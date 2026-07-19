Costa Rica: Aeropuerto de Guanacaste incrementó un 11% el tráfico de pasajeros en el primer semestre de 2026

El Aeropuerto de Guanacaste aumentó 11% el tráfico de pasajeros en el primer semestre de 2026 y llegó a 1,324,718 viajeros en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el primer semestre de 2026, el Aeropuerto de Guanacaste reportó un crecimiento del 11% en el tráfico de pasajeros respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 1,324,718 viajeros entre enero y junio, según datos oficiales divulgados por la administración del aeropuerto. Esta tendencia al alza consolida a la terminal aérea como uno de los principales puntos de entrada internacional en Costa Rica, manteniendo una dinámica positiva en la conectividad regional e internacional.

De acuerdo con la información oficial, el Aeropuerto de Guanacaste, el incremento registrado en el flujo de pasajeros responde tanto al fortalecimiento de las operaciones internacionales como al repunte del mercado doméstico. Por su parte, el tráfico de pasajeros en vuelos nacionales creció un 25% respecto al mismo periodo de 2025, una variación que la terminal atribuye a la diversificación de rutas y al aumento en la frecuencia de los vuelos internos operados por diferentes aerolíneas.

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La administración de Guanacaste destacó que las compañías United, American y Delta encabezaron la movilización de pasajeros durante estos primeros seis meses del año, consolidando su presencia en la región y aportando significativamente al volumen total de viajeros. Las tres aerolíneas, reconocidas por su cobertura en Norteamérica, han mantenido una operación constante y robusta, facilitando la conexión entre Costa Rica y los principales mercados emisores de turistas.

Los vuelos nacionales del Aeropuerto de Guanacaste crecieron 25% frente al mismo período de 2025, según el informe oficial. (Cortesía: Instituto Costarricense de Turismo)

Nuevas rutas internacionales fortalecerán la conectividad y el turismo en Guanacaste

En palabras del aeropuerto en sus redes sociales, la conectividad aérea sigue creciendo, impulsando el desarrollo turístico y económico en la provincia de Guanacaste. El reporte subraya que este flujo de pasajeros fortalece el ecosistema turístico local, beneficiando tanto a operadores turísticos como a comunidades cercanas.

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Con la mirada puesta en la próxima temporada alta, el Aeropuerto de Guanacaste proyecta la incorporación de nuevas rutas internacionales. Entre los destinos confirmados se encuentran Washington-Dulles y Nashville en Estados Unidos, así como Varsovia y Katowice en Polonia. Estas rutas buscan ampliar la conectividad internacional y responder a la creciente demanda de viajeros provenientes de Norteamérica y Europa del Este, dos mercados estratégicos para el turismo en Costa Rica.

La relevancia de estos nuevos enlaces permitirán a la terminal captar nuevos flujos turísticos y favorecer la descentralización de las llegadas internacionales más allá de la capital, San José. La apuesta por la apertura de rutas directas a ciudades como Washington-Dulles y Nashville responde a tendencias de mercado identificadas en los últimos años, caracterizadas por un interés sostenido de viajeros estadounidenses por las playas y recursos naturales de la región.

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El Aeropuerto de Guanacaste proyectó nuevas rutas para la próxima temporada alta y una mayor conexión directa entre Costa Rica y mercados de América del Norte y Europa del Este. (Cortesía: Instituto Costarricense de Turismo)

El Aeropuerto de Guanacaste, en su comunicación institucional, sostiene que estas conexiones permitirán fortalecer la presencia de la región en circuitos internacionales y mejorar la competitividad de su oferta turística.

La meta para los próximos meses consiste en mantener el ritmo de crecimiento y asegurar operaciones eficientes ante el incremento esperado de pasajeros. El aeropuerto subraya la importancia del trabajo conjunto con autoridades locales, aerolíneas y sectores productivos para sostener la tendencia positiva y optimizar la experiencia de los usuarios.

El balance presentado por Guanacaste Airport confirma que la terminal se consolida como un motor clave para el desarrollo regional y turístico de Costa Rica

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