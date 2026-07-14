El Salvador

Organizaciones pide prudencia ante la falta de una decisión oficial sobre el TPS para El Salvador

El director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador advirtió que la única medida con efectos legales será la publicación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

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César Ríos afirmó que la única decisión con efectos legales sobre el TPS para El Salvador será la que publique el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. (FOTO: HRN)
César Ríos afirmó que la única decisión con efectos legales sobre el TPS para El Salvador será la que publique el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. (FOTO: HRN)

Ante la proximidad del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, en septiembre próximo, el director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), César Ríos, describió un momento de mucha expectativa y presión política.

Explicó que existe “una fuerte presión política, de una nueva prórroga impulsada por congresistas estadounidenses y organizaciones migrantes”, pero insistió en que la única decisión con efectos legales será la que publique oficialmente el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Ríos pidió prudencia y subrayó que no hay una resolución oficial para El Salvador, y que mientras esta resolución no exista, cualquier afirmación sobre una extensión o una cancelación sería “muy prematura”. Advirtió que cualquier información distinta carece de efectos legales mientras no exista una publicación formal del Departamento de Seguridad Nacional.

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El director de AAMES alertó sobre la falta de discusión pública respecto a las consecuencias de un posible fin del TPS para los salvadoreños. Señaló que debería comenzar a discutirse desde ahora el escenario de un retorno.

Dijo que, si en algún momento el TPS llegara a terminar para los salvadoreños, el país tendría que prepararse para recibir a una población con características muy diferentes a las deportaciones tradicionales que se han visto en los últimos años.

Ríos detalló que muchos de los amparados por el TPS llevan más de veinticinco años en Estados Unidos. “Muchos llegaron siendo jóvenes y hoy son profesionales, empresarios, técnicos especializados en algún área de trabajo, trabajadores altamente calificados”.

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Agregó que han comprado vivienda, pagan impuestos, cotizan para la jubilación y en muchos casos tienen hijos ciudadanos estadounidenses. Su realidad social, económica y familiar es completamente distinta a lo que se ha visto en otras deportaciones.

Necesidad de políticas diferenciadas y estrategia nacional para la reintegración

Ríos advirtió que un eventual retorno de salvadoreños bajo TPS “no puede abordarse con los mismos programas diseñados para deportaciones recientes”. Planteó la urgencia de realizar una caracterización nacional de esta población: “conocer su nivel educativo, sus competencias laborales, su patrimonio, su capacidad de inversión, sus vínculos familiares y las necesidades específicas que tendrán en un proceso de reintegración”.

El director de AAMES pidió prudencia y sostuvo que no existe una resolución oficial sobre una extensión o cancelación del TPS para los salvadoreños. (REUTERS / Andrew Kelly)
El director de AAMES pidió prudencia y sostuvo que no existe una resolución oficial sobre una extensión o cancelación del TPS para los salvadoreños. (REUTERS / Andrew Kelly)

Señaló que “más que verlos, a los de TPS, únicamente como personas que regresarían al país, debemos entender que representan un importante capital humano y económico“. Explicó que muchos podrían invertir, generar empleo, transferir conocimiento y fortalecer sectores productivos si existen políticas públicas adecuadas.

Para el director, “el desafío no comienza cuando se anuncie una decisión sobre el TPS. El desafío comienza ahora preparando al país para cualquier escenario, diseñando una estrategia que reconozca que esta población del TPS no será un grupo más de retornados, sino un segmento con características únicas que requiere respuestas igualmente diferenciadas al resto".

Ríos remarcó que en algunos casos se va a requerir el diseño de políticas y leyes nacionales que permitan esta reinserción. Dijo que si ya existiese una legislación adecuada donde participen los representantes de salvadoreños en el exterior como diputados, estos serían los que pondrían como agenda prioritaria este tema y serían los que legislarían a favor de esta población que está por llegar.

Para el director de AAMES, la participación política activa de los salvadoreños en el exterior en un escenario político como la Asamblea Legislativa es clave para responder a cualquier escenario derivado de la resolución sobre el TPS.

Diferenciación entre extensión de permisos de trabajo y extensión del TPS

El director de AAMES subrayó que existe una diferencia fundamental entre la extensión del TPS y la extensión de los permisos de trabajo. Señaló que la reciente decisión del gobierno estadounidense solo afecta a los permisos laborales temporales de ciertos países y no implica automáticamente una prórroga del TPS.

Una multitud de personas levanta carteles azules con la leyenda "SAVE TPS" y banderas de Estados Unidos frente a un edificio blanco con columnas.
Muchos salvadoreños amparados por el TPS llevan más de veinticinco años en Estados Unidos, tienen vivienda, pagan impuestos y en varios casos tienen hijos ciudadanos estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ríos insistió en que “una cosa es el TPS, que es el estatus de protección temporal, y la otra, muy distinta, es la vigencia de los permisos de trabajo“. Explicó que en el caso de los países incluidos en el anuncio, la administración buscó evitar que miles de personas perdieran inmediatamente su autorización para trabajar, mientras continúan los procesos administrativos y judiciales alrededor de los TPS.

Decisión de Estados Unidos sobre otros países y exclusión de El Salvador

Según Ríos, el gobierno de Estados Unidos decidió extender temporalmente los permisos de trabajo para beneficiarios del TPS de varios países, incluyendo Haití, Etiopía, Siria, Somalia, Yemen y Sudán del Sur. Sin embargo, El Salvador no fue incluido en esta decisión.

El director remarcó que esto “no significa que el TPS para los salvadoreños haya sido cancelado. Tampoco significa que haya sido prorrogado, simplemente implica que el Departamento de Seguridad Nacional aún no ha emitido una decisión específica para El Salvador“. Aclaró que la diferencia es importante y que la única decisión con efectos legales será la que publique oficialmente el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

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