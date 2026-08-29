Robert De Niro admitió que siente culpa por no haber estado siempre presente para sus siete hijos

Tras el secuestro de su hijo de ocho años, un escritor de novelas policiales viudo recurre a su padre ―un exdetective de quien estaba distanciado― para que lo ayude. Pronto, se revela una conexión con un caso ocurrido muchos años atrás, que involucra a un asesino en serie conocido como el Susurrador. Basada en la novela de Alex North, que ha sido un éxito de ventas del New York Times. (Netflix)

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Robert De Niro admitió ante People que siente culpa por haberse perdido momentos de la vida de sus siete hijos debido a su carrera. Lo dijo durante la promoción de The Whisper Man, su nueva película para Netflix que se estrenó el 28 de agosto de 2026

“No hay manera de no sentirse un poco culpable por no estar en momentos en los que deberías, o en los que crees que deberías”, dijo el actor de 83 años.

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Aun así, fue categórico al rechazar la idea de que su carrera haya ocupado un lugar por encima de su familia. “No lo veo de esa manera. Quiero decir, estaba ocupado, por supuesto, pero siempre amé a mis hijos”, sostuvo.

De Niro es padre de siete hijos nacidos en distintas etapas de su vida: Drena, de 54 años; Raphael, de 49; los mellizos Julian y Airyn, de 30; Elliot, de 28; Helen, de 14; y Gia, de 3 años, fruto de su relación con su pareja Tiffany Chen.

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Esa diversidad de edades convierte su experiencia como padre en un recorrido de más de 50 años, desde hijos adultos con vidas propias hasta una niña en plena primera infancia.

Antecedentes de sus declaraciones sobre la paternidad

Robert De Niro es padre de siete hijos de distintas edades y su experiencia de paternidad abarca más de 50 años (Captura: Instagram/@voiceofairyn)

La reflexión sobre la paternidad no es nueva en De Niro. En septiembre de 2025, durante una aparición en el programa televisivo Who’s Talking to Chris Wallace?, el actor ya había reconocido que “hizo lo mejor que pudo” como padre a lo largo de los años. Esa misma línea de pensamiento —la del esfuerzo honesto frente a las limitaciones del tiempo y la agenda— es la que retomó en su conversación con People.

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El protagonista de Toro salvaje también había abordado su filosofía parental en una entrevista con Entertainment Tonight en 2025, donde trazó con claridad cuál considera que es el rol de un padre. “Lo más importante es apoyar a tus hijos”, afirmó.

“Mientras no se estén haciendo daño, no hagan nada destructivo, tienes que apoyarlos, punto. Incluso si no estás de acuerdo, tienes que apoyarlos. Y ellos tienen que saber que siempre los apoyas. Siempre”, agregó.

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Esa postura refleja una concepción de la paternidad centrada en el respaldo incondicional antes que en el control o la presencia constante.

El contexto del estreno de “The Whisper Man”

Robert De Niro participó en más de 100 películas, ganó dos premios Oscar y todavía no tiene fecha confirmada de estreno para The Whisper Man en Netflix (REUTERS/Jordan Tovin)

La ronda de entrevistas en la que el actor volcó estas reflexiones estuvo motivada por el lanzamiento de The Whisper Man, disponible en Netflix desde el 28 de agosto de 2026.

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La producción, dirigida por James Ashcroft y producida por Anthony y Joe Russo, es una adaptación de la novela homónima del escritor británico Alex North, publicada en 2019. La historia gira en torno a un padre que, tras la muerte de su esposa, se muda con su hijo a un pueblo pequeño donde años atrás un asesino en serie sembró el terror. De Niro interpreta a Pete, un exdetective que debe volver sobre el caso que marcó su vida.

El filme se suma a una carrera que abarca más de 100 películas y más de 50 años de actividad, marcada por dos premios Oscar: el primero por El padrino II en 1975 y el segundo por Toro salvaje en 1981.

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