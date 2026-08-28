Costa Rica

50 años de cárcel para el femicida de Carolina Mora tras ser brutalmente asesinada por su expareja en Costa Rica

Tras fingir que su expareja continuaba viva respondiendo mensajes desde su celular y gastar su dinero en videojuegos a horas del crimen, Álvaro Padilla Palma fue condenado a 50 años de cárcel en Costa Rica por el femicidio de Carolina Mora González

Ilustración en acuarela de una mujer joven de cabello largo y negro sobre un fondo de colores pastel difuminados.
Una ilustración en acuarela representa a la costarricense Carolina Mora González sobre un fondo de tonos pastel. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La búsqueda de justicia para la familia de Carolina Mora González culminó con una sentencia de 50 años de prisión contra su expareja, Álvaro Padilla Palma.

La historia que antecede a este veredicto refleja un desgarrador acto de violencia machista y frialdad. Carolina fue vista por última vez con vida el 30 de diciembre de 2024, cuando salió de su casa con la ilusión de comprar un consolas de videojuegos Nintendo para su hijo de tan solo cuatro años.

Para realizar la adquisición, acudió acompañada de Padilla Palma, padre de la criatura, quien aparentemente la asesoraría para elegir el mejor equipo. Sin embargo, Carolina nunca regresó a su hogar.

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La falta de contacto inmediato encendió la alarma de su madre, doña Flora González, y de sus seres queridos. La dolorosa sospecha se convirtió en tragedia esa misma noche, cuando el cuerpo sin vida de la mujer fue localizado en el Parque Ecológico La Fuente, situado en el cantón de Belén de Heredia.

Durante el debate oral y público, los jueces del Tribunal Penal de Heredia destacaron la desalmada conducta desplegada por Álvaro Padilla Palma tras haber le quitado la vida a la madre de su hijo. Actuando sin remordimiento alguno, el sujeto intentó encubrir el crimen y desviar la atención tanto de las autoridades como de los familiares.

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Pocas horas después del asesinato, el imputado se apoderó del celular de Carolina, de su bolso, de la cédula de identidad, de 200,000 colones (aproximadamente a $440 – $445 dólares).

El sitio donde fue hallado el cadáver se encontraba a varios metros fuera de los senderos principales del parque en Belén de Heredia (Cortesía: Infomedio).
El sitio donde fue hallado el cadáver se encontraba a varios metros fuera de los senderos principales del parque en Belén de Heredia (Cortesía: Infomedio).

Con el dispositivo de la víctima, Padilla envió mensajes de texto breves a la familia como “ya casi llego”, simulando que ella continuaba con vida mientras su cuerpo yacía oculto en el parque. Además, se demostró que entre la 1:38 a. m. y la 1:50 a. m. del 31 de diciembre de 2024, realizó nueve compras de videojuegos por internet con la tarjeta de crédito de Carolina, utilizando directamente su propio teléfono celular para ejecutar las transacciones.

Los 14 indicios que sustentaron la condena de 50 años

El Tribunal Penal de Heredia basó su condena en la reconstrucción analítica de 14 indicios que, valorados en su conjunto, ratificaron de forma irrefutable la culpabilidad de Padilla Palma.

Entre las evidencias periciales recabadas en la escena del crimen, los jueces destacaron el hallazgo de una piedra de aproximadamente 10 centímetros de diámetro impregnada de sangre humana y una regla de madera de 2.5 centímetros de grosor. Ambos elementos resultaron plenamente compatibles con las armas empleadas para propinarle múltiples golpes a la mujer hasta matarla.

Por otra parte, el juez Pablo Cedeño enfatizó durante la lectura del fallo la alevosía con la que actuó el agresor. Explicó que el cuerpo de la víctima no se encontraba sobre los senderos habilitados por la municipalidad para el tránsito o recreación pública. Padilla trasladó a Carolina hacia una zona apartada, introduciéndola de manera agresiva a través de la vegetación y arrastrándola entre dos y tres metros dentro de la maleza para ocultarla de la vista de terceros antes de darse a la fuga.

Justicia y dolor para la familia de Carolina

Sujetados de la mano y embargados por el llanto, doña Flora González y su hijo Nelson Mora salieron del Tribunal Penal de Heredia tras escuchar la pena máxima de 50 años impuesta al femicida. Para la familia, el fallo representa la confirmación de la verdad y un cierre necesario dentro de un proceso devastador que los hizo revivir todo el sufrimiento.

Tras conocerse la sentencia en el caso de Carolina Mora, sus familiares expresaron sentirse satisfechos con la condena. En declaraciones a la prensa, su hermano y su madre compartieron su dolor y el proceso que han vivido.

El impacto de este femicidio ha recaído con especial gravedad sobre el hijo de Carolina, quien al momento del crimen tenía solo cuatro años. Tras la pérdida de su madre y el encarcelamiento de su padre, la custodia legal del menor fue asumida por su tío materno, Nelson Mora, con la intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Actualmente, el pequeño recibe acompañamiento psicoterapéutico constante para afrontar el proceso de duelo. Aunque la familia le ha explicado de forma delicada que su madre falleció, el niño aún no es consciente de las circunstancias violentas del hecho por su corta edad. Su tío y su abuela se mantienen enfocados en brindarle un entorno seguro y estable para proteger su desarrollo integral en medio del dolor.

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