó el cambio a una indicación del director Fred Savage durante el rodaje de Party Down: Savage le dijo que tenía toda una temporada por delante y que no necesitaba volcarlo todo en una sola escena.

Party Down, Adam Scott
El actor atribuyó un cambio en su actuación a una indicación de Fred Savage durante el rodaje de Party Down (Prime Video)

“Lo que me estaba diciendo era: podés relajarte y mostrarte un poco”, recordó Scott. Antes de ese momento, el actor llegaba a los rodajes tras noches en vela, convencido de que el cansancio lo calmaría. “Solo me hacía sentir cansado”, admitió con humor.

Su nuevo papel en Susurran tu nombre

Scott es el protagonista principal de Susurran tu nombre, la película de terror con formato de thriller que fue dirigida por James Ashcroft, un realizador reconocido por su trabajo anterior en La ley de Jenny Pen. En este film, Scott comparte elenco con Robert De Niro y Michelle Monaghan, quienes también participan en la historia.

El actor asume el papel de Tom Kennedy, quien es presentado como escritor y además como padre viudo de un hijo. Su personaje es un hombre que enfrenta una tragedia cuando su hijo es secuestrado por un asesino en serie, el cual reproduce o imita los crímenes cometidos por un homicida que actualmente sigue cumpliendo condena en prisión.

En la entrevista, Scott admitió que el papel le resultó particularmente cercano: tiene dos hijos con su esposa, Naomi Scott —Graham, de 19 años, y Frankie, de 16— y reconoció que sus propias experiencias como padre informaron su interpretación.

Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan en 'Susurran tu nombre' Cr. David Lee/Netflix © 2026
Adam Scott protagoniza Susurran tu nombre, el thriller de terror de Netflix dirigido por James Ashcroft junto a Robert De Niro y Michelle Monaghan (David Lee/Netflix)

Ser padre es una parte enorme de uno”, declaró al medio estadounidense People, en declaraciones previas al estreno. La película se estrenó el 28 de agosto en la plataforma y se posicionó de inmediato entre los títulos más vistos.

Scott se refirió al estándar que, según él, define cuándo una película de terror merece ser considerada buena. Dijo que, si una persona termina orinándose de miedo durante la proyección, esa película puede ser calificada como buena dentro del género.

Opinó, además, que si alguien llega a defecarse del susto en la sala, entonces la película alcanza la categoría de obra maestra del terror. Manifestó que el objetivo que se plantea para su próximo proyecto es lograr que todos los espectadores que asistan terminen sintiendo la necesidad de usar un pañal.

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