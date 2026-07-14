Donald Trump notificó al Congreso sobre la reanudación de los ataques militares contra Irán

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso a la nación en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 21 de junio de 2025, tras los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán. REUTERS/Carlos Barria/Pool

Donald Trump notificó al Congreso de Estados Unidos la reanudación de los ataques militares contra Irán el 7 de julio, según una carta fechada el 10 de julio y dirigida al senador republicano Chuck Grassley de Iowa, presidente pro tempore del Senado, que trascendió este lunes. En la misiva, el mandatario describe las operaciones como “limitadas, medidas, planificadas y ejecutadas de manera que se minimicen las bajas civiles”.

La notificación, enviada en cumplimiento de la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, abre un nuevo plazo de 60 días —prorrogable por 30 más a discreción del presidente— para que el Mando Central de las Fuerzas Armadas (CENTCOM) continúe operando sin autorización legislativa. Trump precisó que “las fuerzas terrestres de Estados Unidos no están implicadas en estos ataques”, según el texto.

PUBLICIDAD

El reinicio de las hostilidades se produjo después de que Trump declarara “terminado” el alto el fuego acordado el 7 de abril con Teherán y ordenara varias rondas de bombardeos sobre objetivos iraníes. La causa inmediata fueron los ataques de Irán contra tres petroleros en el estrecho de Ormuz a principios de la semana pasada. Las autoridades iraníes habían exigido que los buques solicitaran permiso y utilizaran una ruta aprobada por Teherán antes de transitar el estrecho, en violación de un memorando de entendimiento suscrito el mes anterior.

Irán respondió a los bombardeos estadounidenses lanzando misiles y drones contra estados del Golfo aliados de Washington. Trump anunció además este lunes el restablecimiento de un bloqueo sobre puertos y embarcaciones iraníes. El objetivo declarado en la carta es atacar instalaciones militares iraníes que representen una amenaza para las fuerzas estadounidenses y la navegación comercial.

PUBLICIDAD

Vista del Capitolio de los Estados Unidos tras los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán durante el fin de semana, en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., 2 de marzo de 2026. REUTERS/Ken Cedeno

La notificación reactiva el enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Capitolio sobre la facultad del presidente para sostener una guerra sin aprobación legislativa. La Administración Trump sostiene que el alto el fuego del 7 de abril puso fin a la ofensiva iniciada el 28 de febrero junto a Israel, lo que le permitiría reiniciar el cómputo de 60 días establecido por la Resolución de Poderes de Guerra. En una carta enviada al Congreso el 1 de mayo, Trump ya había argumentado que el cese de hostilidades cerró formalmente aquella fase del conflicto.

Los críticos rechazan esa interpretación. El representante republicano Thomas Massie de Kentucky afirmó a periodistas que la guerra “nunca se detuvo” y que la Administración “intenta esquivar la ley fingiendo que se puede parar y reanudar el reloj”. El senador demócrata Adam Schiff de California sostuvo que “cualquier afirmación de la Administración Trump de que dispone de 60 días más para actuar sin el Congreso carece de fundamento legal”, e introdujo una nueva resolución de poderes de guerra que ordena la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades con Irán.

PUBLICIDAD

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, legisladores de ambas cámaras han cuestionado la decisión de Trump de emprender una guerra que ha afectado a la economía mundial y al bolsillo de los ciudadanos estadounidenses. El Senado votó el 23 de junio, por 50 votos a favor y 48 en contra, a favor de poner fin a la guerra, respaldando una resolución que la Cámara de Representantes había aprobado a principios de ese mes.

Esa resolución, que ordenaba a Trump cesar las operaciones o solicitar autorización para continuarlas, no tenía fuerza de ley, por lo que su alcance fue más simbólico que vinculante. Posteriormente, el Senado rechazó una medida similar de poderes de guerra, con varios republicanos clave argumentando que preferían dar más margen a la vía diplomática impulsada por la Administración.

PUBLICIDAD

Ahora, con los bombardeos reanudados y Trump expresando escepticismo sobre las negociaciones con Teherán, la carta enviada a Grassley deja abierta la incógnita sobre cómo reaccionarán los legisladores republicanos ante una nueva fase del conflicto.