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Influencer desató críticas por correr 5 kilómetros en su asiento durante un partido del Mundial

El creador de contenido Jacob Abrams Cohen grabó su reto diario en pleno estadio de Atlanta y terminó en el centro de una polémica

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Jacob Abrams Cohen quedó en el centro de una polémica en redes sociales tras publicar un video en el que completa 5 kilómetros durante un partido del Mundial en Atlanta. Crédito: (Instagram/@notreallywellness)

Jacob Abrams Cohen, un influencer de fitness con casi 300.000 seguidores en Instagram, se convirtió en blanco de críticas en redes sociales tras publicar un video en el que “corre” 5 kilómetros sin levantarse de su asiento durante un partido del Mundial de fútbol disputado en Atlanta, Estados Unidos.

El video, publicado el 26 de junio en su cuenta @notreallywellness, fue grabado en el Mercedes-Benz Stadium durante el encuentro del Grupo C entre Marruecos y Haití.

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En las imágenes, Cohen gira sobre sí mismo, hace sentadillas y se desplaza en el espacio reducido entre butacas hasta completar los 5.000 metros.

La publicación llevaba el texto: “Día 214 de correr un 5K aleatorio cada día hasta llegar al millón de seguidores. Hoy corrí un 5K en mi asiento en el partido del Mundial”.

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El clip desató una reacción inmediata y mayoritariamente adversa. El usuario Jake escribió en redes: “Mi amigo encontró la forma de arruinarle la experiencia del Mundial a todos los que tenía alrededor”.

Influencer desató críticas por correr 5 kilómetros en su asiento durante un partido del Mundial
El influencer de fitness grabó el video en el Mercedes-Benz Stadium durante el partido Marruecos-Haití del Grupo C y lo difundió en sus redes sociales (Instagram/@notreallywellness)

Spencer Haswell fue más directo: “Estoy sorprendido de que nadie te haya golpeado. La gente pagó mucho dinero para estar ahí. Probablemente tú conseguiste tu entrada gratis para hacer esto”.

Otros comentarios apuntaron en la misma línea. “Llamaría a seguridad”, escribió No Name Tara.

Odiaría estar en un asiento cerca tuyo. Qué molesto mientras la gente intenta ver el partido”, añadió otro usuario en Instagram.

En el propio video se ve a una mujer frente a Cohen que le dice, visiblemente molesta, que “hay un partido en curso”.

El factor económico ocupó buena parte de las quejas. El torneo, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, ha registrado precios elevados en entradas, vuelos y alojamiento, lo que dejó a muchos aficionados sin posibilidad de asistir a los partidos.

Influencer desató críticas por correr 5 kilómetros en su asiento durante un partido del Mundial
Las críticas en redes sociales señalaron que el video de Cohen arruinó la experiencia del Mundial para otros asistentes que pagaron entradas costosas (Instagram/@notreallywellness)

Jack Marc Sam, seguidor del influencer, lo expresó con claridad: “No te mentiré, sería una de las pocas veces que estaría furioso contigo, especialmente después de ver los precios que la FIFA le ha estado cobrando a la gente por estos partidos”.

Otro usuario calculó que habría desembolsado unos 2.000 dólares por su entrada.

Ante el aluvión de comentarios negativos, Cohen intentó aclarar la situación. “Fui invitado al partido por una marca y todas las personas que aparecen en el video querían estar en él. Estaba en una sección de marca, nadie pagó para estar ahí”, respondió en Instagram.

La explicación no frenó las críticas: Grant Koston respondió con una sola palabra: “Lamentable”.

Influencer desató críticas por correr 5 kilómetros en su asiento durante un partido del Mundial
Una mujer que aparece en el video le reprocha a Cohen que hay un partido en curso, en medio de las quejas por su conducta en la tribuna (Instagram/@notreallywellness)

No todos los comentarios fueron negativos. Darren McClean escribió que el 5K “habría sido más entretenido de ver que algunos de los partidos hasta ahora” y le deseó al influencer poder correr en torno al trofeo del Mundial.

Jeff Standish apuntó: “No me importa lo que diga nadie, este tipo tiene compromiso”.

El desafío de Cohen no es nuevo. Antes del episodio mundialista, el creador de contenido ya había completado sus 5 kilómetros en lugares poco convencionales, como el interior de la torre SPECTRA del festival Coachella o a bordo de un avión.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) llegó a elogiar su “ritmo impresionante” en respuesta a la publicación.

Influencer desató críticas por correr 5 kilómetros en su asiento durante un partido del Mundial
Jacob Abrams Cohen respondió que fue invitado por una marca y afirmó que estaba en una sección promocional donde nadie pagó por estar presente en el video (Instagram/@notreallywellness)

El tiktoker Dom Stroh enfrentó críticas similares meses antes, cuando “corrió” su 5K en el baño de un vuelo comercial y ocupó el espacio durante más de una hora.

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