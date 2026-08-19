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Epic Games vs. Apple: creador de Fortnite califica de “abusivas” las tarifas de App Store a desarrolladores

La compañía tecnológica cobrará nuevas comisiones a los desarrolladores cuando venden bienes o servicios digitales dentro de sus apps

Epic Games, creadora de Fortnite, tildó de “abusivas” las nuevas tarifas de Apple para desarrolladores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Epic Games, creadora de Fortnite, tildó de “abusivas” las nuevas tarifas de Apple para desarrolladores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Epic Games, la empresa detrás de Fortnite, calificó de “abusivas” las nuevas tarifas que Apple anunció para los desarrolladores de aplicaciones en la Unión Europea.

En la práctica, se trata de comisiones que Apple cobra a los desarrolladores cuando venden bienes o servicios digitales dentro de sus apps. Por ejemplo, niveles, skins o pases de batalla en un videojuego.

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El porcentaje varía según dónde se distribuya la aplicación (en la App Store o por vías alternativas, como mercados de apps o la web) y qué método de pago se use (compra integrada de Apple, pagos alternativos o enlaces externos).

Texto digital de Epic Games sobre las nuevas tarifas de Apple en la Unión Europea con porcentajes (20%, 15%, 5%) y la Ley de Mercados Digitales
Epic Games criticó las nuevas tarifas anunciadas por Apple. (X: epicnewsroom)

Epic reaccionó en X: “Apple anunció nuevas tarifas abusivas en la UE que no contribuyen en absoluto a la apertura del ecosistema de aplicaciones móviles a la competencia, tal como exige la Ley de Mercados Digitales.”

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“Los términos de Apple violan deliberadamente la Ley de Mercados Digitales. Si la Comisión acepta los términos y abandona sus acciones de cumplimiento en curso, la ley perderá su sentido y ni los consumidores ni los desarrolladores disfrutarán de los beneficios que pretendía proporcionar”, agregaron.

Dos iconos de aplicación sobre un fondo azul. El de la izquierda muestra el texto iOS, y el de la derecha tiene el logo de App Store
Apple anunció en la Unión Europea un nuevo esquema de comisiones para desarrolladores por ventas digitales, según la distribución y el pago. (Apple)

En el anuncio de Apple, la empresa tecnológico afirmó:

“Estos cambios resuelven las discrepancias de Apple con la Comisión Europea sobre los términos comerciales y la distribución alternativa”.

Cómo son las nuevas tarifas de Apple a desarrolladores

Apple anunció en la Unión Europea un nuevo esquema de cobros para desarrolladores, con comisiones por la venta de bienes y servicios digitales que varían según dónde se distribuya la aplicación y qué método de pago use.

En el nuevo modelo, la compañía reemplazará la Tarifa de Tecnología Básica, que se aplicaba por instalación a desarrolladores que alcanzaban una escala extraordinaria, por una Comisión de Tecnología Básica: un 5% sobre las transacciones digitales en aplicaciones distribuidas fuera de la App Store.

Apple estableció una comisión del 26% para apps de la App Store que usen la compra integrada. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo
Apple estableció una comisión del 26% para apps de la App Store que usen la compra integrada. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo

Además, los términos eliminan la tarifa de adquisición inicial y la tarifa de servicios de la tienda.

Bajo las condiciones actualizadas, Apple fijó una comisión del 26% para las apps de la App Store que utilicen la compra integrada de Apple, con una tasa del 15% para la gran mayoría de los desarrolladores que participan en programas específicos y para las suscripciones de renovación automática tras el primer año.

Para las apps de la App Store que usen métodos de pago alternativos, la comisión será del 20%, con una tarifa reducida del 10% para quienes integren esos programas.

Apple afirmó que en la Unión Europea los desarrolladores podrán combinar compra integrada y otros pagos, pero deberán elegir modalidades. REUTERS/Ann Wang/File Photo
Apple afirmó que en la Unión Europea los desarrolladores podrán combinar compra integrada y otros pagos, pero deberán elegir modalidades. REUTERS/Ann Wang/File Photo

En el caso de apps que incluyan enlaces externos para completar compras, la comisión será del 15%, también con una tasa reducida del 10% para esos desarrolladores.

Según Apple, los desarrolladores que distribuyan aplicaciones en la Unión Europea podrán ofrecer la compra integrada de Apple junto con otras opciones de pago, pero deberán seleccionar sus modalidades (compra integrada, procesamiento de pago alternativo en la app, enlace a la web o una combinación) y mantenerlas durante 12 meses.

La batalla de Epic Games y Apple

No es la primera vez que Epic Games cuestiona las decisiones de Apple.

El conflicto entre Epic y Apple empezó en agosto de 2020, cuando Epic activó pagos directos en Fortnite. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo
El conflicto entre Epic y Apple empezó en agosto de 2020, cuando Epic activó pagos directos en Fortnite. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

La batalla entre la empresa de videojuegos y la compañía detrás del iPhone comenzó en agosto de 2020, cuando Epic implementó un sistema de pago directo en Fortnite para esquivar la comisión del 30% de la App Store.

Apple respondió retirando el juego, lo que abrió una disputa que se extendió en tribunales y en el plano regulatorio, con un foco central: quién controla la distribución de aplicaciones y qué margen existe para ofrecer pagos alternativos dentro del ecosistema del iPhone.

Fortnite volvió oficialmente a la App Store en varias regiones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Fortnite volvió oficialmente a la App Store en varias regiones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En la etapa judicial, el caso derivó en fallos que concluyeron que Apple no era un monopolio bajo las leyes antimonopolio, pero sí ordenaron que permitiera enlaces y métodos de pago externos en las aplicaciones.

En ese contexto, Fortnite reapareció de forma oficial en la App Store en diversas regiones, con alternativas para que los usuarios elijan distintas rutas de compra.

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