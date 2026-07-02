Roy Thompson renuncia como ministro de Trabajo y se convirte en la primera baja del gabinete de Laura Fernández

La presidenta Laura Fernández aceptó la dimisión con efecto inmediato y anunció que en los próximos días dará a conocer a la persona que asumirá la cartera laboral. Crédito: Redes sociales Roy Thompson

El Gobierno de Costa Rica sufrió su primera baja ministerial desde el inicio de la administración de Laura Fernández. Roy Thompson Chacón presentó su renuncia como ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), una decisión que fue aceptada de inmediato por la presidenta de la República y que tendrá efecto inmediato.

La salida del jerarca fue confirmada por Casa Presidencial, donde se indicó que Thompson argumentó razones estrictamente personales para abandonar el cargo. De acuerdo con la información oficial, el ahora exministro explicó que las exigencias propias de la dirección del Ministerio de Trabajo no le permitían dedicar el tiempo necesario a sus empresas privadas, situación que lo llevó a tomar la decisión de apartarse del gabinete.

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“La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, aceptó la renuncia presentada la tarde de este martes 30 de junio y próximamente anunciará a la persona que asumirá la dirección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, señaló el Ejecutivo.

La dimisión convierte a Thompson en el primer integrante del gabinete de Fernández en abandonar su cargo desde que la mandataria asumió el poder el pasado 8 de mayo. La administración todavía no cumple dos meses de gestión, por lo que la salida representa el primer cambio dentro del equipo ministerial.

El abogado había sido presentado oficialmente como nuevo ministro de Trabajo el pasado 5 de mayo, cuando la entonces presidenta electa anunció la conformación de su gabinete y confirmó que no mantendría en el puesto a su antecesor, Andrés Romero. Tres días después asumió formalmente las funciones al frente de la cartera encargada de las políticas laborales, empleo, inspección del trabajo y seguridad social.

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La salida de Roy Thompson marca el primer cambio ministerial desde que Laura Fernández asumió la Presidencia de Costa Rica el pasado 8 de mayo. Crédito: Redes sociales Roy Thompson

Sin embargo, su permanencia fue breve. Con menos de dos meses al frente del Ministerio, Thompson protagoniza uno de los periodos más cortos en la historia reciente de esa institución.

Tras hacerse pública la noticia, el exministro también se pronunció a través de sus redes sociales, donde dejó entrever que su salida del Gobierno está relacionada con una nueva oportunidad profesional.

“A veces la vida es rara. Cuando uno está disfrutando un reto, otra cosa mejor se presenta”, escribió Thompson en una publicación en Facebook.

En el mismo mensaje agradeció las muestras de respaldo recibidas durante las últimas horas y también hizo referencia a quienes cuestionaron su paso por el Gobierno.

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“Muchas gracias a mis amigos de Facebook por sus mensajes de apoyo y cariño. También a los que me bullean, es parte del juego”, expresó.

El exjerarca aprovechó además para agradecer a la presidenta Laura Fernández por haberlo incorporado al gabinete, así como al expresidente Rodrigo Chaves, con quien también mantuvo cercanía política, y al resto de ministros y presidentes ejecutivos con quienes compartió funciones.

“Muchas gracias a la Presidente por la oportunidad y muy agradecido con don Rodrigo y mis compañeros de gabinete y Presidentes Ejecutivos. Sigan adelante, sin aflojar, apretando más fuerte. ¡Viva Costa Rica!”, concluyó en su publicación.

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Thompson permaneció menos de dos meses al frente del Ministerio de Trabajo, convirtiéndose en la primera salida del gabinete de Laura Fernández. Crédito: Redes sociales Roy Thompson

Hasta el momento, Casa Presidencial no ha revelado quién ocupará el cargo vacante. La única información confirmada por el Ejecutivo es que el nombre del nuevo ministro o ministra será anunciado en los próximos días, con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La cartera tiene entre sus principales responsabilidades la promoción del empleo, la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, la resolución de conflictos entre trabajadores y patronos, así como la coordinación de políticas públicas vinculadas al mercado laboral costarricense.

La renuncia de Thompson se produce en un momento en que el Gobierno apenas comienza a consolidar su equipo de trabajo y marca el primer movimiento dentro del gabinete presidencial. Aunque el Ejecutivo insistió en que la decisión obedece exclusivamente a motivos personales y no respondió a diferencias políticas o administrativas, la salida del ministro representa el primer ajuste que deberá realizar la administración de Laura Fernández desde el inicio de su mandato.

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Ahora la atención se centra en la persona que será designada para asumir el Ministerio de Trabajo, una de las instituciones clave para la implementación de la agenda laboral del nuevo Gobierno.