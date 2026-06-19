Cáncer de riñón en Costa Rica: aumentan los diagnósticos y expertos alertan sobre factores de riesgo y prevención

El cáncer de riñón afecta principalmente a personas mayores de 50 años y es más común en hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de riñón presenta un crecimiento sostenido en Costa Rica, con 4,134 diagnósticos nuevos en 2025, frente a los 3.503 reportados en 2024, lo que representa un incremento del 18%. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y divulgados por la Universidad Hispanoamericana, el país identifica en promedio 10 casos cada día, una tendencia que ha generado preocupación en la comunidad médica y en los organismos de salud pública.

El aumento de la incidencia se observa especialmente en personas mayores de 50 años y es más frecuente en hombres. Entre 2021 y 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó 2,063 muertes por este tipo de cáncer, con la mayor concentración de fallecimientos en el grupo de 55 a 84 años. Proyecciones internacionales estiman que para 2045, la mortalidad por cáncer de riñón podría aumentar un 90,4% en Costa Rica, lo que subraya la urgencia de reforzar las estrategias de prevención y detección.

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El cáncer de riñón representa entre el 2% y el 3% de todos los cánceres diagnosticados a nivel mundial y provoca alrededor de 150,000 muertes anuales. Los especialistas advierten que esta enfermedad suele ser silenciosa, ya que el diagnóstico se produce muchas veces de forma accidental durante estudios de imagen realizados por otras causas. Los síntomas pueden incluir hematuria (presencia de sangre en la orina), dolor persistente en la espalda baja de un solo lado, pérdida de peso involuntaria y fatiga crónica.

Entre los factores de riesgo, la Dra. Diana Brenes Bolaños, de la Universidad Hispanoamericana, destaca el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión arterial. El Dr. Fabián Núñez, especialista en nutrición, indica que la obesidad duplica el riesgo de desarrollar cáncer de riñón y señala que el 60% de los adultos y el 34% de los niños en Costa Rica presentan esta condición, según datos del Ministerio de Salud. El consumo excesivo de calorías, alimentos ricos en sodio y azúcares simples, así como la presión arterial elevada, contribuyen al deterioro de la función renal y aumentan la probabilidad de enfermedades oncológicas.

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La obesidad y la hipertensión se mantienen como factores de riesgo relevantes para la población costarricense.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación desempeña un papel clave en la prevención. Los expertos recomiendan priorizar el consumo de alimentos naturales como frutas, verduras, cereales integrales y proteínas saludables, limitando la ingesta de sal, azúcares y productos ultraprocesados. Además, advierten sobre el exceso de proteínas y la moda de los batidos verdes, que pueden sobrecargar el riñón si se consumen sin control médico. Se aconseja mantener una hidratación adecuada y preferir carnes magras, evitando embutidos y productos conservados con nitritos y nitratos de sodio.

El diagnóstico temprano es fundamental. La Dra. Brenes recomienda realizar un ultrasonido y un examen de orina si el dolor lumbar es persistente y no cede con analgésicos. El diagnóstico oportuno mejora el pronóstico y amplía las opciones de tratamiento, que pueden incluir cirugía, inmunoterapia, terapias dirigidas y, en casos avanzados, quimioterapia.

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La prevención primaria se enfoca en la modificación de los estilos de vida. Evitar el tabaco, mantener un peso adecuado, controlar la presión arterial y reducir el consumo de alimentos procesados y azucarados son medidas recomendadas por los especialistas. Además, la población debe prestar atención a los antecedentes familiares de cáncer renal y consultar al médico ante cualquier síntoma sospechoso.

Datos estadísticos del cáncer de riñón en Costa Rica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del cáncer de riñón no solo se mide en cifras de mortalidad, sino también en calidad de vida. Los pacientes diagnosticados enfrentan desafíos físicos y emocionales, que requieren un abordaje integral por parte de equipos multidisciplinarios. La CCSS y las asociaciones de pacientes insisten en la importancia de la educación para la salud y el acceso a controles periódicos.

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En el contexto del Día Mundial del Cáncer de Riñón, que se celebra el tercer jueves de junio, los especialistas reiteran la necesidad de campañas de sensibilización orientadas a la prevención, la detección precoz y el acompañamiento a quienes viven con la enfermedad. La educación de la población y el acceso a servicios de salud oportunos resultan esenciales para enfrentar el crecimiento de los casos y mejorar el pronóstico de los pacientes.