Tecno

El Tamagotchi regresa en forma de anillo: así es la nueva versión del popular juguete de los noventa

El dispositivo tiene una pantalla LCD a color de 0,56 pulgadas y reúne 30 mascotas virtuales

Una mano con uñas de color rosa lleva un anillo plateado con la pantalla de un Tamagotchi sobre un fondo gris
El Tamagotchi ring es un dispositivo de mascota virtual en formato anillo que Bandai desarrolló para celebrar el 30.º aniversario de Tamagotchi. (Bandai)
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El Tamagotchi, uno de los juguetes más populares de los años noventa, vuelve en formato de anillo y con una pantalla LCD de 0,56 pulgadas. Bandai desarrolló el Tamagotchi ring como una versión de mascota virtual para conmemorar el 30.º aniversario de la franquicia.

El dispositivo mide 28 milímetros de alto (apenas la mitad que el Tamagotchi original) y conserva el diseño clásico con forma de huevo. En la parte frontal incorpora una pantalla LCD a color de 0,56 pulgadas, que la empresa describe como la más pequeña de la serie.

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Aunque mantiene tres botones bajo la pantalla, su función es solo estética: el uso se realiza mediante controles ubicados a la izquierda y a la derecha de la carcasa.

Tres imágenes exhiben dispositivos blancos de Tamagotchi en forma de llavero con cadena, reloj de pulsera y anillo en una mano
Mide 28 milímetros de alto e incorpora una pantalla LCD a color de 0,56 pulgadas, que la compañía describe como la más pequeña de la serie. (Bandai)

El anillo reúne 30 mascotas virtuales “de las más populares” de la historia del dispositivo y, según Bandai, puede evolucionar a un personaje secreto dependiendo del tipo de crianza.

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La compañía señaló que el desarrollo llevó dos años y que el producto final integra 52 componentes electrónicos y 12 piezas de plástico. Como no hay espacio para una pila reemplazable, funciona con una batería recargable que se carga en un estuche incluido.

El Tamagotchi ring se ofrece en tres terminaciones —plata, oro y un acabado degradado perlado— y está pensado para la talla japonesa 14, con un adaptador para ajustarse también a dedos con talla 10.

Tamagotchi (Bandai Namco)
El Tamagotchi fue un éxito masivo en los años 90 porque popularizó la idea de una mascota virtual portátil que se podía llevar y cuidar en cualquier momento. (Bandai Namco)

En Japón, el anillo se vende por 7.700 yenes. Bandai informó que los pedidos se abrieron el 27 de agosto de 2026 en Premium Bandai y que las entregas están previstas para febrero de 2027.

Por ahora no hay confirmación de un lanzamiento internacional, aunque el sitio Meccha Japan lo ofrece por “unos 82 dólares”, con envíos al mundo y despachos previstos desde febrero de 2027.

Por qué el Tamagotchi fue un juguete popular

El Tamagotchi se convirtió en un fenómeno de los años 90 porque instaló la idea de la mascota virtual portátil: un “ser” digital que se podía llevar en el bolsillo y cuidar durante el día.

Parte de su atractivo estuvo en la innovación tecnológica de un dispositivo pequeño, con forma de huevo y una pantalla pixelada, que simulaba vida a partir de rutinas de atención.

Tamagochi, juguete popular en los años 90.
Tamagotchi, lanzado por Bandai en 1996, revolucionó la idea del entretenimiento portátil. (YouTube Bandai España).

A eso se sumó el vínculo emocional que generaba: el juego exigía tareas concretas —alimentar, limpiar y curar— y planteaba la responsabilidad de sostener a la mascota “con vida”.

También funcionó como fenómeno social. Su presencia en escuelas y espacios de encuentro lo volvió una moda compartida, con comparación de avances y cuidados entre chicos.

Por último, fue un producto accesible: una opción económica —y viable en hogares donde no se permitían animales— para quienes querían la experiencia de tener una mascota.

Polaroid lanza cámara edición especial con Pokémon

A 30 años del debut de Pokémon, la franquicia anunció una colaboración con Polaroid que contempla tres cámaras instantáneas en ediciones especiales, además de películas temáticas y accesorios con guiños al diseño de la Poké Ball.

Tres cámaras instantáneas Polaroid Go 2 amarillas, blancas y rosas. Tres fotos impresas. Cuatro pegatinas de Pokémon: Pikachu, Charmander, Poké Ball y Sylveon. Correa de cámara
A 30 años del lanzamiento de Pokémon, la franquicia anunció una colaboración con Polaroid que incluye cámaras instantáneas de edición especial. (Pokémon)

La propuesta incluye la Polaroid Now Generation 3 – Pokémon Edition, intervenida con un look inspirado en la Poké Ball y una combinación de colores rojo, blanco y negro. También se suman dos versiones de la Polaroid Go Generation 3, basadas en Pikachu y Sylveon.

La Polaroid Go Generation 3 — Pokémon Pikachu Edition llega en amarillo y añade una correa que remite a la cola del personaje. En cambio, la Polaroid Go Generation 3 — Pokémon Sylveon Edition apuesta por el blanco y el rosa, y se completa con una correa a tono en rosa, blanco y azul.

Además, el lanzamiento contempla una línea de accesorios inspirados en la Poké Ball. Por ahora, no se informó el precio oficial de las cámaras ni se habilitaron las reservas.

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