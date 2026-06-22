Costa Rica es único país de Centroamérica en realizar trasplantes de pulmón y encabeza la donación de órganos en la región

El gobierno costarricense facilita el proceso para convertirse en donante de órganos. Este video explica la nueva iniciativa al solicitar la cédula y celebra cómo miles de ciudadanos ya han tomado la decisión de regalar vida después de la vida.

Costa Rica continúa consolidando su liderazgo en el ámbito de la salud pública al posicionarse como el único país de Centroamérica con la capacidad médica, tecnológica y logística para realizar trasplantes de pulmón. Este hito científico y quirúrgico sitúa a la medicina costarricense en la vanguardia internacional, complementando su rol como referente indiscutible en toda la región en materia de donación y trasplante general de órganos.

A través de una estrategia articulada entre el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el país ha logrado transformar la solidaridad de sus ciudadanos en segundas oportunidades de vida, un logro que fue ampliamente destacado por la mandataria Laura Fernández Delgado durante su pasada conferencia semanal de la presidencia, el día miércoles 17 de junio.

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El desarrollo de este programa pulmonar exclusivo en el istmo no solo refleja el alto nivel de especialización de los profesionales de la salud nacionales, sino también la madurez de un sistema estatal capaz de ofrecer tratamientos de máxima complejidad. Mientras la región enfrenta retos estructurales, el país tico avanza con paso firme hacia la consolidación de una cultura de donación eficiente y humana.

El hito pulmonar que coloca al país en la cúspide de América Latina

Ser la única nación centroamericana en ofrecer trasplantes de pulmón es un logro que va más allá de las fronteras locales. Durante el año 2025, Costa Rica no solo mantuvo activo este programa exclusivo, sino que alcanzó una impresionante tasa de 3.1 trasplantes pulmonares por millón de habitantes.

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Esta cifra se convirtió en la más alta de toda América Latina, superando incluso a países con una trayectoria histórica y un tamaño demográfico considerablemente mayor en el campo de la cirugía torácica avanzada.

Este programa representa una última y crucial ventana de esperanza para pacientes con enfermedades respiratorias terminales. La complejidad de un trasplante de pulmón exige una sincronización perfecta: desde la captación inmediata del donante hasta la preservación del órgano y la ejecución de la cirugía en los quirófanos especializados de la CCSS.

De igual manera, el éxito en los trasplantes de pulmón se sostiene sobre una estructura sólida de donación general. En 2025, Costa Rica alcanzó una tasa histórica de 12,71 donantes por millón de habitantes, un indicador que supera con creces el promedio de América Latina, el cual se sitúa en 9,9.

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La presidenta de la República hace un llamado a todos los costarricenses para que se registren como donantes de órganos y tejidos, destacándolo como un acto de amor que puede salvar vidas.

En total, 66 personas fallecidas se convirtieron en donantes de órganos ese año, lo que permitió a los equipos médicos realizar 138 trasplantes exitosos. Además del exclusivo programa pulmonar, el país cuenta con programas consolidados y altamente exitosos en trasplante renal, hepático, cardíaco, así como de córnea y médula ósea.

Cada uno de estos procedimientos ofrece a cientos de pacientes la posibilidad de recuperar su salud, regresar a sus estudios o trabajos y continuar construyendo sus proyectos de vida junto a sus seres queridos.

Historias con rostro humano y un llamado a la solidaridad

El impacto de ser el único país de la región en estos procedimientos se traduce en historias reales de superación. Durante la actividad presidencial, se presentaron conmovedores testimonios de beneficiarios de la CCSS.

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Uno de los pacientes trasplantados relató emocionado que hoy goza de una excelente salud gracias al amor incondicional de su hermana quien le donó un órgano en vida y a la magnífica atención del equipo del Hospital San Juan de Dios. Los beneficiarios coincidieron en que el presupuesto destinado a los trasplantes es una inversión directa en oportunidades de vida y un regalo grandioso para las familias.

Conozca las inspiradoras historias de Johnny Murillo y Reinaldo Sánchez, quienes recibieron una segunda oportunidad de vida gracias a un trasplante.

En el marco de la Semana de los Órganos y los Tejidos, la presidenta hizo un llamado vehemente a la población para que continúe registrándose como donante, ya sea en su cédula de identidad o mediante la aplicación digital EDUS de la CCSS. Al blindar y modernizar la gestión de la seguridad social, Costa Rica reafirma que su liderazgo en trasplantes de pulmón y su excelencia regional en donación son el resultado directo de la combinación entre ciencia médica de vanguardia y la solidaridad intrínseca de su pueblo.

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