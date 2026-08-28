Costa Rica

Costa Rica refuerza medidas en el Volcán Poás tras alerta verde por actividad sísmica

El gobierno costarricense implementa regulaciones para proteger a los turistas y mantener la operación del parque nacional, tras reportar mayor sismicidad y emisiones de gases

El país impone controles más estrictos y reduce el aforo de turistas ante el reciente aumento de explosiones y emanaciones en el cráter principal (Cortesía: Costa Rica Travel Life).
El país impone controles más estrictos y reduce el aforo de turistas ante el reciente aumento de explosiones y emanaciones en el cráter principal (Cortesía: Costa Rica Travel Life).
Guardar

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) anunció la declaración de alerta verde en el Parque Nacional Volcán Poás, tras registrar un aumento en la actividad sísmica, erupciones y emanación de gases.

Según informó la CNE, la medida busca reforzar los protocolos de seguridad para los visitantes, en coordinación con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). La decisión, formalizada este viernes 28 de agosto, incluye restricciones y nuevas disposiciones en los accesos al área protegida.

De acuerdo con la CNE, el Parque Nacional Volcán Poás continuará abierto al público, aunque bajo normas estrictas que buscan minimizar riesgos ante el reciente incremento de la actividad volcánica. La autoridad comunicó que se mantendrán habilitados únicamente el sendero principal hacia el mirador y el sendero conocido como Sombrilla de Pobre, ambos con uso obligatorio de casco de seguridad para todos los visitantes.

PUBLICIDAD

Además, la capacidad máxima del mirador del cráter se redujo a 56 personas por turno y la cantidad total de visitantes diarios quedó limitada a la mitad del aforo habitual. El presidente de la CNE, Alejandro Picado, explicó que las nuevas disposiciones forman parte del protocolo de alertas para áreas volcánicas activas.

Autoridades anuncian nuevas restricciones para visitar el Volcán Poás tras la declaración de Alerta Verde. Se reduce el aforo del mirador, se limita el ingreso diario y se implementan protocolos de seguridad como el uso obligatorio de casco en ciertos senderos.

La implementación de la alerta verde implica una labor conjunta entre la CNE y el SINAC, organismo encargado de la administración de los parques nacionales en Costa Rica. Ambas instituciones reforzaron la presencia de personal en el sitio y actualizaron los protocolos de evacuación para casos de emergencia.

PUBLICIDAD

Entre las principales recomendaciones, la CNE solicitó a la población y a los turistas que no ingresen de manera ilegal al parque y que respeten todas las indicaciones de los guardaparques. El acceso por rutas no autorizadas representa un riesgo elevado ante la posibilidad de eventos eruptivos súbitos o la exposición a gases tóxicos.

El Parque Nacional Volcán Poás es uno de los destinos turísticos más visitados del país, reconocido por su cráter principal, considerado uno de los más grandes del mundo, y por la frecuencia de su actividad volcánica.

Según datos de la CNE, el sitio recibe miles de visitantes cada mes, por lo que la reducción del aforo y la obligación de portar cascos impactan directamente en la experiencia turística.

Mapa oficial que muestra el área bajo alerta verde en el Parque Nacional Volcán Poás, tras el aumento reciente de la actividad sísmica y volcánica, vigente desde el 27 de agosto de 2026 (Cortesía: CNE).
Mapa oficial que muestra el área bajo alerta verde en el Parque Nacional Volcán Poás, tras el aumento reciente de la actividad sísmica y volcánica, vigente desde el 27 de agosto de 2026 (Cortesía: CNE).

Antecedentes recientes del volcán y monitoreo continuo

Durante la última década, el volcán Poás ha mostrado una variada actividad volcánica, marcada por diferentes fases. Entre 2006 y 2016, predominó una serie de erupciones freáticas, con episodios notables en 2012 y 2014 que elevaron fumarolas y liberaron dióxido de azufre, lo que generó preocupación en las comunidades cercanas.

El año 2017 representó un punto de inflexión, cuando el volcán presentó una fase magmática mayor. En abril de ese año, una explosión freatomagmática destruyó casi por completo el domo cratérico histórico, expulsó ceniza y material incandescente a varios kilómetros y causó la evaporación del lago ácido, lo que obligó al cierre prolongado del parque por más de un año.

Luego de un periodo de relativa calma, entre 2018 y 2023 se restableció temporalmente el lago, se instalaron sistemas avanzados de monitoreo y casetas de protección para reabrir el parque bajo normas estrictas.

Desde 2024, el volcán ha experimentado una reactivación, con frecuentes plumas de ceniza, fuerte desgasificación y la expulsión de bloques de roca, mientras el lago cratérico se ha ido secando. Esta situación ha provocado caída de ceniza y olor a azufre en comunidades cercanas como Alajuela y Poasito, así como en sectores del Valle Central.

Temas Relacionados

Costa RicaVolcán PoásCNESINACAlerta verde

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen en Costa Rica a siete hombres por presunta tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil

Doce allanamientos fueron ejecutados este jueves en distintos puntos de Costa Rica. Las autoridades decomisaron aparatos electrónicos y dispositivos de almacenamiento que serán analizados como parte de las investigaciones.

Detienen en Costa Rica a siete hombres por presunta tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil

Costa Rica marca un hito médico: implanta por primera vez una prótesis craneal fabricada con impresión 3D por su sistema público de salud

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desarrolló una pieza personalizada que puede reducir hasta en 64% los costos frente a una contratación externa y estar disponible en apenas siete días

Costa Rica marca un hito médico: implanta por primera vez una prótesis craneal fabricada con impresión 3D por su sistema público de salud

Costa Rica prepara un operativo con 3,000 policías y 22,000 estudiantes para celebrar sus 205 años de Independencia

La Antorcha de la Independencia recorrerá cerca de 378 kilómetros entre Peñas Blancas y Cartago, mientras cuerpos de seguridad, socorro y municipalidades desplegarán personal en todo el país para las Fiestas Patrias de 2026.

Costa Rica prepara un operativo con 3,000 policías y 22,000 estudiantes para celebrar sus 205 años de Independencia

Más de 1,600 adultos cumplen una meta pendiente y reciben su título de bachillerato en Costa Rica

La VII Cohorte del Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento (BEE) permitió que 1,619 personas concluyeran sus estudios de secundaria, mientras el programa acumula ya más de 22,900 graduados en todo el país

Más de 1,600 adultos cumplen una meta pendiente y reciben su título de bachillerato en Costa Rica

Diputados excluyen al sector público de las jornadas 4x3 en Costa Rica: reforma de 12 horas quedaría solo para empresas privadas

La Asamblea Legislativa aprobó una moción que impide que los trabajadores estatales sean incluidos en el proyecto de jornadas laborales excepcionales, mientras el Congreso todavía debe resolver más de 2,000 solicitudes antes de llevar la iniciativa a su votación definitiva.

Diputados excluyen al sector público de las jornadas 4x3 en Costa Rica: reforma de 12 horas quedaría solo para empresas privadas

TECNO

Dobles digitales y actores que nunca existieron: cómo la IA está transformando la industria para adultos

Dobles digitales y actores que nunca existieron: cómo la IA está transformando la industria para adultos

OpenAI prepara una IA capaz de trabajar durante horas o días sin supervisión humana

Prueba de Call of Duty: Modern Warfare 4 ya disponible en Nintendo Switch 2 gratis

Anthropic sigue los pasos de OpenAI y busca crear su propio chip de IA para depender menos de Nvidia

Nintendo Switch se despide de Crunchyroll: la plataforma de anime retirará su aplicación

ENTRETENIMIENTO

Kylie Jenner explica por qué se considera una millonaria “hecha a sí misma”: “Ningún dinero que he ganado ha sido heredado”

Kylie Jenner explica por qué se considera una millonaria “hecha a sí misma”: “Ningún dinero que he ganado ha sido heredado”

De “apretabotones” a experto en artes marciales: cómo fue la preparación de Andrew Koji para Street Fighter

El aeropuerto de Nashville podría llevar el nombre de Dolly Parton por iniciativa del gobernador de Tennessee

“Hollywood miente”: Kaya Scodelario admitió que al principio desconfió de las promesas del equipo de Los caballeros

‘Toy Story 5′ ya tiene fecha de estreno en streaming tras arrasar en los cines

MUNDO

El Nasdaq lidera las bajas mientras el mercado asimila un posible aumento de tasas

El Nasdaq lidera las bajas mientras el mercado asimila un posible aumento de tasas

El secretario general de la ONU pidió a Estados Unidos e Irán que retomen las negociaciones para poner fin a la guerra

El derrumbe de un glaciar en el Himalaya ya dejó 584 muertos: se duplicaron los desaparecidos en Nepal

Cuatro jóvenes se declararon culpables por el incendio de ambulancias de una organización judía en Londres

El ejército israelí abatió a tres terroristas de Hamas en un ataque aéreo en Cisjordania