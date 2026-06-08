Exboxeador costarricense Bryan “El Tiquito” Vásquez enfrenta proceso judicial tras ser detenido con marihuana y dinero en efectivo

Bryan “El Tiquito” Vásquez fue detenido la madrugada del domingo en San Isidro de Heredia tras una intervención policial en la ruta 32. Crédito: Facebook Bryan "El Tiquito" Vásquez

Bryan “El Tiquito” Vásquez, reconocido exboxeador costarricense, fue detenido la madrugada de este domingo por la Fuerza Pública en las cercanías del peaje de la ruta 32, en San Isidro de Heredia, tras ser encontrado con marihuana y más de un millón de colones (unos USD 2 mil) en efectivo en su vehículo. La intervención policial ocurrió alrededor de la 1:00 a. m., momento en el que Vásquez viajaba junto a otro hombre identificado con los apellidos Cascante Lobo.

Según el reporte oficial, durante la inspección del vehículo las autoridades incautaron 72.9 gramos de marihuana y ₡1,301,000 en efectivo (USD 2,8 mil). El caso quedó registrado bajo la causa 26-000527-1094-PE y será tramitado mediante el proceso de flagrancia. El delito por el que se le acusa es transporte de droga, de acuerdo con la información confirmada por las autoridades policiales y judiciales.

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Tras la detención, la Fiscalía Adjunta de Heredia solicitó la imposición de prisión preventiva para los dos involucrados. No obstante, el Juzgado Penal de Heredia resolvió en las últimas horas las medidas cautelares que deberán cumplir mientras avanza la investigación bajo la supervisión de la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos. Las disposiciones incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de mantener un domicilio fijo y la firma cada 15 días en la sede judicial correspondiente.

El Juzgado Penal impuso al exdeportista la prohibición de salir del país, mantener domicilio fijo y firmar cada 15 días durante la investigación. Crédito: Facebook Bryan "El Tiquito" Vásquez

La noticia sorprendió al ámbito deportivo y al público nacional, ya que Bryan Vásquez es una figura emblemática del boxeo costarricense. A lo largo de su carrera, el “Tiquito” se consolidó como uno de los boxeadores más exitosos del país en las últimas décadas. Entre sus logros destaca el título mundial interino de su categoría y la participación en algunos de los escenarios más prestigiosos del boxeo internacional.

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En el año 2014, Vásquez se presentó en el MGM Grand de Las Vegas, donde logró una victoria significativa ante el mexicano José Félix. Otro de los momentos memorables de su trayectoria fue su combate en el histórico Madison Square Garden de Nueva York frente al puertorriqueño Félix Verdejo. A sus 38 años y ya retirado de la actividad profesional, el exdeportista ostenta un récord de 38 victorias, con 21 de ellas por nocaut, y apenas cuatro derrotas.

El caso de Vásquez ha generado debate sobre la situación de exdeportistas de alto rendimiento y su reinserción tras el retiro. Su detención se suma a una serie de incidentes similares que han involucrado a figuras públicas en Costa Rica y que han encendido las alarmas sobre los retos que enfrentan muchos atletas una vez concluyen sus carreras deportivas.

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Su pareja, la también exboxeadora Hanna Gabriels, indicó a medios nacionales que Vásquez trasladaba dosis para consumo propio. Crédito: Facebook Bryan "El Tiquito" Vásquez

El proceso judicial que enfrenta ahora se aleja por completo del entorno deportivo y lo coloca ante un nuevo desafío, esta vez en el ámbito legal. El Juzgado Penal de Heredia estipuló que tanto Vásquez como Cascante Lobo deberán cumplir estrictamente las medidas cautelares impuestas hasta que se determine su responsabilidad penal. La investigación continuará bajo la dirección de la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos, que deberá presentar las pruebas recabadas durante la intervención policial y el análisis de los elementos decomisados.