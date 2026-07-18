El Salvador

¿Sabías que un simple encendedor puede causar una tragedia tras un temblor? Medidas y prevención en Centroamérica

Ante la magnitud de las tragedias recientes, autoridades de Guatemala y El Salvador detallan medidas preventivas y números de auxilio para enfrentar situaciones de riesgo y asistir a la población

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Mano con encendedor sobre ciudad con nube azul. Sombra de explosión. Iconos de Cruz Roja, Protección Civil y casco de bombero.
Un encendedor encendido se sitúa sobre una ciudad centroamericana envuelta en una nube de gas, bajo la protección simbólica de los cuerpos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente actividad sísmica en América Latina ha reavivado la necesidad de información clara y útil sobre cómo actuar ante un terremoto. Tras el sismo de gran magnitud que sacudió el sur de México y afectó a Guatemala y El Salvador, y con el antecedente del devastador temblor en Venezuela que dejó miles de víctimas y personas desaparecidas, la prevención y la preparación se convierten en herramientas fundamentales para salvar vidas.

Saber qué hacer antes, durante y después de un terremoto puede marcar la diferencia. A continuación, una guía con las recomendaciones principales y los números de emergencia para Guatemala y El Salvador.

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La prevención es clave cuando se vive en una región sísmica. Las autoridades de protección civil recomiendan contar con un plan familiar de emergencia, conocer las rutas de evacuación más seguras y mantener un botiquín de primeros auxilios, agua potable, linterna, radio portátil y documentos importantes a la mano.

Entre los elementos básicos que se deben tener listos destacan:

  • Mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, radio, linterna, pilas, medicamentos, copia de documentos y dinero en efectivo.
  • Mapa de la vivienda señalando salidas y zonas seguras.
  • Lista de contactos de emergencia, incluyendo los números oficiales de protección civil y bomberos.
  • Revisión periódica de instalaciones eléctricas y de gas para reducir riesgos de incendios o fugas tras un sismo.
Hombre bajo mesa, mujer junto a mochila de emergencia, niño con linterna. Mapa de evacuación, botiquín y lista de contactos en la pared.
Suministros básicos, como agua y linternas, son indispensables para afrontar emergencias sísmicas en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (Cepredenac) señala que practicar simulacros periódicos y conversar en familia sobre las acciones a seguir mejora la capacidad de respuesta ante un evento real.

¿Qué hacer durante un terremoto? acciones que salvan vidas

Durante un temblor, lo más importante es mantener la calma y protegerse de inmediato. Las recomendaciones internacionales y de los organismos de emergencia de Guatemala y El Salvador incluyen:

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  • Proteger la cabeza y el cuello ubicándose bajo una mesa resistente o junto a un muro estructural interior.
  • Alejarse de ventanas, espejos, estanterías, lámparas y objetos que puedan caer.
  • No salir corriendo ni utilizar elevadores.
  • Si se está en la calle, alejarse de postes, cables, árboles y edificaciones que puedan colapsar.
  • Si se está conduciendo, detener el vehículo en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles o pasos elevados, y permanecer dentro hasta que termine el movimiento.

El Ministerio de Gobernación de El Salvador enfatiza la importancia de seguir indicaciones oficiales y evitar la propagación de rumores o información no verificada durante la emergencia.

Mano grande protege a grupo de personas, mochila, linterna, radio y botiquín sobre suelo agrietado con edificios, árboles, y logos de Protección Civil, Cruz Roja, bomberos.
Una mano grande emerge del suelo agrietado para proteger a un grupo diverso de personas con equipos de emergencia, simbolizando la preparación comunitaria y la labor de rescate ante un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué no hacer durante y después del sismo?

Algunas acciones pueden aumentar el riesgo de lesiones, por lo que deben evitarse:

  • No regresar a edificios dañados hasta que las autoridades confirmen que son seguros.
  • No encender fósforos, velas ni aparatos eléctricos si se percibe olor a gas; tras un sismo, las tuberías internas de gas licuado de petróleo (GLP) o gas natural suelen romperse o agrietarse. El gas comienza a llenar el espacio cerrado y se mezcla con el oxígeno del aire, creando una atmósfera altamente inflamable.
  • No saturar las líneas telefónicas, utilice solo para llamadas de emergencia.
  • No correr ni empujar al evacuar, conserve la calma y siga las rutas seguras.
Infografía con título y texto. Muestra edificios agrietados, personas, teléfonos enredados, una mano encendiendo un cerillo y una salida de emergencia.
Una infografía de Infobae detalla los errores comunes que las personas deben evitar durante y después de un sismo para garantizar su seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los equipos de rescate y bomberos destacan que, tras un sismo, las réplicas pueden presentarse en cualquier momento, por lo que se recomienda permanecer en áreas despejadas y estar atentos a las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

Números de emergencia en Guatemala y El Salvador

Tener a la mano los teléfonos de emergencia oficiales permite una respuesta rápida ante cualquier incidente.

Guatemala:

  • Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred): 119
  • Bomberos Voluntarios: 122
  • Bomberos Municipales: 123
  • Policía Nacional Civil: 110
  • Cruz Roja Guatemalteca: 125

El Salvador:

  • Protección Civil: 2281-0888
  • Cuerpo de Bomberos: 913
  • Policía Nacional Civil: 911
  • Cruz Roja Salvadoreña: 2221-5385

Estos números permiten solicitar auxilio, reportar daños o pedir información oficial tras un evento sísmico.

La tragedia reciente en Venezuela y el fuerte temblor en México, sirve como recordatorio de la importancia de la prevención y la solidaridad regional frente a los desastres naturales. Las autoridades de Guatemala y El Salvador reiteran el llamado a la población a informarse, prepararse y actuar con responsabilidad ante cualquier evento sísmico.

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