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Continúa la suspensión de clases en 473 centros educativos tras intensas lluvias y alerta climática en Costa Rica

Las autoridades educativas y meteorológicas reportan que cientos de escuelas continúan sin lecciones debido a inundaciones, con más de mil personas en albergues y monitoreo activo de nuevas precipitaciones

Rescates de zonas vulnerables ante tormentas en Costa Rica. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
Rescates de zonas vulnerables ante tormentas en Costa Rica. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
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El Ministerio de Educación Pública (MEP) mantiene suspendidas las lecciones en 473 centros educativos de Costa Rica tras el impacto de la Onda Tropical #33, que dejó lluvias históricas y afectaciones en el Caribe y la Zona Norte. Según el último balance oficial, la decisión responde tanto a la saturación del suelo como al monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, informó el propio ministerio en comunicado divulgado ayer, martes 19 de agosto.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló que la intensidad de las precipitaciones disminuyó desde la noche del lunes, aunque persisten riesgos en regiones donde la acumulación hídrica ha alcanzado niveles sin precedentes para el mes de agosto. Las autoridades reportan que más de 1,300 personas permanecen en 23 albergues temporales debido a inundaciones y desbordamientos de ríos, principalmente en el Caribe Norte, Caribe Sur y sectores de Sarapiquí, Limón y Pococí.

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Por lo que, la suspensión de clases afecta de manera total o parcial a escuelas y colegios en siete regiones educativas:

  • Sarapiquí: 138 centros cerrados totalmente
  • Guápiles: 131 centros con suspensión parcial
  • Sulá: 110 centros cerrados en su totalidad
  • Turrialba: 36 instituciones con cierre parcial
  • Zona Norte-Norte: 24 establecimientos con suspensión parcial
  • Limón: 23 centros con afectación parcial
  • Cartago: 11 instituciones con cierre parcial.
Debido a las fuertes lluvias de los últimos días, la Unidad Operativa de Rescate Acuático continúa realizando labores de evacuación y traslado de agua potable a las comunidades afectadas.

Según el MEP, la reducción de centros cerrados responde al trabajo de las Direcciones Regionales de Educación, que monitorean la situación y comunican cambios de forma oportuna a través de sus canales oficiales.

Mientras tanto, el Benemérito Cuerpo de Bomberos mantiene activos los operativos de rescate y asistencia en los distritos y barrios con mayor impacto por las inundaciones. La cantidad de personas en albergues temporales podría variar en las próximas horas, conforme avance el recuento de daños y se restablezca el acceso en comunidades aisladas.

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Pronóstico meteorológico y riesgos persistentes

Para este miércoles 19 de agosto, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anticipa cielos de despejados a parcialmente nublados en la madrugada y la mañana, con posibilidad de lluvias aisladas en la costa Caribe y chubascos de intensidad variable en la Zona Norte.

Durante la tarde, el aumento de la nubosidad podría favorecer precipitaciones dispersas en el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur, así como en las montañas del Caribe y la Zona Norte. También se mantienen probabilidades de chubascos en la Península de Nicoya.

El IMN advirtió que, pese a la disminución de las lluvias, la saturación del suelo en el Caribe y el Pacífico Sur incrementa el riesgo de deslizamientos e inundaciones en áreas vulnerables. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales del MEP, el IMN y la CNE y no exponerse en zonas susceptibles a emergencias.

Rescates de zonas vulnerables ante tormentas en Costa Rica
El Instituto Meteorológico Nacional monitorea las condiciones del tiempo ante la persistencia de lluvias aisladas en distintas regiones del país (Cortesía: Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)

El Ministerio de Educación Pública reiteró que cualquier novedad sobre la suspensión de clases se comunicará de inmediato a través de los canales oficiales. La instrucción para las familias es consultar únicamente fuentes institucionales para evitar información errónea o alarmista.

El paso de ondas tropicales ha provocado, en años recientes, la suspensión recurrente de clases y la activación de protocolos de emergencia en comunidades vulnerables. El Instituto Meteorológico Nacional prevé que el patrón lluvioso podría mantenerse durante las próximas semanas, por lo que persiste la alerta en las regiones donde el impacto social y educativo ha resultado más severo. Las autoridades insisten en la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana ante cualquier eventualidad.

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