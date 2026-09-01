Costa Rica

Esposa de alias “Pecho de Rata” quedó en libertad con medidas cautelares en Costa Rica

La esposa de alias “Pecho de Rata” fue capturada el 30 de agosto en el aeropuerto Juan Santamaría tras llegar desde Suiza, por una alerta internacional vinculada a una causa por legitimación de capitales

Detienen en Costa Rica a la esposa del extraditado alias "Pecho de Rata" por tráfico internacional de drogas (Imagen cortesía La Octava)
Detienen en Costa Rica a la esposa del extraditado alias "Pecho de Rata" por tráfico internacional de drogas (Imagen cortesía La Octava)
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La esposa de alias “Pecho de Rata”, Jeydi Smith De La O, quedó en libertad bajo medidas cautelares luego de ser detenida el domingo 30 de agosto en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Costa Rica. La mujer regresaba al país en un vuelo procedente de Suiza y enfrentaba una alerta internacional emitida en el marco de una investigación por presunta legitimación de capitales.

La resolución fue tomada por el Juzgado de Limón tras una audiencia que se extendió entre el lunes 31 de agosto y este martes 1 de septiembre. La decisión permite que Smith continúe en libertad mientras avanza el proceso judicial, aunque bajo restricciones impuestas por las autoridades.

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La medida no representa un cierre de la investigación. El Ministerio Público de Costa Rica anunció que apelará la resolución judicial, por lo que el caso aún puede tener nuevas decisiones en los próximos días.

Celso Gamboa Sánchez y Alejandro López Vega permanecen detenidos en Costa Rica mientras se resuelve el proceso judicial que podría derivar en su traslado a Estados Unidos. Fuente: CR Hoy
Celso Gamboa Sánchez y Alejandro López Vega permanecen detenidos en Costa Rica mientras se resuelve el proceso judicial que podría derivar en su traslado a Estados Unidos. Fuente: CR Hoy

La Justicia ordenó firma periódica y prohibición para salir del país

Entre las condiciones dictadas contra Jeydi Smith De La O está la obligación de presentarse a firmar cada 15 días ante las autoridades. También tiene impedimento de salida de Costa Rica y deberá entregar su pasaporte durante un año.

Smith fue detenida en el aeropuerto capitalino tras aterrizar desde Europa. Las autoridades mantenían una alerta de Interpol en su contra desde el 23 de junio, cuando se ejecutaron allanamientos relacionados con el llamado caso Riverside.

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La mujer no se encontraba en su vivienda cuando ocurrieron esos operativos. Los registros migratorios incorporados a la investigación establecieron que había salido de Costa Rica el 17 de junio, una semana antes de los allanamientos.

Su retorno al país permitió que las autoridades hicieran efectiva la captura. Desde entonces, la atención se centró en su presunta relación con el manejo financiero de la estructura investigada y en los vínculos que mantiene con López Vega, conocido como “Pecho de Rata”.

Logotipo y nombre de Interpol en la fachada de un edificio. El logo muestra un globo terráqueo, una espada y ramas de olivo
La detención de Jeydi Smith De La O se concretó por una alerta de Interpol activada tras los allanamientos del caso Riverside. (Interpol)

La investigación la vincula con el manejo de dinero y activos

El expediente judicial señala que Smith es investigada por una posible participación en legitimación de capitales dentro de una organización presuntamente dirigida por López Vega. La causa analiza movimientos de dinero, depósitos, productos bancarios y comunicaciones entre ambos.

Según la información incluida en el expediente, las autoridades atribuyen a Smith tareas relacionadas con el resguardo, traslado y administración de fondos en efectivo. También revisan una serie de depósitos y operaciones financieras que, de acuerdo con la pesquisa, podrían estar vinculadas con recursos de la estructura criminal.

Los investigadores sostienen que la relación entre Smith y López Vega no se limita al vínculo matrimonial. La causa incluye comunicaciones frecuentes, seguimiento de sus movimientos y conexiones a través de productos bancarios.

La pareja se casó el 17 de febrero de este año, cuando López Vega ya se encontraba detenido y enfrentaba un proceso de extradición. Ese dato también forma parte de los elementos que revisan las autoridades costarricenses.

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
El expediente judicial analiza depósitos, productos bancarios y comunicaciones entre Jeydi Smith De La O y López Vega, alias “Pecho de Rata”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de “Pecho de Rata” mantiene atención pública en Costa Rica

El proceso contra López Vega, alias “Pecho de Rata”, ha tenido amplia atención en Costa Rica durante las últimas semanas por los allanamientos, las capturas y la investigación sobre las finanzas de la organización que las autoridades le atribuyen.

El caso Riverside busca establecer cómo operaba esa estructura, cuáles eran sus fuentes de financiamiento y quiénes participaron en el manejo de los recursos. Dentro de esa línea, la situación judicial de Smith tomó relevancia tras su captura en el aeropuerto.

La apelación anunciada por el Ministerio Público definirá si las medidas cautelares se mantienen o si la Fiscalía solicita condiciones más estrictas contra la esposa de López Vega.

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