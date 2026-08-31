El presidente de India le dijo a Putin que la guerra en Ucrania debe terminar "por el bien de la humanidad

El presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi asisten a una reunión al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Bishkek, Kirguistán, el 31 de agosto de 2026. Sputnik/Pyotr Kovalyov/Pool vía REUTERS

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El primer ministro de la India, Narendra Modi, dijo al presidente ruso, Vladímir Putin, que la guerra en Ucrania debe terminar “por el bien de la humanidad”, durante una reunión bilateral celebrada este lunes en Biskek, capital de Kirguistán, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). El encuentro fue el primero entre ambos líderes desde que estalló la guerra en Oriente Próximo a comienzos de este año, un conflicto que ha añadido presión sobre los mercados globales de energía.

“Cada día que la guerra continúa supone, en efecto, un retroceso para la humanidad, mientras que cada paso hacia la paz da a toda la humanidad una esperanza real de paz. Necesitamos pasar de una guerra interminable al fin de la guerra, a un cese de las hostilidades”, afirmó Modi ante Putin, según una transcripción del Kremlin. El primer ministro indio agregó que su país “apoya todos los esfuerzos de paz al respecto, y continuaremos haciéndolo en el futuro”.

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Putin respondió agradeciendo el mensaje y aseguró que ambos países “avanzan precisamente en esa dirección”, de acuerdo con la agencia estatal rusa TASS. El Kremlin ha insistido reiteradamente en que Rusia solo está dispuesta a poner fin a la guerra en sus propios términos, una condición que Kiev ha rechazado por considerarla una exigencia de capitulación inaceptable. Tras la reunión, la presidencia rusa indicó que Putin informó a Modi sobre el desarrollo de la “operación militar especial”, la denominación que Moscú utiliza para su ofensiva en Ucrania.

La cumbre de la OCS, que se extiende hasta el 1 de septiembre y conmemora los 25 años de la organización, reunió en Biskek a una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente chino, Xi Jinping, el iraní, Masud Pezeshkian, y el turco, Recep Tayyip Erdogan. El foro, fundado en 2001 por China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, incorporó a India y Pakistán como miembros plenos en 2017, a Irán en 2023 y a Bielorrusia en 2024, y es un espacio de coordinación entre potencias no occidentales en materia de seguridad, comercio y conectividad energética.

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Un bombero trabaja en el lugar de un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania. 29 agosto 2026. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Kiev/vía Reuters

El encuentro con Putin llegó pocos días después de que el canciller indio, S. Jaishankar, se reuniera con el mandatario ruso en el Kremlin durante una visita oficial de dos días, en la que ambas partes revisaron el estado de la asociación estratégica privilegiada entre Nueva Delhi y Moscú. Esa secuencia de contactos de alto nivel, sostenida pese a la presión diplomática de Washington para que India reduzca sus compras de crudo ruso, evidencia que el Gobierno de Modi no está dispuesto a subordinar su relación energética con Rusia a las exigencias occidentales, aun cuando mantiene también canales activos con Estados Unidos y la Unión Europea.

Para Nueva Delhi, la cita en Biskek tuvo además una dimensión de seguridad regional. La delegación india llegó a la cumbre con un mensaje centrado en la lucha contra el terrorismo, la separación y el extremismo, ejes que el Gobierno de Modi considera prioritarios en su relación con los países de Asia Central y que reforzó en sus intervenciones ante el resto de socios de la OCS. La presencia simultánea de Xi Jinping y Putin en el mismo foro, sin que se confirmara un encuentro bilateral formal entre los presidentes chino e indio, subrayó además la persistencia de tensiones no resueltas entre Nueva Delhi y Beijing, incluso mientras ambos países coordinan posiciones frente a Occidente dentro de la organización.

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El acercamiento entre Modi y Putin se produce en un contexto de fortalecimiento de los lazos bilaterales pese a las sanciones occidentales impuestas a Moscú tras la invasión de Ucrania en 2022. Rusia se ha convertido en el principal proveedor de crudo de India, que junto con China absorbe buena parte del petróleo ruso desviado de los mercados europeos. Ambos gobiernos se han fijado como meta elevar el comercio bilateral hasta los USD 100.000 millones en 2030, y en Biskek discutieron también el suministro de fertilizantes, contratos energéticos a largo plazo y mecanismos de pago para reducir el desequilibrio comercial entre ambas economías.

Este fue el primer encuentro cara a cara entre Modi y Putin desde la cumbre anual bilateral de diciembre de 2025 en Nueva Delhi, y ambos líderes volverán a verse en apenas dos semanas, cuando Putin viaje a la capital india para la cumbre del grupo BRICS, prevista para el 12 y 13 de septiembre.

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