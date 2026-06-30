Costa Rica

Presidenta de Costa Rica conversa con mandataria electa de Perú y plantea cooperación en minería, pesca y combate al narcotráfico

Durante una llamada de felicitación tras el proceso electoral peruano, ambas líderes destacaron el fortalecimiento de la relación bilateral, el liderazgo femenino en la región y manifestaron su interés en impulsar una agenda conjunta en áreas estratégicas

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La presidenta de Costa Rica y la mandataria electa de Perú sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron oportunidades para fortalecer la relación bilateral entre ambos países. (Imagen ilustrativa Infobae)
La presidenta de Costa Rica y la mandataria electa de Perú sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron oportunidades para fortalecer la relación bilateral entre ambos países. (Imagen ilustrativa Infobae)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sostuvo una conversación telefónica con la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, para felicitarla por su victoria en las urnas y expresar la disposición del Gobierno costarricense de fortalecer la relación bilateral entre ambos países. Durante el intercambio, ambas coincidieron en la importancia de ampliar la cooperación en temas económicos, de seguridad y desarrollo, además de destacar el papel de las mujeres al frente de los gobiernos de la región.

La llamada inició con un intercambio de saludos protocolarios, en el que la presidenta costarricense transmitió un mensaje de felicitación en nombre del pueblo de Costa Rica por el resultado del proceso electoral peruano.

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“Muchas felicidades por la victoria, presidente. Le deseo lo mejor. La llamo en nombre del pueblo de Costa Rica. Seguimos el proceso electoral en Perú y estamos muy contentos con su victoria”, expresó la mandataria costarricense durante la conversación.

Durante la llamada, ambas líderes destacaron la importancia del liderazgo femenino en América Latina y coincidieron en impulsar una agenda de cooperación regional. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en San José)
Durante la llamada, ambas líderes destacaron la importancia del liderazgo femenino en América Latina y coincidieron en impulsar una agenda de cooperación regional. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en San José)

Asimismo, manifestó su confianza en que la nueva administración peruana obtenga resultados positivos para la población y recordó la larga relación diplomática que mantienen ambas naciones.

“Ojalá que en su gestión se tengan resultados muy buenos para el pueblo peruano, con quien tenemos una relación bilateral desde muchas décadas atrás, con quien esperamos seguir consolidando relaciones comerciales y de amistad”, señaló.

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Uno de los momentos centrales del diálogo fue el reconocimiento al liderazgo femenino en América Latina. La presidenta costarricense destacó que la llegada de otra mujer a la jefatura de Estado representa una oportunidad para impulsar iniciativas conjuntas que fortalezcan la participación femenina en la política y en la toma de decisiones.

“Me alegra mucho también que haya otra mujer presidente en nuestro continente. Podemos trabajar juntas muchas cosas”, comentó.

La presidenta electa peruana agradeció las palabras de felicitación y devolvió el reconocimiento a la mandataria costarricense, asegurando que siguió de cerca su llegada al poder.

“También la seguí de cerca y me llenó de orgullo verla juramentar”, indicó, antes de señalar que todavía existen importantes desafíos para las mujeres que ejercen posiciones de liderazgo político en la región.

A su juicio, la presencia de ambas al frente de sus respectivos gobiernos puede servir como inspiración para que más mujeres participen en espacios de decisión.

Durante la conversación, la mandataria peruana extendió una invitación oficial para que la presidenta costarricense participe en los actos conmemorativos de la Independencia del Perú y en la ceremonia de toma de posesión presidencial.

Ante la invitación, la jefa de Estado costarricense respondió que analizará su agenda para intentar asistir al evento, aunque aprovechó el espacio para adelantar algunos de los temas que considera prioritarios para una futura reunión bilateral.

Entre ellos mencionó el modelo de minería desarrollado por Perú, el cual calificó como un tema de interés para Costa Rica en momentos en que el país analiza alternativas para el aprovechamiento de sus recursos minerales mediante tecnologías más modernas que las utilizadas en el pasado.

Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú, según conteo al 100% de la ONPE. (Foto: AP/Martín Mejía)
La presidenta electa de Perú invitó a su homóloga costarricense a asistir a la ceremonia de toma de posesión y a las actividades oficiales por la Independencia peruana, con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos entre ambas naciones. (Foto: AP/Martín Mejía)

“El modelo de minería que tiene Perú me parece importante conversarlo con usted, porque nosotros estamos a las puertas de aprovechar el recurso minero que tiene Costa Rica, en oro, con algunas técnicas más modernas que las que hemos tenido en el pasado”, afirmó.

Además, destacó el desarrollo de la industria pesquera peruana y señaló que esa experiencia también podría convertirse en un punto de intercambio entre ambos gobiernos.

La seguridad regional ocupó otro de los principales espacios del diálogo. Las dos mandatarias coincidieron en que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado constituye uno de los mayores desafíos que enfrentan los países latinoamericanos y manifestaron su interés en fortalecer la cooperación bilateral en esa materia.

La presidenta electa peruana planteó incluso la posibilidad de organizar visitas recíprocas con equipos técnicos para compartir experiencias y buenas prácticas en distintas áreas de política pública.

“Nosotros queremos transmitirle nuestras experiencias de éxito y de aprendizaje, y también poder colaborar con ustedes y aprender en lo que se refiere a la lucha contra la criminalidad organizada y el narcotráfico”, expresó.

La mandataria costarricense respondió que existe plena disposición para trabajar de manera conjunta y reiteró su deseo de mantener una relación cercana con el nuevo gobierno peruano.

“Cuente conmigo. Estoy segura de que vamos a trabajar muy bien. Le deseo lo mejor al pueblo peruano, a usted, a su equipo de trabajo y espero pronto poder saludarla en persona”, concluyó antes de despedirse.

Llamada de felicitación de Laura Fernández a Keiko Fujimori. Cortesía: Presidencia de la República

La conversación finalizó con el compromiso de ambas líderes de mantener abiertos los canales de comunicación y explorar mecanismos de cooperación que permitan fortalecer la relación entre Costa Rica y Perú en áreas de interés común, tanto en el ámbito económico como en el combate al crimen organizado y el intercambio de experiencias de gobierno.

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