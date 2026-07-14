América

Honduras firma contrato para adquirir placas inteligentes y busca poner fin a más de tres años de desabastecimiento

El proyecto contempla una inversión superior a los 65 millones de dólares y la incorporación de tecnología de identificación digital para reforzar los controles de seguridad.

Guardar
Google icon
Las nuevas placas incorporarán radiofrecuencia, autenticación digital y una tercera etiqueta de seguridad en el parabrisas de cada vehículo.
El Instituto de la Propiedad y el consorcio alemán Tönnjes suscribieron un acuerdo por tres años y medio para fabricar 2,9 millones de placas.

La firma del contrato para producir placas metálicas en Honduras busca resolver la escasez que afecta a propietarios de vehículos desde 2023. El acuerdo, suscrito por autoridades del Instituto de la Propiedad y un consorcio alemán tendrá una vigencia de tres años y medio y prevé la fabricación de 2.9 millones de placas.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de la Presidencia y presidente ad honorem del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, Juan Carlos García, y la gerente de Ventas para Latinoamérica y el Caribe del consorcio alemán Tönnjes, Lucía Mausen. Como testigos de honor participaron el presidente Nasry Asfura y la embajadora de Alemania en Honduras, Daniela Vogl.

PUBLICIDAD

Durante el acto, el secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad, Luis Torres, informó que el contrato permitirá iniciar la entrega gradual de las nuevas placas metálicas en todo el territorio nacional.

Según las proyecciones oficiales, el contrato contempla la fabricación de aproximadamente 2,9 millones de placas, suficientes para eliminar el rezago acumulado y cubrir la demanda del parque vehicular hondureño durante los próximos años.

PUBLICIDAD

Alcance del contrato

La inversión, que supera los USD 65 millones, (más de 1,742 millones de lempiras).se ejecutará conforme avance la producción y entrega del material. Las autoridades prevén atender una mora que ya supera el millón de placas pendientes.

Torres explicó además que la contratación se realizó bajo el Decreto Legislativo 38-2026, que autorizó al Instituto de la Propiedad a contratar directamente con fabricantes especializados para enfrentar la crisis de abastecimiento y evitar la participación de intermediarios.

La normativa fue aprobada por el Congreso Nacional para acelerar la reposición de placas y modernizar el sistema nacional de identificación vehicular.

Las nuevas placas incorporarán radiofrecuencia, autenticación digital y una tercera etiqueta de seguridad en el parabrisas de cada vehículo.
Las nuevas placas incorporarán radiofrecuencia, autenticación digital y una tercera etiqueta de seguridad en el parabrisas de cada vehículo

Tecnología y medidas de seguridad

Uno de los cambios será la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. Las placas contarán con identificación por radiofrecuencia, mecanismos de autenticación digital y una tercera etiqueta de seguridad que será colocada en el parabrisas de cada vehículo.

Con este sistema, las autoridades buscan facilitar la identificación vehicular, reducir la falsificación de placas y fortalecer la capacidad de monitoreo mediante lectores electrónicos, arcos de control y plataformas utilizadas por los cuerpos de seguridad y el Sistema Nacional de Emergencias 911.

La empresa desarrolla sistemas que integran placas inteligentes con chips de radiofrecuencia, firmas digitales de seguridad y plataformas para el registro y monitoreo remoto de vehículos, tecnologías que comenzarán a implementarse en Honduras.

Antecedentes de la crisis

Otro de los componentes del proyecto será la instalación de una planta de producción de placas en Honduras. De acuerdo con las autoridades, esta infraestructura permitirá generar empleos y abrir la posibilidad de fabricar placas destinadas a otros mercados de Centroamérica y el Caribe.

Por su parte, Lucía Mausen aseguró que la empresa iniciará de inmediato los trabajos para poner en marcha el proyecto y atender la demanda histórica que mantiene el país. La representante destacó que Tönnjes cuenta con cerca de dos siglos de trayectoria en sistemas de identificación vehicular y suministra soluciones tecnológicas utilizadas por gobiernos en distintos continentes.

Las nuevas placas incorporarán radiofrecuencia, autenticación digital y una tercera etiqueta de seguridad en el parabrisas de cada vehículo.
El Instituto de la Propiedad y el consorcio alemán Tönnjes suscribieron un acuerdo por tres años y medio para fabricar 2,9 millones de placas.

La falta de placas metálicas se convirtió en un problema administrativo relacionado con el parque vehicular hondureño.

Desde 2023, miles de propietarios de vehículos nuevos y usados debieron circular con permisos provisionales emitidos por el Instituto de la Propiedad debido a la ausencia de material para fabricar las placas.

El retraso generó una mora que fue creciendo con cada nuevo registro vehicular, mientras las autoridades buscaban un nuevo mecanismo de contratación para garantizar un suministro permanente.

Antes de la adjudicación, el Instituto de la Propiedad estimaba que el déficit rondaba un millón de placas pendientes y proyectaba iniciar la entrega de las nuevas matrículas durante el último trimestre de 2026.

Temas Relacionados

HondurasplacasvehículosAlemaniatecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Florida ya tiene más lagartos exóticos establecidos que nativos, la cifra que inquieta a los científicos

La expansión del agama de roca de Peter, el tegu argentino blanco y negro y el lagarto de cola rizada del norte se acelera en Florida Central, con más avistamientos urbanos y alertas por competencia, depredación y daños en infraestructura

Florida ya tiene más lagartos exóticos establecidos que nativos, la cifra que inquieta a los científicos

El salvadoreño Iván Barton, apodado el “Messi de los árbitros”, está listo para hacer historia en el Francia vs España

Respaldado por el orgullo de la CONCACAF y admirado por su liderazgo ético al aplicar la “Ley Vinícius”, Barton llega a este partido cumbre consagrado como el estándar de oro de la FIFA

El salvadoreño Iván Barton, apodado el “Messi de los árbitros”, está listo para hacer historia en el Francia vs España

El Salvador eleva 12.9% su producción de café y roza el millón de quintales en el ciclo 2025/26

La cosecha nacional alcanzó 952,237 quintales al 31 de mayo de 2026, con diciembre y enero como los meses de mayor recepción, de acuerdo con los reportes de beneficiadores y pergamineros citados por la entidad

El Salvador eleva 12.9% su producción de café y roza el millón de quintales en el ciclo 2025/26

El hospital de campaña dominicano atiende a más de 1,200 personas tras el doble sismo en Venezuela

En seis días de operaciones, el centro móvil instalado por la misión Quisqueya Solidaria se convirtió en el punto de mayor afluencia en la zona devastada, con filas diarias y atención integral

El hospital de campaña dominicano atiende a más de 1,200 personas tras el doble sismo en Venezuela

De los buñuelos al amor salvadoreño: La nicaragüense Sheynnis Palacios estrena romance y se une a Top Chef VIP

Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, se encuentra en su mejor momento: mientras celebra en grande su nuevo romance con el creador de contenido salvadoreño Carlos Arias, la reina universal ha sido confirmada oficialmente como la gran estrella de la quinta temporada de Top Chef VIP en Telemundo

De los buñuelos al amor salvadoreño: La nicaragüense Sheynnis Palacios estrena romance y se une a Top Chef VIP

DEPORTES

Cómo el rodete de Erling Haaland se volvió ún negocio millonario en el fútbol y la moda

Cómo el rodete de Erling Haaland se volvió ún negocio millonario en el fútbol y la moda

Francia-España, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

FIFA confirmó a los artistas para la ceremonia de clausura del Mundial 2026 con Tom Cruise y Robbie Williams como protagonistas

La nueva pelota que se estrenará para las semifinales y la gran final del Mundial 2026

Antes de la última práctica previa al cruce con Inglaterra, Mac Allister recordó el Mundial 86: “Ojalá podamos hacer algo parecido a lo que hicieron ellos”

TELESHOW

El video de Maxi López con su hijo Coki que reveló la intimidad entre padre e hijo: “No me atendés nunca”

El video de Maxi López con su hijo Coki que reveló la intimidad entre padre e hijo: “No me atendés nunca”

Anya Taylor-Joy reveló por quién hinchará entre Argentina e Inglaterra: “Hay mucho estrés en casa”

Los días de relax de Caro Calvagni antes de la semifinal del Mundial 2026: playa, mates y familia

La divertida reacción de Vicky y Stefy Xipolitakis al video viral del pelotazo: “Nos acomodaron las ideas”

El mal momento de Jimena Barón en un hotel de Miami: “Nos robaron”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica confirma delegación de 269 atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Costa Rica confirma delegación de 269 atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Honduras firma contrato para fabricar placas inteligentes y busca poner fin a más de tres años de desabastecimiento

Organizaciones pide prudencia ante la falta de una decisión oficial sobre el TPS para El Salvador

Alerta sanitaria en Florida: estas 3 playas fueron cerradas por altos niveles de bacterias fecales

Florida ya tiene más lagartos exóticos establecidos que nativos, la cifra que inquieta a los científicos