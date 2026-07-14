Estudiante salvadoreño fue capturado con un arma y municiones en su mochila

La Policía Nacional Civil confirmó la captura de un menor de edad que llevaba un arma de fuego y municiones en una mochila a un centro escolar de San Vicente, El Salvador. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de un menor de edad quien fue sorprendido mientras escondía un arma de fuego y municiones dentro de una mochila que llevaba a un centro escolar en la zona central de El Salvador.

El incidente ocurrió durante la tarde del lunes en un centro educativo del departamento de San Vicente. De acuerdo con la información preliminar, un docente de la institución detectó una situación irregular y alertó a las autoridades policiales. Esta acción permitió que los agentes realizaran una inspección entre los estudiantes, localizando una pistola, un cargador y 15 cartuchos en la mochila de un alumno identificado como Yahir R., de 15 años.

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El menor fue detenido de inmediato y trasladado ante las instancias correspondientes para el inicio de un proceso judicial. Según las autoridades, el delito de portación o conducción ilegal de arma de fuego en El Salvador se sanciona con penas que oscilan entre 10 y 15 años de prisión, como resultado de reformas al Código Penal implementadas para endurecer los castigos relacionados con la tenencia ilegal de armas.

Un docente alertó a la PNC sobre una situación irregular y la inspección localizó una pistola, un cargador y 15 cartuchos en la mochila de Yahir R., de 15 años. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Hasta el momento, no se ha determinado si el adolescente tiene vínculos con estructuras criminales que operan en el país. El caso ha generado inquietud en la comunidad, ya que durante 2026 se ha incrementado la presencia de agentes de seguridad en centros escolares, especialmente en los horarios de ingreso, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad tanto dentro de las instalaciones educativas como en las calles cercanas.

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Este hecho ha llamado la atención, debido a que este 2026 los centros escolares han estado marcados por una fuerte presencia de los agentes de seguridad en los centros escolares sobre todo en las horas de ingreso de los menores a sus clases para mantener el orden en las instalaciones y la seguridad de los estudiantes mientras se trasladan en las calles aledañas.

Un hombre permanece esposado dentro de una celda, con luz proveniente de una ventana con barrotes que se proyecta en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detienen a dos hombres por el robo de un vehículo en Ahuachapán

En otro hecho, la Policía Nacional Civil capturó a dos individuos acusados de hurtar un vehículo mientras el propietario realizaba compras en una tienda de conveniencia ubicada sobre la 4ª Avenida Norte, en el centro de Ahuachapán. El incidente se registró durante la madrugada, cuando las autoridades recibieron la alerta y desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó patrullajes y el uso de cámaras de videovigilancia.

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Los detenidos fueron identificados como Wilson Miguel Vila Gómez, de 34 años, y William Alexander Duarte Rivera, de 30 años. Ambos fueron localizados sobre la carretera que conecta Ahuachapán con Santa Ana. De acuerdo con la información oficial, los sospechosos serán remitidos por el delito de hurto y enfrentarán el proceso judicial correspondiente.

El delito de robo en El Salvador, que implica la sustracción de bienes mediante violencia, se sanciona con penas de 10 a 20 años de prisión. Si el hecho se clasifica como robo agravado, por el uso de armas, la participación de dos o más personas, o la comisión del delito en transporte público, la condena puede aumentar de 20 a 30 años de cárcel.

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