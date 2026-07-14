Misiles, licencias y producción nacional: el plan de Ucrania para sostener una guerra sin final cercano

Ucrania fortalece su industria de defensa con producción nacional de misiles y sistemas militares ante la incertidumbre sobre el apoyo militar externo

Ucrania enfrenta una guerra con Rusia que no muestra señales de resolución. En este contexto, el gobierno ucraniano toma la decisión de fortalecer su industria de defensa, apostando por el desarrollo local de misiles y sistemas militares. Lo hace mediante acuerdos de transferencia de tecnología con países europeos y Estados Unidos, que buscan no solo ayudar a Ucrania, sino también ampliar la capacidad de producción global ante la alta demanda de armamento.

A partir de iniciativas como la fabricación de los misiles Flamingo 5 y el desarrollo de modelos balísticos como el FP7 y el FP7-X, Ucrania logra avances en su autosuficiencia militar. Empresas nacionales, como Firepoint, lideran la innovación al adaptar tecnologías importadas y responder a las necesidades del Estado ucraniano para la defensa y los ataques sobre territorio ruso. El proceso incluye la producción de componentes clave, como los motores AL25, que permiten el ensamblaje local y la reducción de costos.

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El conflicto, lejos de resolverse, marca un frente estático en el que ambos países sostienen posiciones con pocos cambios territoriales significativos. El prolongado enfrentamiento lleva a Ucrania a buscar nuevas estrategias para sostener su capacidad de defensa y afectar la economía rusa.

Tecnología militar y transferencia de licencias

Los acuerdos con países occidentales resultan fundamentales para el avance ucraniano. Estados Unidos y Europa deciden transferir licencias de producción para sistemas de defensa como los misiles Patriot y SCALP, así como bombas guiadas y tecnología de interceptores.

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La fabricación de los misiles Flamingo 5 y el desarrollo de los modelos balísticos FP7 y FP7-X apuntalan la autosuficiencia militar de Ucrania (AP Foto/Efrem Lukatsky, archivo)

La guerra en Ucrania evidencia una insuficiencia mundial en la capacidad de producción de armamento. Estados Unidos produce 600 misiles interceptores al año, cifra lejana a los tres mil que Ucrania necesita para su defensa antiaérea.

El uso de sistemas costosos como el Patriot, que puede alcanzar los cuatro millones de dólares por unidad, obliga a buscar alternativas más accesibles. El FP7-X ucraniano promete interceptar misiles balísticos por un millón de dólares, según lo expuesto por Andrei Serbin Pont en Infobae Al Mediodía.

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Los países europeos y norteamericanos muestran interés en que Ucrania amplíe su capacidad industrial, no solo por razones estratégicas, sino también económicas. “Un poco del rédito lo queremos ver y eso significa que a nosotros nos interesa que estos productos el día de mañana también lleguen a nuestros propios arsenales”, afirmó Serbin Pont sobre la postura europea.

A su vez, el desarrollo y la transferencia de tecnología se presentan como una solución para sostener la demanda internacional, que supera la capacidad instalada en Occidente. Los aliados occidentales buscan compartir la carga de producción y asegurar el abastecimiento de sus fuerzas armadas sin comprometer sus propios stocks.

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La guerra en Ucrania expone una insuficiencia mundial en la producción de armamento frente a una demanda que supera la capacidad instalada de Occidente (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Impacto del conflicto en Ucrania y Rusia

Las operaciones militares en Ucrania se caracterizan por ataques de precisión sobre infraestructura rusa. En el último año, el 43% de la capacidad de refinamiento de petróleo en Rusia resulta afectada por acciones ucranianas. Serbin Pont detalló que los ataques superan los doscientos en este tipo de objetivos, una estrategia que busca impactar la economía rusa y aumentar el costo interno de la guerra.

A pesar de estas acciones, el conflicto permanece sin un desenlace cercano. “Ninguno de los grandes centros demográficos que les gustaría recapturar están próximos a ser recapturados”, sostuvo Serbin Pont. El frente continúa estático y la posibilidad de una resolución política parece lejana.

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Los ataques de precisión de Ucrania sobre infraestructura rusa afectaron el 43% de la capacidad de refinamiento de petróleo en Rusia durante el último año (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Perspectivas políticas y sentido existencial

El conflicto reviste un carácter existencial para Ucrania. Serbin Pont explicó que “para los ucranianos es una guerra existencial”. La postura del gobierno ruso, basada en fundamentos históricos y estratégicos, niega la legitimidad de Ucrania como Estado independiente. El presidente Vladimir Putin sostiene, en discursos previos a la invasión, que Ucrania nunca debió independizarse.

Para Rusia, el control sobre Ucrania representa una cuestión estratégica vinculada al acceso a Crimea, el Mar Negro y la estabilidad de su influencia en la región. El conflicto responde a intereses históricos y geopolíticos, lo que dificulta la aparición de incentivos para el cese de hostilidades.

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La prolongación de la guerra afecta la política interna en ambos países. Ucrania mantiene suspendidos procesos electorales y Rusia utiliza el conflicto como herramienta de legitimación interna. La dinámica internacional se altera por la alta demanda de armamento y la intervención constante de potencias extranjeras en el suministro de tecnología y equipos.

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