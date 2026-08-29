Mónica Bellucci habló sobre su separación de Tim Burton: “Lo importante es salir enriquecidos del tiempo que pasamos juntos”

Mónica Bellucci habló de su separación de Tim Burton y describió el final de la relación sin conflicto ni reproches (REUTERS/Mina Kim)

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Mónica Bellucci habló de su separación de Tim Burton en una entrevista con La Repubblica y describió el final de la relación sin conflicto ni reproches. La actriz definió ese vínculo como una experiencia de aprendizaje y volvió sobre una pareja que había hecho pública su relación en 2023.

“En la amistad, así como en el amor, hay caminos que se cruzan y permanecen unidos durante mucho tiempo, quizá para siempre. Otras veces se recorre un tramo juntos y luego cada persona retoma su propio camino. Así es la vida”, afirmó Bellucci en declaraciones recogidas por Vanity Fair.

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“Lo importante es salir enriquecidos del tiempo que pasamos juntos, porque a través de las relaciones siempre aprendemos algo sobre nosotros mismos y sobre los demás”, completó.

La separación entre la actriz y Burton había conseguido mantenerse fuera del alcance del escrutinio de los medios de comunicación, una situación que la propia publicación destacó, considerando el perfil y la notoriedad de las dos figuras involucradas.

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La actriz definió su vínculo con Tim Burton como una experiencia de aprendizaje en la entrevista con La Repubblica (EFE/ Javier Etxezarreta)

La pareja tomó la decisión de oficializar su relación de manera pública en el año 2023, y a partir de ese momento el vínculo que existía entre ambos logró atraer la atención tanto dentro de los circuitos culturales como en el sector del entretenimiento en el ámbito internacional.

La entrevista, que fue publicada por primera vez en el diario italiano La Repubblica, incluyó también cuestiones vinculadas a otras etapas y aspectos de la trayectoria profesional de Bellucci.

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De acuerdo con lo que recopiló Vanity Fair, la actriz realizó una reflexión sobre su adolescencia transcurrida en la provincia italiana, durante la cual, con solo 16 años, ya alternaba la rutina escolar con viajes a ciudades como Florencia, Milán o París, adonde iba para desempeñarse como modelo en el mundo de la moda.

“Me gustaba ese contraste, el hecho de marcharme de la provincia para experimentar algo por completo distinto y luego regresar. No me sentía aún preparada para irme de manera definitiva”, recordó la actriz.

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La trayectoria y las decisiones de carrera

Mónica Bellucci afirmó que la maternidad cambió sus criterios para elegir personajes y proyectos en su carrera (REUTERS/Manon Cruz)

Al referirse a su carrera, Bellucci reconoció que la experiencia de la maternidad transformó sus criterios en el momento de elegir nuevos proyectos. “Cuando tienes hijos, aparecen muchas dudas y además se modifica la manera en que eliges los personajes”, expresó.

Así, citó como ejemplo la película Irreversible, la obra de Gaspar Noé estrenada en 2002: “Una película como Irreversible en la actualidad resultaría complicada, y no solo porque ya no tengo la edad para interpretar ese papel. Cuando eres joven, cuentas con un tipo de libertad que es distinto”.

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La libertad para su hija

La actriz fue interrogada además respecto de si estaría dispuesta a permitir que su hija, Deva Cassel, quien tiene casi 22 años, aceptara un papel de esas características. Frente a esta pregunta, respondió: “Le dejaría libertad. Tiene casi 22 años y toma sus propias decisiones”.

Explicó que, por supuesto, conversan entre ellas y que mantienen una buena comunicación, pero resaltó que su hija ya tiene una personalidad definida, así como con una manera propia de expresarse y de decidir en lo que se refiere a su carrera artística.

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Su mirada sobre las directoras en Venecia

La actriz sostuvo que hoy le resultaría complicada una película como Irreversible, de Gaspar Noé, estrenada en 2002 (REUTERS/Manon Cruz)

Al finalizar la entrevista, de acuerdo con lo informado por Vanity Fair, Bellucci habló acerca de la baja cantidad de mujeres directoras en la edición más reciente del Festival de Cine de Venecia.

Dijo que las mujeres están logrando conquistar un espacio, aunque opinó que la igualdad social plena todavía parece lejana. Además, la actriz señaló que suele trabajar con cineastas mujeres, y entre ellas nombró a Maria Sole Tognazzi y Rebecca Miller, que fueron las realizadoras con las que participó en sus proyectos recientes.

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