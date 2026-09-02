Disney+ renueva Furia y confirma una segunda temporada

Prepárate para sentir la Furia. Estreno 27 de julio. (Disney Plus)

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Disney+ confirmó la segunda temporada de Furia, la serie creada por Elizabeth Meriwether y protagonizada por Emmy Rossum, que sumó una rápida consolidación en Latinoamérica con un desempeño de audiencia en alza y una recepción crítica que se mantuvo por encima del 98% en Rotten Tomatoes. El anuncio llegó cuando la primera entrega todavía transita su tramo final en la plataforma.

La renovación fue comunicada por la compañía, mientras la primera temporada continúa disponible con sus ocho episodios. El dato refuerza el lugar que la producción ganó dentro del catálogo reciente del servicio, en un momento en el que el thriller logró ampliar su alcance semana tras semana.

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Disney+ anunció la segunda temporada de Furia antes de la emisión del final de su primera entrega. (Disney/Sarah Shatz)

<b>Disney+ renovó la serie antes del final de la primera temporada</b>

La confirmación de una nueva tanda de episodios se apoyó también en el comportamiento de visualización. Según la información difundida por la empresa, las visualizaciones del episodio 7 crecieron un 40% respecto del estreno, si se toma como referencia el rendimiento del primer día. Ese avance acompañó una trayectoria sostenida desde el lanzamiento.

En paralelo, Furia recibió la certificación “Certified Fresh” de Rotten Tomatoes con 100% de aprobación en su debut, una marca que luego se acomodó, aunque continuó en un nivel alto, con 98%. Ese respaldo crítico se sumó al crecimiento de público en una etapa decisiva para la serie.

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Lola Petticrew interpreta a Catherine, la figura que desplaza el thriller hacia un conflicto moral. (Disney+)

<b>El enfrentamiento entre Alice Black y Catherine ordena el conflicto central</b>

La historia sigue a Alice Black, agente del FBI interpretada por Emmy Rossum, durante la investigación de una asesina serial metódica y difícil de rastrear. Del otro lado aparece Catherine, personaje a cargo de Lola Petticrew, cuya lógica de justicia modifica el eje del relato y desplaza la intriga policial hacia un terreno más moral.

A medida que ambas trayectorias se cruzan, la serie plantea una tensión que excede la persecución clásica entre investigadora y sospechosa. La frontera entre ley, venganza y reparación personal se vuelve cada vez menos nítida, y ese desdibujamiento sostiene buena parte del conflicto dramático a lo largo de los episodios.

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Emmy Rossum encabeza Furia como Alice Black, la agente del FBI que impulsa la investigación central. (Disney+)

<b>La serie se aparta de la fórmula policial clásica y pone el foco en los dilemas éticos</b>

Aunque parte de una cacería criminal, el desarrollo no se limita a la búsqueda de pistas ni a la identificación de una culpable. El recorrido incorpora el peso de las experiencias previas de las protagonistas, atravesadas por la violencia, el abuso de poder y la necesidad de obtener respuestas frente a daños que no encontraron una reparación institucional suficiente.

En ese marco, Furia organiza su propuesta alrededor de preguntas sobre los límites del sistema judicial y sobre las formas en que las víctimas procesan el trauma. La investigación deja de ser lineal y se abre a intereses ocultos, tensiones internas y decisiones que afectan tanto a quienes persiguen como a quienes escapan.

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Furia combina investigación criminal, trauma y preguntas sobre justicia institucional. (Disney+)

<b>Elizabeth Meriwether y Emmy Rossum concentran dos roles clave en la producción</b>

La serie fue creada, escrita y producida ejecutivamente por Elizabeth Meriwether, mientras que Emmy Rossum también asumió funciones como productora ejecutiva a través de Composition 8. El equipo se completa con Ronald Bass, Matt Olmstead y Sam Hoffman en la producción ejecutiva.

Además, Brian Kirk participó como productor ejecutivo y director de los dos primeros episodios. La ficción es una producción de 20th Television y Searchlight Television, dos sellos que respaldan el proyecto en su desarrollo industrial y creativo.

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Según datos difundidos por la compañía, el episodio 7 creció 40% en visualizaciones frente al estreno. (Disney+)

<b>El elenco amplía una trama que suma violencia institucional y zonas grises</b>

Junto con Rossum y Petticrew, la primera temporada está integrada por Scoot McNairy, Quincy Tyler Bernstine y Jake Lacy. Entre esos personajes aparece Nora, supervisora de la unidad de delitos sexuales, que introduce una mirada ligada a la impunidad, la revictimización y las fallas del sistema.

Ese entramado lleva a la serie a un registro donde el caso criminal funciona como punto de partida de un conflicto más amplio. Disney+ apostó así por una producción que combina investigación, tensión psicológica y conflicto personal, con una segunda temporada ya confirmada incluso antes de la emisión del último episodio de la primera el pasado 31 de agosto.

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