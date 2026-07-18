Congreso Nacional en Honduras analiza exigir carnet de vacunación infantil si continúan aumentando los casos de sarampión

El diputado Roberto Cosenza advirtió que el Congreso Nacional podría analizar una ley para exigir el carnet de vacunación a los menores de edad. (Foto: Congreso Nacional de Honduras)

El presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, el diputado del Partido Nacional, Roberto Cosenza, advirtió que el Poder Legislativo podría discutir una iniciativa de ley para hacer obligatorio el carnet de vacunación en los menores de edad, en caso de que continúe incrementándose el número de contagios de sarampión y no mejore la cobertura de inmunización en el país.

El parlamentario hizo un llamado a los padres de familia para que acudan a los establecimientos de salud y completen el esquema de vacunación de sus hijos, al considerar que la inmunización representa la principal herramienta para prevenir enfermedades que pueden causar graves complicaciones e incluso la muerte.

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“Primero que todo, quiero invitar a la población hondureña a que acuda a vacunar a su hijo. Yo creo que los padres somos los responsables de proteger a nuestros hijos, y decirles que la vacuna es la primera línea de defensa que nosotros tenemos, que la vacuna es completamente gratis, está en los diferentes establecimientos de salud”, manifestó.

Cosenza recordó que la experiencia durante la pandemia de COVID-19 demostró la importancia de las vacunas para reducir la mortalidad y proteger a la población frente a enfermedades altamente contagiosas.

Asimismo, señaló que la vacuna contra el sarampión permitió que Honduras permaneciera durante más de tres décadas sin registrar casos autóctonos de esta enfermedad, por lo que insistió en la necesidad de mantener altas coberturas de inmunización.

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“Ya quedó demostrado que para la pandemia del Covid-19 la vacuna salvó la vida de las personas, además que la vacuna contra el sarampión ha logrado más de 30 años que nosotros no tuviéramos sarampión. El sarampión es una enfermedad que cobra vidas, y no vayamos a lamentar el día de mañana la pérdida de un hijo por no aplicarle la vacuna”, expresó.

El presidente de la Comisión de Salud instó a los padres de familia a completar el esquema de vacunación de sus hijos contra el sarampión. (Foto: Congreso Nacional)

El diputado enfatizó que las vacunas disponibles en el sistema público de salud son gratuitas, seguras y cuentan con la certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que exhortó a la población a no dejarse llevar por información falsa sobre la inmunización.

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Durante sus declaraciones, también destacó que la Secretaría de Salud ha modificado parte de su estrategia de vacunación para responder al riesgo epidemiológico que enfrenta el país.

Explicó que anteriormente la vacuna contra el sarampión se aplicaba a los 12 y 18 meses de edad, pero ahora el esquema fue ajustado para administrarla a los 6 y 12 meses, con el propósito de brindar protección más temprana a la población infantil y reducir el riesgo de complicaciones.

Cosenza alertó que el sarampión ya presenta transmisión comunitaria en el departamento de Cortés, una situación que, según indicó, incrementa el riesgo de propagación hacia otras regiones del país si no se fortalece la vacunación.

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“Recordarles que se tiene ya el sarampión a nivel comunitario en el departamento de Cortés, y que es un departamento bastante grande y que puede lamentarse la pérdida de niños menores por esta enfermedad que ya había sido eliminada en el país y que ha salvado vidas”, sostuvo.

Cosenza recordó que la vacuna contra el sarampión permitió mantener a Honduras libre de la enfermedad durante más de 30 años. (Foto: Secretaría de Salud de Honduras)

Ante este panorama, el legislador señaló que el Congreso Nacional se mantiene atento a la evolución de los casos y no descartó impulsar medidas legales más estrictas si la situación epidemiológica continúa deteriorándose.

Indicó que, de mantenerse el incremento de contagios y la resistencia de algunos padres a vacunar a sus hijos, podría presentarse una moción de ley para exigir el carnet de vacunación como requisito para todos los menores de edad.

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Aunque aclaró que por el momento se trata de una posibilidad sujeta al comportamiento de la enfermedad, insistió en que el objetivo principal sería proteger la salud pública y evitar que el país enfrente un brote de mayores dimensiones.

Las autoridades sanitarias han reiterado en las últimas semanas el llamado a la población para completar los esquemas de vacunación, especialmente en la niñez, con el fin de contener la propagación del sarampión y prevenir complicaciones asociadas a esta enfermedad altamente contagiosa.