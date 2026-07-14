Honduras firma contrato para adquirir placas inteligentes y busca poner fin a más de tres años de desabastecimiento

El Instituto de la Propiedad y el consorcio alemán Tönnjes suscribieron un acuerdo por tres años y medio para fabricar 2,9 millones de placas.

La firma del contrato para producir placas metálicas en Honduras busca resolver la escasez que afecta a propietarios de vehículos desde 2023. El acuerdo, suscrito por autoridades del Instituto de la Propiedad y un consorcio alemán tendrá una vigencia de tres años y medio y prevé la fabricación de 2.9 millones de placas.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de la Presidencia y presidente ad honorem del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, Juan Carlos García, y la gerente de Ventas para Latinoamérica y el Caribe del consorcio alemán Tönnjes, Lucía Mausen. Como testigos de honor participaron el presidente Nasry Asfura y la embajadora de Alemania en Honduras, Daniela Vogl.

PUBLICIDAD

Durante el acto, el secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad, Luis Torres, informó que el contrato permitirá iniciar la entrega gradual de las nuevas placas metálicas en todo el territorio nacional.

Según las proyecciones oficiales, el contrato contempla la fabricación de aproximadamente 2,9 millones de placas, suficientes para eliminar el rezago acumulado y cubrir la demanda del parque vehicular hondureño durante los próximos años.

PUBLICIDAD

Alcance del contrato

La inversión, que supera los USD 65 millones, (más de 1,742 millones de lempiras).se ejecutará conforme avance la producción y entrega del material. Las autoridades prevén atender una mora que ya supera el millón de placas pendientes.

Torres explicó además que la contratación se realizó bajo el Decreto Legislativo 38-2026, que autorizó al Instituto de la Propiedad a contratar directamente con fabricantes especializados para enfrentar la crisis de abastecimiento y evitar la participación de intermediarios.

PUBLICIDAD

La normativa fue aprobada por el Congreso Nacional para acelerar la reposición de placas y modernizar el sistema nacional de identificación vehicular.

Las nuevas placas incorporarán radiofrecuencia, autenticación digital y una tercera etiqueta de seguridad en el parabrisas de cada vehículo

Tecnología y medidas de seguridad

Uno de los cambios será la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. Las placas contarán con identificación por radiofrecuencia, mecanismos de autenticación digital y una tercera etiqueta de seguridad que será colocada en el parabrisas de cada vehículo.

PUBLICIDAD

Con este sistema, las autoridades buscan facilitar la identificación vehicular, reducir la falsificación de placas y fortalecer la capacidad de monitoreo mediante lectores electrónicos, arcos de control y plataformas utilizadas por los cuerpos de seguridad y el Sistema Nacional de Emergencias 911.

La empresa desarrolla sistemas que integran placas inteligentes con chips de radiofrecuencia, firmas digitales de seguridad y plataformas para el registro y monitoreo remoto de vehículos, tecnologías que comenzarán a implementarse en Honduras.

PUBLICIDAD

Antecedentes de la crisis

Otro de los componentes del proyecto será la instalación de una planta de producción de placas en Honduras. De acuerdo con las autoridades, esta infraestructura permitirá generar empleos y abrir la posibilidad de fabricar placas destinadas a otros mercados de Centroamérica y el Caribe.

Por su parte, Lucía Mausen aseguró que la empresa iniciará de inmediato los trabajos para poner en marcha el proyecto y atender la demanda histórica que mantiene el país. La representante destacó que Tönnjes cuenta con cerca de dos siglos de trayectoria en sistemas de identificación vehicular y suministra soluciones tecnológicas utilizadas por gobiernos en distintos continentes.

PUBLICIDAD

El Instituto de la Propiedad y el consorcio alemán Tönnjes suscribieron un acuerdo por tres años y medio para fabricar 2,9 millones de placas.

La falta de placas metálicas se convirtió en un problema administrativo relacionado con el parque vehicular hondureño.

Desde 2023, miles de propietarios de vehículos nuevos y usados debieron circular con permisos provisionales emitidos por el Instituto de la Propiedad debido a la ausencia de material para fabricar las placas.

PUBLICIDAD

El retraso generó una mora que fue creciendo con cada nuevo registro vehicular, mientras las autoridades buscaban un nuevo mecanismo de contratación para garantizar un suministro permanente.

Antes de la adjudicación, el Instituto de la Propiedad estimaba que el déficit rondaba un millón de placas pendientes y proyectaba iniciar la entrega de las nuevas matrículas durante el último trimestre de 2026.

PUBLICIDAD