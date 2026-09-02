“Trabajaré todo el tiempo que pueda”: Morgan Freeman explicó por qué no piensa retirarse a los 89 años

Morgan Freeman rechazó la jubilación y vinculó el trabajo con la salud mental y física en una entrevista con The New York Times (National Geographic Channels/Miller Mobley)

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A los 89 años, Morgan Freeman vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que excede a las celebridades: qué significa envejecer cuando el trabajo no se vive solo como obligación, sino también como identidad, rutina y propósito.

En una entrevista con The New York Times, el actor rechazó la idea de la jubilación y resumió su postura con una advertencia tajante: “Si dejas de sentirte válido, tu salud mental y física caerá en picada”.

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La definición no solo explica su presente profesional. También ofrece una entrada concreta a un debate más amplio y vigente: el del envejecimiento activo, los sentidos del retiro y el lugar que ocupa el trabajo en la vida de quienes no están dispuestos a correrse solo por una cuestión de edad.

El actor de 89 años planteó el envejecimiento activo como una forma de sostener identidad, rutina y propósito (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

En el caso de Freeman, esa discusión adopta una forma personal y directa: seguirá adelante mientras pueda levantarse cada mañana y afrontar un nuevo día.

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Lejos de presentar la continuidad laboral como una imposición, el actor la describe como una elección. En su mirada, mantenerse activo no equivale simplemente a seguir ocupado, sino a preservar una forma de estar en el mundo.

Ahí está el núcleo de su posición: no se trata solo de no jubilarse, sino de no aceptar que la vejez implique, de manera automática, retirada, pasividad o pérdida de sentido.

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Freeman afirmó que seguirá trabajando mientras pueda levantarse cada mañana y afrontar un nuevo día

Una idea de vejez que discute con el retiro tradicional

La posición de Freeman dialoga con una sensibilidad cada vez más visible en figuras públicas de edad avanzada que rechazan la idea de que envejecer suponga desaparecer de la vida profesional.

En su caso, esa convicción aparece asociada menos a la necesidad económica que a una filosofía personal. Su continuidad no se presenta como resistencia ciega al paso del tiempo, sino como una forma de sostener disciplina y deseo de hacer.

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Ese punto es el que vuelve relevante su testimonio: incluso con una carrera consagrada, prestigio y estabilidad económica, Freeman no organiza su vejez alrededor de la retirada. Organiza, en cambio, una defensa de la actividad como forma de autonomía.

Su postura sobre la vejez cuestionó que envejecer implique retiro, pasividad o pérdida de sentido de manera automática (Lauren Smith/Paramount+)

La pregunta que sobrevuela sus declaraciones —qué harían otros en su lugar, aun teniendo éxito y dinero— ayuda a correr la conversación del caso individual y la conecta con una inquietud más amplia sobre cómo se piensa hoy el envejecimiento.

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Inspiración y filosofía ante la vejez: el ejemplo de Clint Eastwood

Freeman reconoce la influencia de Clint Eastwood en su mirada sobre el trabajo y el envejecimiento. “Soy como Clint Eastwood: no dejes entrar al viejo”, asegura, y adopta esa máxima como una forma de encarar la vida. “Hay que seguir trabajando”, agrega.

La frase funciona en el texto no solo como guiño entre actores veteranos, sino como síntesis de una ética personal: aceptar el paso del tiempo sin convertirlo en una renuncia anticipada.

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Morgan Freeman presentó la continuidad laboral como una elección personal y no como una imposición económica (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Si puedes levantarte de la cama y no te te caes al hacerlo, das las gracias y sigues adelante”, plantea Freeman, y expone así una lógica concreta. No niega la edad ni fantasea con una juventud intacta; más bien fija un criterio práctico para seguir en actividad mientras se sienta en condiciones.

En esa línea, insiste: “Así que trabajaré todo el tiempo que pueda... mientras alguien me diga: ‘¿Quieres hacer este papel?’”. Más que una consigna motivacional, aparece una idea de trabajo como continuidad vital.

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Seguir activo, pero con límites asumidos

Uno de los aspectos más atendibles de su planteo es que no elimina la noción de límite. Con humor y realismo, Freeman reconoce que la edad delimita los papeles a los que puede aspirar: “Estoy rozando los 90, así que los papeles que me gustaría interpretar los acabará haciendo Denzel Washington”, bromea.

El testimonio del actor conectó su caso con el debate sobre el retiro tradicional y el lugar del trabajo en la vejez (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ese reconocimiento introduce un matiz importante: seguir trabajando no significa negar las restricciones del tiempo. Por un lado, Freeman rechaza la jubilación como retiro pasivo; por otro, acepta que el envejecimiento modifica las posibilidades concretas de su carrera.

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Esa combinación vuelve más interesante su postura, porque evita tanto el discurso épico como la victimización. No se trata de desafiar a la edad como si no existiera, sino de seguir activo dentro de un marco de posibilidades distinto.