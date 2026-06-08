Costa Rica

Exboxeador costarricense Bryan “El Tiquito” Vásquez enfrenta proceso judicial tras ser detenido con marihuana y dinero en efectivo

Deportista fue interceptado por la Fuerza Pública la madrugada del domingo en San Isidro de Heredia y deberá cumplir medidas cautelares mientras avanza la investigación

Guardar
Google icon
Bryan “El Tiquito” Vásquez fue detenido la madrugada del domingo en San Isidro de Heredia tras una intervención policial en la ruta 32. Crédito: Facebook Bryan "El Tiquito" Vásquez
Bryan “El Tiquito” Vásquez fue detenido la madrugada del domingo en San Isidro de Heredia tras una intervención policial en la ruta 32. Crédito: Facebook Bryan "El Tiquito" Vásquez

Bryan “El Tiquito” Vásquez, reconocido exboxeador costarricense, fue detenido la madrugada de este domingo por la Fuerza Pública en las cercanías del peaje de la ruta 32, en San Isidro de Heredia, tras ser encontrado con marihuana y más de un millón de colones (unos USD 2 mil) en efectivo en su vehículo. La intervención policial ocurrió alrededor de la 1:00 a. m., momento en el que Vásquez viajaba junto a otro hombre identificado con los apellidos Cascante Lobo.

Según el reporte oficial, durante la inspección del vehículo las autoridades incautaron 72.9 gramos de marihuana y ₡1,301,000 en efectivo (USD 2,8 mil). El caso quedó registrado bajo la causa 26-000527-1094-PE y será tramitado mediante el proceso de flagrancia. El delito por el que se le acusa es transporte de droga, de acuerdo con la información confirmada por las autoridades policiales y judiciales.

PUBLICIDAD

Tras la detención, la Fiscalía Adjunta de Heredia solicitó la imposición de prisión preventiva para los dos involucrados. No obstante, el Juzgado Penal de Heredia resolvió en las últimas horas las medidas cautelares que deberán cumplir mientras avanza la investigación bajo la supervisión de la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos. Las disposiciones incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de mantener un domicilio fijo y la firma cada 15 días en la sede judicial correspondiente.

El Juzgado Penal impuso al exdeportista la prohibición de salir del país, mantener domicilio fijo y firmar cada 15 días durante la investigación. Crédito: Facebook Bryan "El Tiquito" Vásquez
El Juzgado Penal impuso al exdeportista la prohibición de salir del país, mantener domicilio fijo y firmar cada 15 días durante la investigación. Crédito: Facebook Bryan "El Tiquito" Vásquez

La noticia sorprendió al ámbito deportivo y al público nacional, ya que Bryan Vásquez es una figura emblemática del boxeo costarricense. A lo largo de su carrera, el “Tiquito” se consolidó como uno de los boxeadores más exitosos del país en las últimas décadas. Entre sus logros destaca el título mundial interino de su categoría y la participación en algunos de los escenarios más prestigiosos del boxeo internacional.

PUBLICIDAD

En el año 2014, Vásquez se presentó en el MGM Grand de Las Vegas, donde logró una victoria significativa ante el mexicano José Félix. Otro de los momentos memorables de su trayectoria fue su combate en el histórico Madison Square Garden de Nueva York frente al puertorriqueño Félix Verdejo. A sus 38 años y ya retirado de la actividad profesional, el exdeportista ostenta un récord de 38 victorias, con 21 de ellas por nocaut, y apenas cuatro derrotas.

El caso de Vásquez ha generado debate sobre la situación de exdeportistas de alto rendimiento y su reinserción tras el retiro. Su detención se suma a una serie de incidentes similares que han involucrado a figuras públicas en Costa Rica y que han encendido las alarmas sobre los retos que enfrentan muchos atletas una vez concluyen sus carreras deportivas.

Su pareja, la también exboxeadora Hanna Gabriels, indicó a medios nacionales que Vásquez trasladaba dosis para consumo propio. Crédito: Facebook Bryan "El Tiquito" Vásquez
Su pareja, la también exboxeadora Hanna Gabriels, indicó a medios nacionales que Vásquez trasladaba dosis para consumo propio. Crédito: Facebook Bryan "El Tiquito" Vásquez

El proceso judicial que enfrenta ahora se aleja por completo del entorno deportivo y lo coloca ante un nuevo desafío, esta vez en el ámbito legal. El Juzgado Penal de Heredia estipuló que tanto Vásquez como Cascante Lobo deberán cumplir estrictamente las medidas cautelares impuestas hasta que se determine su responsabilidad penal. La investigación continuará bajo la dirección de la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos, que deberá presentar las pruebas recabadas durante la intervención policial y el análisis de los elementos decomisados.

Temas Relacionados

Costa RicaBryan "El Tiquito" Vásquezexboxeadordrogamarihuana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lluvias y tormentas eléctricas marcarán la jornada de este lunes en gran parte de Honduras

El fenómeno que provocará un incremento de la nubosidad y la ocurrencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional.

Lluvias y tormentas eléctricas marcarán la jornada de este lunes en gran parte de Honduras

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas recorta a 3.4% la proyección de crecimiento de Costa Rica para este año

El centro de estudios de la Universidad de Costa Rica redujo su previsión desde 4.5% y la ubicó por debajo del 4.56% de 2023, en un ajuste asociado a la menor expansión de las zonas francas

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas recorta a 3.4% la proyección de crecimiento de Costa Rica para este año

La Protección Civil rescata a varias personas atrapadas en un vehículo por inundaciones en Ilopango

El operativo se realizó en la madrugada del lunes sobre el bulevar Las Pavas, tras el aumento del nivel del agua en la zona capitalina, según confirmaron los socorristas en plataformas oficiales

La Protección Civil rescata a varias personas atrapadas en un vehículo por inundaciones en Ilopango

República Dominicana: avión accidentado en La Romana tenía como destino buscar al expelotero Yadier Molina

Los reportes preliminares indican que la nave notificó una falla a unos 30 kilómetros al suroeste de la terminal y cayó dentro del perímetro aeroportuario, donde intervinieron bomberos y equipos especializados

República Dominicana: avión accidentado en La Romana tenía como destino buscar al expelotero Yadier Molina

¿Qué son los disruptores endocrinos? Químicos ocultos que incrementan los riesgos de cáncer, advierte especialista salvadoreña

La exposición temprana a compuestos presentes en microplásticos, envases, limpieza e higiene puede alterar el sistema hormonal y elevar la probabilidad de enfermedades crónicas, además de trastornos del desarrollo, según una toxicóloga clínica

¿Qué son los disruptores endocrinos? Químicos ocultos que incrementan los riesgos de cáncer, advierte especialista salvadoreña

TECNO

No más riesgos para tus hijos si usan Apple: nuevos filtros de seguridad, bloqueos, compras y más controles

No más riesgos para tus hijos si usan Apple: nuevos filtros de seguridad, bloqueos, compras y más controles

El fin de una era en Apple: Las emotivas palabras de despedida de Tim Cook en la WWDC26

EN VIVO | WWDC26 de Apple: novedades de IA, iPhone, Siri y todos los anuncios

Apple pone freno a los desnudos no solicitados: la función que te avisa antes de abrir fotos peligrosas

3 décadas de Mundiales en videojuegos: de USA 94 a EA Sports FC 26

ENTRETENIMIENTO

Kit Harington se sincera sobre las escenas íntimas con Sophie Turner en 'The Dreadful': “Fue asqueroso, pero correcto”

Kit Harington se sincera sobre las escenas íntimas con Sophie Turner en 'The Dreadful': “Fue asqueroso, pero correcto”

Idris Elba habla de los rumores que lo señalaron como el próximo James Bond: “No todos los mercados aceptarían a un hombre africano”

De cortos de 15 segundos a más de 800 episodios: el curioso origen de Los Simpson, según Matt Groening

Ewan McGregor reflexiona sobre 'Trainspotting' a 30 años de su estreno: “Es nuestro éxito, sigue siendo especial”

Taylor Swift contó qué la ayudó a escribir la canción original de Toy Story 5

MUNDO

El balance del terremoto de Filipinas subió a 35 muertos mientras los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos

El balance del terremoto de Filipinas subió a 35 muertos mientras los equipos de rescate siguen buscando desaparecidos

Kosovo abre negociaciones para formar gobierno tras la victoria de Albin Kurti sin respaldo suficiente

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda

La población de pulpos alcanza cifras récord en Gran Bretaña y amenaza la biodiversidad local

Irán e Israel anunciaron el cese de las hostilidades tras el episodio más intenso desde la tregua de abril