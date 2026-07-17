Panamá

Los femicidios se duplicaron en Panamá durante el primer semestre de 2026

Las autoridades contabilizaron 31 víctimas entre ataques consumados y tentativas, con una fuerte incidencia en la capital, San Miguelito y Panamá Oeste.

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Contorno blanco de un cuerpo humano en el pavimento mojado de un callejón, con una rosa roja y un marcador de evidencia amarillo número 1.
La provincia de Panamá concentró tres femicidios, cuatro tentativas y seis muertes violentas de mujeres durante los primeros seis meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia extrema contra las mujeres aumentó de forma significativa en Panamá durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, el Ministerio Público contabilizó 14 víctimas de femicidio y 17 de tentativa, cifras que representan incrementos de 100% y 89%, respectivamente, frente al mismo periodo del año anterior.

El informe estadístico de la Procuraduría General de la Nación también registra siete muertes violentas de mujeres que, tras la valoración del fiscal encargado y la aplicación de la Ley 82, no fueron consideradas femicidios.

En conjunto, los tres tipos de hechos dejaron 38 víctimas durante los primeros seis meses del año. En el periodo comparable de 2025 fueron reportadas, según las cifras revisadas incluidas en el informe más reciente, siete víctimas de femicidio, nueve de tentativa y siete muertes violentas, para un total de veintitrés casos registrados.

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Esto supone que la suma de femicidios, tentativas y otras muertes violentas de mujeres aumentó aproximadamente 65% en un año.

balacera ilustrativa (Foto: Cuartoscuro)
Las armas de fuego fueron utilizadas en siete de los 14 femicidios contabilizados durante el primer semestre del año. (Foto: Cuartoscuro)

La escalada es todavía más evidente al comparar los datos actuales con el cierre de 2025. Durante todo el año pasado se registraron 20 femicidios, 18 tentativas y 15 muertes violentas. En apenas seis meses de 2026, Panamá ya acumuló el 70% de los femicidios y el 94% de las tentativas contabilizadas en los 12 meses anteriores.

Los datos mensuales muestran una violencia bastante sostenida. Enero comenzó con un femicidio y siete tentativas, la mayor cantidad de ataques no consumados del semestre. En febrero se registraron dos femicidios y dos tentativas; marzo fue el mes con más víctimas mortales, con cuatro femicidios, tres tentativas y una muerte violenta.

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En abril hubo dos femicidios, una tentativa y dos muertes violentas. Mayo cerró con dos casos en cada categoría, mientras que junio sumó tres femicidios, dos tentativas y dos muertes violentas. A diferencia de junio de 2025, cuando no se registraron femicidios ni tentativas en el informe publicado entonces, junio de este año terminó con cinco víctimas entre ambas categorías.

La provincia de Panamá concentró tres femicidios, cuatro tentativas y seis de las siete muertes violentas del semestre. San Miguelito registró otros tres femicidios y dos tentativas, mientras que Panamá Oeste acumuló tres casos en cada una de esas categorías.

El Ministerio de Salud atendió más de 176 mil casos de violencia en 2025
Las tentativas de femicidio aumentaron 89% en un año y, en solo seis meses, casi igualaron el total registrado durante todo 2025. Archivo

Chiriquí reportó dos femicidios y una tentativa; Coclé, un femicidio y una tentativa; Colón, un femicidio; y Veraguas, un femicidio y dos tentativas. Darién no registró femicidios, pero contabilizó tres ataques en grado de tentativa. Bocas del Toro concentró la restante muerte violenta.

Frente al primer semestre de 2025, los femicidios aumentaron 200 por ciento tanto en San Miguelito como en Panamá Oeste, al pasar de uno a tres casos en cada jurisdicción, según la serie revisada del Ministerio Público. En Chiriquí se duplicaron, de uno a dos; Panamá pasó de dos a tres, un incremento de 50%, mientras que Coclé pasó de cero a un caso. Colón y Veraguas mantuvieron un femicidio cada una.

Las armas de fuego fueron el mecanismo más utilizado en los femicidios: estuvieron presentes en siete de los 14 casos. Dos mujeres murieron por arma blanca, dos por asfixia mecánica y una mediante un incendiarismo. En otros dos expedientes el mecanismo permanecía sin determinar.

En las tentativas, las armas blancas encabezaron la estadística con ocho víctimas, seguidas por las armas de fuego, con cuatro; tres casos sin determinar y dos relacionados con incendiarismo. Cinco de las siete muertes violentas fueron cometidas con armas de fuego.

Silueta de mujer de espaldas sobre tierra agrietada de la que emerge una rosa roja, bajo un cielo nublado y montañas con una línea roja en el horizonte.
Entre las víctimas de femicidio aparecen dos menores de edad y una mujer de 80 años o más, lo que refleja la amplitud etaria de la violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rango de edad revela que la violencia alcanzó tanto a menores como a adultas mayores. Entre las víctimas de femicidio hubo una menor de 10 a 14 años y otra de 15 a 17. Tres mujeres tenían entre 18 y 24 años; dos, entre 25 y 29; tres, entre 35 y 39; y dos, entre 40 y 44. También se registraron víctimas entre sesenta y sesenta y cuatro años y de 80 años o más.

Las tentativas afectaron principalmente a mujeres de 18 a 24 años, con cuatro casos. Otros seis ataques se distribuyeron por igual entre los grupos de 25 a 29 y de 30 a 34 años. Además, hubo dos víctimas de entre cinco y nueve años y dos de entre 70 y 74.

Los informes advierten que todas las cifras son preliminares y pueden cambiar conforme avanzan las investigaciones. De hecho, el documento publicado en junio de 2025 reportaba inicialmente ocho femicidios y seis muertes violentas, mientras que la comparación incorporada al reporte de 2026 revisó esos resultados a siete casos en cada categoría.

El informe actual también presenta una diferencia bastante notoria: registra 17 tentativas en los cuadros mensuales y por edad, pero 16 al distribuirlas geográficamente. Esa inconsistencia deberá ser aclarada por el Ministerio Público.

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