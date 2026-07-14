Qué medidas recomiendan los especialistas para reducir el riesgo de ataques de animales salvajes en parques y reservas naturales

Los encuentros peligrosos con animales salvajes en parques y reservas naturales pueden prevenirse con información y prudencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las posibilidades de un encuentro peligroso con animales salvajes en parques y reservas naturales existen en cualquier parte del mundo, aunque la mayoría de visitantes no llega a experimentar situaciones graves. Diversos especialistas y responsables de parques, consultados por la revista National Geographic, coinciden en que una actitud informada y prudente puede ayudar a prevenir ataques ante la fauna silvestre.

Kathy Kupper, portavoz del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, advierte que las lesiones no solo provienen de grandes animales: los pequeños mamíferos también pueden morder o atacar cuando son molestados o alimentados, y ningún animal debe ser acosado ni recibir comida por parte de los visitantes.

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Entre 2018 y 2023 se contabilizaron 1.604 muertes relacionadas con encuentros con animales, muchas veces causadas por especies domésticas o venenosas. Aunque estos incidentes son poco frecuentes en comparación con el número total de personas que disfrutan de los espacios naturales, los expertos subrayan que el riesgo nunca desaparece por completo.

Entre 2018 y 2023 se contabilizaron 1.604 muertes relacionadas con encuentros con animales, muchas causadas por especies domésticas o venenosas (AdobeStock)

El manejo adecuado de la distancia y la observación de comportamientos animales son claves. Rolf Olson, responsable en una reserva nacional de Estados Unidos, recomienda investigar, antes de ingresar a un área natural, qué especies habitan allí y cómo suelen reaccionar ante la presencia humana.

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Los especialistas insisten en que si un animal muestra una reacción ante la presencia de una persona, significa que se ha invadido su espacio y aumenta la probabilidad de un comportamiento agresivo, tanto en depredadores como en grandes herbívoros.

Factores que aumentan la probabilidad de encuentros peligrosos con fauna silvestre

La probabilidad de un encuentro riesgoso se incrementa en temporadas o zonas de mayor afluencia de visitantes, cuando la fauna se ve sorprendida por la presencia humana o se acostumbra a buscar comida cerca de senderos y campamentos. Los responsables de parques afirman que la falta de información previa y el desconocimiento de los hábitos de las especies locales son causas frecuentes de incidentes.

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Acercarse para observar o fotografiar animales, alimentarlos o dejar residuos aumenta el riesgo de ataques de fauna silvestre (EFE/Brágimo)

Las conductas humanas, como acercarse demasiado para observar o fotografiar animales, alimentarlos o dejar residuos, aumentan el riesgo. Los expertos advierten que muchos animales asocian la presencia de personas con la obtención de comida, lo que altera su comportamiento natural y multiplica las probabilidades de un ataque.

Grandes mamíferos como bisontes, hipopótamos o alces pueden reaccionar con extrema violencia si se sienten invadidos o amenazados. Especies como los caimanes resultan especialmente peligrosas en el agua, donde se mueven con rapidez y eficacia.

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Reglas y recomendaciones clave para sobrevivir a un encuentro con animales salvajes

La supervivencia ante un encuentro con fauna silvestre depende en gran medida de la prevención y de la reacción adecuada en caso de peligro. Los especialistas recomiendan mantener una distancia mínima de 100 metros respecto a grandes depredadores como osos, lobos o grandes felinos, y al menos 25 metros para otras especies. Si un animal se comporta de forma inquieta, lo mejor es retroceder lentamente y evitar movimientos bruscos o ruidos.

Los expertos aconsejan mantener 100 metros de distancia de osos, lobos y grandes felinos, y 25 metros de otras especies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nunca se debe alimentar a los animales ni dejar restos de comida o basura en zonas accesibles. Los expertos señalan que un animal habituado a la presencia humana y a buscar alimento en los campamentos se vuelve más peligroso y, en muchos casos, debe ser capturado o sacrificado para evitar riesgos. Es fundamental almacenar todos los alimentos y objetos con olor en contenedores seguros, y mantener a las mascotas atadas para no provocar reacciones defensivas en la fauna local.

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En el caso de especies como caimanes, Rolf Olson recomienda no acercarse al agua ni realizar actividades como chapotear en la orilla, ya que este comportamiento puede desencadenar un ataque. Ante cualquier encuentro, los especialistas insisten en que la mejor herramienta es la prevención, la información y el respeto por la vida salvaje.

Los caimanes son especialmente peligrosos en el agua, por lo que no se debe acercarse a la orilla ni chapotear (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos recientes y lecciones aprendidas de incidentes en parques naturales

Casos recientes muestran las consecuencias de ignorar las recomendaciones de seguridad. Entre los registros se encuentra el ataque de un bisonte a un visitante que intentó huir tras acercarse demasiado, resultando en lesiones graves. También se reportan numerosas mordeduras de pequeños mamíferos, como ardillas, debido a la costumbre de ofrecerles comida o intentar interactuar con ellas.

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Estos incidentes demuestran que la confianza excesiva o la búsqueda de experiencias cercanas con animales salvajes pueden tener resultados graves. Los datos recopilados por responsables de parques refuerzan la necesidad de mantener la distancia y evitar cualquier conducta que altere el comportamiento natural de la fauna.

Los incidentes recientes en parques naturales incluyen lesiones graves por el ataque de un bisonte y mordeduras de pequeños mamíferos alimentados por visitantes (Charles J. Sharp/Wikimedia Commons)

Impacto de estos encuentros en la gestión de parques y en la fauna involucrada

Cuando se producen incidentes entre visitantes y animales, las consecuencias no afectan solo a las personas. Los responsables de la reservas se ven obligados a intervenir, lo que puede implicar la captura, reubicación o sacrificio de animales que han perdido el miedo a los humanos o se han vuelto peligrosos.

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Esta situación, además de afectar la vida de los propios animales, complica la labor de conservación y reduce las oportunidades para que otros visitantes disfruten del entorno natural.

El aumento de estos episodios obliga a reforzar la vigilancia e implementar nuevas estrategias educativas para los visitantes. Los expertos destacan que cada encuentro problemático representa un retroceso tanto para la protección animal como para la experiencia segura de quienes visitan estos espacios. Por ello, el respeto a las normas y la prevención individual son fundamentales para preservar el delicado equilibrio en las áreas naturales protegidas.

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