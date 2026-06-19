Costa Rica

Cáncer de riñón en Costa Rica: aumentan los diagnósticos y expertos alertan sobre factores de riesgo y prevención

Los casos subieron un 18% en un año; obesidad, hipertensión y tabaquismo entre los principales factores asociados

Guardar
Google icon
Ilustración médica de dos riñones humanos, glándulas suprarrenales y vasos sanguíneos principales en un torso. El riñón izquierdo presenta un tumor interno.
El cáncer de riñón afecta principalmente a personas mayores de 50 años y es más común en hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de riñón presenta un crecimiento sostenido en Costa Rica, con 4,134 diagnósticos nuevos en 2025, frente a los 3.503 reportados en 2024, lo que representa un incremento del 18%. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y divulgados por la Universidad Hispanoamericana, el país identifica en promedio 10 casos cada día, una tendencia que ha generado preocupación en la comunidad médica y en los organismos de salud pública.

El aumento de la incidencia se observa especialmente en personas mayores de 50 años y es más frecuente en hombres. Entre 2021 y 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó 2,063 muertes por este tipo de cáncer, con la mayor concentración de fallecimientos en el grupo de 55 a 84 años. Proyecciones internacionales estiman que para 2045, la mortalidad por cáncer de riñón podría aumentar un 90,4% en Costa Rica, lo que subraya la urgencia de reforzar las estrategias de prevención y detección.

PUBLICIDAD

El cáncer de riñón representa entre el 2% y el 3% de todos los cánceres diagnosticados a nivel mundial y provoca alrededor de 150,000 muertes anuales. Los especialistas advierten que esta enfermedad suele ser silenciosa, ya que el diagnóstico se produce muchas veces de forma accidental durante estudios de imagen realizados por otras causas. Los síntomas pueden incluir hematuria (presencia de sangre en la orina), dolor persistente en la espalda baja de un solo lado, pérdida de peso involuntaria y fatiga crónica.

Entre los factores de riesgo, la Dra. Diana Brenes Bolaños, de la Universidad Hispanoamericana, destaca el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión arterial. El Dr. Fabián Núñez, especialista en nutrición, indica que la obesidad duplica el riesgo de desarrollar cáncer de riñón y señala que el 60% de los adultos y el 34% de los niños en Costa Rica presentan esta condición, según datos del Ministerio de Salud. El consumo excesivo de calorías, alimentos ricos en sodio y azúcares simples, así como la presión arterial elevada, contribuyen al deterioro de la función renal y aumentan la probabilidad de enfermedades oncológicas.

PUBLICIDAD

Un hombre se inyecta con una pluma de inyección en el abdomen. Viste una camiseta blanca, y sus manos sujetan la piel del abdomen y la pluma de inyección
La obesidad y la hipertensión se mantienen como factores de riesgo relevantes para la población costarricense.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación desempeña un papel clave en la prevención. Los expertos recomiendan priorizar el consumo de alimentos naturales como frutas, verduras, cereales integrales y proteínas saludables, limitando la ingesta de sal, azúcares y productos ultraprocesados. Además, advierten sobre el exceso de proteínas y la moda de los batidos verdes, que pueden sobrecargar el riñón si se consumen sin control médico. Se aconseja mantener una hidratación adecuada y preferir carnes magras, evitando embutidos y productos conservados con nitritos y nitratos de sodio.

El diagnóstico temprano es fundamental. La Dra. Brenes recomienda realizar un ultrasonido y un examen de orina si el dolor lumbar es persistente y no cede con analgésicos. El diagnóstico oportuno mejora el pronóstico y amplía las opciones de tratamiento, que pueden incluir cirugía, inmunoterapia, terapias dirigidas y, en casos avanzados, quimioterapia.

La prevención primaria se enfoca en la modificación de los estilos de vida. Evitar el tabaco, mantener un peso adecuado, controlar la presión arterial y reducir el consumo de alimentos procesados y azucarados son medidas recomendadas por los especialistas. Además, la población debe prestar atención a los antecedentes familiares de cáncer renal y consultar al médico ante cualquier síntoma sospechoso.

Infografía sobre el cáncer de riñón en Costa Rica que muestra un riñón con un tumor, gráficos de barras, iconos de riesgo y prevención, y cifras clave.
Datos estadísticos del cáncer de riñón en Costa Rica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del cáncer de riñón no solo se mide en cifras de mortalidad, sino también en calidad de vida. Los pacientes diagnosticados enfrentan desafíos físicos y emocionales, que requieren un abordaje integral por parte de equipos multidisciplinarios. La CCSS y las asociaciones de pacientes insisten en la importancia de la educación para la salud y el acceso a controles periódicos.

En el contexto del Día Mundial del Cáncer de Riñón, que se celebra el tercer jueves de junio, los especialistas reiteran la necesidad de campañas de sensibilización orientadas a la prevención, la detección precoz y el acompañamiento a quienes viven con la enfermedad. La educación de la población y el acceso a servicios de salud oportunos resultan esenciales para enfrentar el crecimiento de los casos y mejorar el pronóstico de los pacientes.

Temas Relacionados

Costa Ricacáncer de riñónUniversidad HispanoamericanaobesidaddiabetesCCSS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador lanza en coordinación con el BID una plataforma para impulsar la inversión privada

La plataforma conjunta busca acelerar cambios normativos y elevar la productividad, con participación del Ejecutivo, empresas y cooperación internacional, para consolidar un clima que favorezca la innovación y el crecimiento sostenido.

El Salvador lanza en coordinación con el BID una plataforma para impulsar la inversión privada

Actualizan expedientes de personas afectadas por la intoxicación masiva por dietilenglicol en Panamá

El envenenamiento masivo por jarabes contaminados, ocurrido en el país en 2006, constituye uno de los episodios más graves de intoxicación por medicamentos

Actualizan expedientes de personas afectadas por la intoxicación masiva por dietilenglicol en Panamá

Un fallecido y un rescatado tras colapso de tierra en obra de construcción en Santa Ana, El Salvador

La Cruz Verde de Santa Ana reportó que el derrumbe ocurrió el jueves en El Puente, El Trébol, cuando se excavaban tuberías y tres personas quedaron atrapadas; una fue llevada a un hospital

Un fallecido y un rescatado tras colapso de tierra en obra de construcción en Santa Ana, El Salvador

Continúa la búsqueda de los tripulantes desaparecidos de la lancha Roxana II en el Pacífico Norte de Costa Rica

Guardacostas y Vigilancia Aérea mantienen operativos y desmienten versión sobre hallazgo de cuerpos en Nicaragua

Continúa la búsqueda de los tripulantes desaparecidos de la lancha Roxana II en el Pacífico Norte de Costa Rica

El ministro Luis Méndez Salinas coordina en París el retorno del Nobel guatemalteco

El funcionario se reunió con el director del Instituto Cervantes de la capital francesa y con el embajador Rubén Estuardo Nájera Contreras para fortalecer la coordinación interinstitucional vinculada al proceso en marcha

El ministro Luis Méndez Salinas coordina en París el retorno del Nobel guatemalteco

TECNO

Si recibes una llamada spam, este error podría hacer que te llamen todavía más veces

Si recibes una llamada spam, este error podría hacer que te llamen todavía más veces

ChatGPT puede generar imágenes violentas y secuales a partir de simples prompts, revela informe

Cómo ver partidos del Mundial 2026 en YouTube y en vivo

Un fallo de la IA Claude consume hasta 2 GB de RAM en Windows: qué hacer para evitarlo

Cómo usar el HONOR 600 para crear videos con tus jugadores favoritos de la historia del Mundial

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Robert Downey Jr. promete que ‘Avengers: Doomsday’ estará a la altura del legado de ‘Endgame’

La vez que Paul McCartney casi es llevado a prisión en Japón por posesión de drogas

“Fue probablemente la película más tonta de la historia”: Johnny Depp recordó el debut que casi lo aleja para siempre de Hollywood

De tocar seis noches por semana en Maryland a grabar con Dolly Parton: la metamorfosis de Emmylou Harris

MUNDO

Qatar respaldó el pacto de paz entre EEUU e Irán y pidió una “coordinación conjunta” para cerrar un arreglo definitivo en 60 días

Qatar respaldó el pacto de paz entre EEUU e Irán y pidió una “coordinación conjunta” para cerrar un arreglo definitivo en 60 días

Irán invitó al organismo nuclear de la ONU a inspeccionar sus instalaciones en el marco del acuerdo con Estados Unidos

Donald Trump aseguró que Estados Unidos espera un “alto el fuego total en todos los frentes”

La Unión Europea endurece el cerco sobre Rusia pero abre la puerta al diálogo

La Unión Europea enfrió el proceso de adhesión de Ucrania al bloque continental