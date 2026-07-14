Costa Rica confirma delegación de 269 atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Los seleccionados nacionales superaron estrictos criterios técnicos para ganarse un lugar entre los 269 atletas que buscarán el podio en República Dominicana (Cortesía: Comité Olímpico Costa Rica).

El deporte costarricense se vestirá de gala y se prepara para asumir uno de sus mayores desafíos internacionales en la era moderna. El Comité Olímpico Nacional de Costa Rica (CON) ha confirmado la conformación oficial de la delegación patria que competirá en la vigésima quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Tras exigentes procesos de clasificación con exigencias técnicas rigurosas, el contingente tico estará compuesto finalmente por 269 atletas de alto rendimiento, quienes buscarán poner en alto el pabellón nacional en suelo dominicano.

Este magno evento, programado del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, posee una carga histórica inigualable, ya que se celebra en el marco de la conmemoración del centenario de la fundación de los juegos deportivos regionales más antiguos del planeta.

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Con más de 6,000 deportistas procedentes de 37 países diferentes, la cita en la República Dominicana exigirá el máximo potencial de cada competidor.

La representación patria en el desfile inaugural contará con dos figuras que encarnan los más altos valores de constancia y mérito deportivo del ciclo olímpico.

El CON anunció que la jugadora Cheryl Briden, pilar de la selección nacional de Rugby Sevens, y Jeison Rojas, referente indiscutible en la exigente disciplina de Aguas Abiertas, han sido designados como los abanderados oficiales para la ceremonia de apertura.

Más de 260 deportistas se comprometieron a dar lo mejor en Santo Domingo 2026. Conoce las caras del equipo que llenará de orgullo a Costa Rica.

Ambos atletas no solo destacan por sus notables condiciones competitivas, sino por simbolizar el esfuerzo colectivo de un proceso técnico que priorizó la calidad y el rendimiento integral de cara a los retos de la región. Su designación sirve como motivación directa para un grupo de 269 deportistas que asumen el compromiso de competir con orgullo y excelencia en cada escenario.

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Calendario y bloques: así competirán los 269 atletas en los 28 deportes

La logística de participación costarricense ha sido estructurada de manera inteligente por bloques competitivos debido a la gran cantidad de disciplinas y la dinámica organizativa de Santo Domingo 2026. A continuación, se detalla la hoja de ruta oficial y cómo se distribuirán los deportes a lo largo de las más de dos semanas de intensas emociones:

Costa Rica participa en 28 disciplinas deportivas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con un calendario organizado en tres bloques de fechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta segmentación permitirá una mejor administración de los recursos del Comité Olímpico, asegurando que las distintas selecciones lleguen con los tiempos adecuados de aclimatación de cara a sus respectivos calendarios competitivos.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Nacional de Costa Rica, Henry Núñez, se muestra sumamente satisfecho con la conformación del grupo definitivo y recalcó el estricto criterio deportivo aplicado para esta cita.

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A diferencia de ediciones anteriores, los procesos selectivos enfocaron sus esfuerzos en potenciar a aquellos que ostentan un nivel competitivo óptimo para ubicarse en las instancias finales y pelear directamente por los podios.

«Esta delegación representa el trabajo de muchos años de nuestros atletas, entrenadores, federaciones y de todas las instituciones que han respaldado el desarrollo del deporte costarricense. Cada atleta que vestirá nuestros colores llega con el mérito de haber superado exigentes procesos de clasificación y con el compromiso de representar al país con excelencia y orgullo», destacó Núñez.

La rugbista Cheryl Briden y el nadador de aguas abiertas Jeison Rojas lucirán con honor el pabellón nacional como los abanderados oficiales de Costa Rica en la inauguración de Santo Domingo 2026.

Asimismo, el jerarca deportivo insistió en que Santo Domingo 2026 representa un escalón indispensable dentro de la planificación a mediano y largo plazo. Los 269 seleccionados ticos asumen estos Juegos de los 100 años como una fase crucial dentro del ciclo olímpico internacional con miras a la meta definitiva: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Más allá del balance global del medallero, la experiencia y el roce internacional ante potencias del Caribe serán la clave idónea para consolidar la madurez competitiva de los deportistas costarricenses.