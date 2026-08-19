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Ministro lanzó un plan con 10,000 becas para reformar la educación superior en República Dominicana

El ministro Rafael Santos Badía anunció en Santo Domingo una estrategia que suma 1,500 becas internacionales y foco en carreras STEM y empleabilidad

Un profesor de espaldas y cerca de 30 estudiantes jóvenes sentados en pupitres en un aula. Hay una pizarra blanca con texto y una bandera dominicana.
Un grupo de estudiantes universitarios de República Dominicana participa activamente en una clase presencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ministro Rafael Santos Badía anunció en Santo Domingo una nueva estrategia para la educación superior dominicana con 10,000 becas nacionales, 1,500 becas internacionales y un plan para alinear la formación universitaria con las demandas del mercado laboral, en especial en ciencia y tecnología, mientras el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología busca que las escuelas de Medicina del país obtengan reconocimiento internacional.

La iniciativa también incorpora microcertificaciones de unas 120 horas para trabajadores y profesionales que necesiten adquirir nuevas competencias ante el avance de la automatización y la inteligencia artificial.

El planteamiento forma parte de la visión expuesta por el funcionario durante el 48 aniversario del ministerio.

Según informó el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la propuesta apunta a preparar a las nuevas generaciones para los desafíos de la cuarta revolución industrial.

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El foco está puesto en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Santos Badía sostuvo que el país necesita una formación de mayor calidad y pertinencia, conectada con las necesidades nacionales y con los perfiles que exige el empleo. La apuesta oficial es pasar de un modelo concentrado en la obtención de títulos a otro centrado en empleabilidad, innovación e investigación científica y formación tecnológica.

El plan combina becas, posgrados en el país y formación en áreas tecnológicas

Medicina y reconocimiento internacional: el viaje a Estados Unidos, los planes de estudio y la reforma que promete cambios antes de fin de septiembre (Imagen ilustrativa)
Medicina y reconocimiento internacional: el viaje a Estados Unidos, los planes de estudio y la reforma que promete cambios antes de fin de septiembre (Imagen ilustrativa)

Uno de los ejes anunciados es la entrega de 1.500 becas internacionales, con énfasis en matemáticas, ciencias y tecnología. El objetivo, explicó el ministro, es formar profesionales con maestrías y doctorados en universidades de alto reconocimiento internacional sin debilitar a las instituciones dominicanas.

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En esa línea, planteó una modalidad en la que profesores de universidades extranjeras viajen a República Dominicana para impartir posgrados en semiconductores, química, física, matemáticas y preparación aeronáutica. La idea es que los estudiantes completen una parte de su formación en el país y luego realicen períodos académicos en universidades extranjeras.

“Nosotros no podemos debilitar nuestro sistema universitario”, afirmó el ministro. También defendió la meta de convertir al país en un destino académico competitivo.

El paquete de 10.000 becas nacionales estará dirigido a estudiantes universitarios. Santos Badía adelantó que quienes hayan obtenido más de 95 puntos recibirán apoyo integral para cubrir su formación, como estímulo al alto rendimiento académico.

“A los muchachos hay que estimularlos, no se les puede siempre criticar. También hay que confiar en ellos y darles apoyo de verdad”, dijo el funcionario.

El ministerio quiere que los títulos de Medicina sean reconocidos fuera del país

Educación superior en República Dominicana: 10.000 becas, microcertificaciones de 120 horas y el giro hacia empleabilidad, innovación e investigación (Foto cortesía Ministerio de Educación)
Educación superior en República Dominicana: 10.000 becas, microcertificaciones de 120 horas y el giro hacia empleabilidad, innovación e investigación (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Otro de los anuncios centrales es el trabajo para que los programas de Medicina de las universidades dominicanas logren reconocimiento internacional. Como parte de esa estrategia, Santos Badía informó que en octubre viajará a Estados Unidos para presentar los planes de estudio de las instituciones que imparten esa carrera.

El propósito es avanzar en procesos que permitan que esos títulos sean reconocidos internacionalmente y, al mismo tiempo, atraer estudiantes extranjeros. La meta oficial es desarrollar una oferta académica de Medicina con estándares internacionales.

La propuesta general también abarca cambios desde los primeros niveles educativos. El ministro planteó una mayor articulación entre primaria, secundaria y nivel superior para asegurar una base sólida en lectura, escritura, matemáticas e historia nacional y universal antes de avanzar hacia trayectorias científicas y técnicas.

La reforma prevé nuevos currículos y carreras más cortas

Santos Badía informó que la propuesta legislativa para transformar la educación superior se encuentra avanzada. Indicó que el presidente Luis Abinader sostendrá un encuentro con representantes de distintos sectores universitarios y que la expectativa es que hacia finales de septiembre esté lista una nueva legislación para el sector.

De acuerdo con lo expuesto por el ministerio, esa reforma surge de las necesidades identificadas en la Consulta Nacional para la Transformación de la Educación Dominicana. Entre las principales demandas recogidas aparecen una educación de mayor calidad y pertinencia, la revisión de la primaria, la actualización curricular y la evaluación de la duración de algunas carreras universitarias.

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