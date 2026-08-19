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75 municipios de Honduras quedan en Alerta Roja por sequía

La falta de lluvias y el aumento de las temperaturas llevaron al Gobierno de Honduras a elevar el nivel de respuesta ante una sequía que ya compromete las reservas de agua y amenaza las actividades agropecuarias.

Infografía con mapa de Honduras en tierra seca, sol, marcadores de alerta rojos, amarillos y verdes. Cajas de texto con datos de sequía, regiones afectadas y logo Infobae.
Una infografía ilustra la emergencia climática en Honduras, indicando más de 200 municipios afectados por sequía, con 75 en alerta roja y el impacto del fenómeno de El Niño en distintas regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La falta de lluvias comienza a dibujar un escenario crítico para amplias zonas de Honduras. 75 se encuentran bajo Alerta Roja por las condiciones de sequía meteorológica asociadas al fenómeno de El Niño, mientras otros 71 están bajo Alerta Amarilla y 88 permanecen en Alerta Verde.

El mapa de la emergencia concentra el mayor nivel de riesgo en la zona sur, el centro y el oriente del país, regiones donde el déficit de precipitaciones y el aumento de las temperaturas han reducido la disponibilidad de agua y aumentado la presión sobre las actividades agrícolas y pecuarias.

La declaratoria, emitida por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), tendrá una vigencia de 120 días calendario, aunque podrá ampliarse si las condiciones climáticas lo requieren.

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Francisco Morazán es el departamento que concentra la mayor cantidad de municipios bajo Alerta Roja, con 23 municipios, entre ellos el Distrito Central. Le siguen Choluteca, con 16 municipios; El Paraíso, con 13; La Paz, con 10; Valle, con nueve; y Comayagua, con cuatro.

El Distrito Central también forma parte de este grupo, en un contexto en el que la disponibilidad del recurso hídrico constituye uno de los principales desafíos para las autoridades y la población.

Los informes del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) indican que Honduras atraviesa un período anormalmente cálido y seco, relacionado con el establecimiento de un evento fuerte de El Niño.

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El inicio tardío de la temporada lluviosa ha dejado un déficit acumulado de precipitaciones de entre 100 y 200 milímetros, una reducción que repercute directamente en la disponibilidad de agua.

Escases, lluvias y cultivos

La situación adquiere mayor relevancia en las comunidades que dependen de fuentes superficiales, sistemas locales de abastecimiento y reservas que necesitan de las lluvias para recuperar sus niveles.

Otros 71 municipios permanecen en Alerta Amarilla y 88 en Alerta Verde por la falta de lluvias en Honduras.
El departamento de Francisco Morazán concentra 23 municipios en alerta roja por la falta de lluvias.

A la escasez de precipitaciones se suma otro factor: las temperaturas se han mantenido entre 0,5 y 1 grado Celsius por encima de los valores habituales entre marzo y agosto. La zona sur es señalada como la más afectada por esta combinación de anomalías térmicas e hídricas.

Aunque la Alerta Roja concentra la mayor preocupación, el fenómeno no se limita a esos 75 municipios. Un total de 71 municipios están en Alerta Amarilla, principalmente en departamentos con una importante actividad agropecuaria.

La sequía también representa una amenaza para la producción agrícola hondureña. (FOTO: La Prensa)
La sequía también representa una amenaza para la producción agrícola hondureña. (FOTO: La Prensa)

El director de CENAOS, Francisco Argeñal, advirtió en julio que las condiciones asociadas a unEl Niño fuerte podrían mantenerse hasta febrero de 2027, lo que prolongaría la presión sobre las fuentes de agua, la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria, particularmente en las comunidades del Corredor Seco.

por su parte, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) ha venido ajustando sus estrategias de siembra con base en las condiciones climáticas y priorizando las zonas donde existe una mayor disponibilidad de agua.

Así mismo, la SAG mantiene asistencia humanitaria para los municipios más afectados y que se han destinado millones de lempiras para incentivos a la producción agrícola y ganadera, con prioridad para territorios que presentan mejores condiciones de disponibilidad de agua. Desde mayo, además, el Gobierno anunció la preparación de sacos de alimentos para las familias ubicadas en los 75 municipios.

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