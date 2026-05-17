Costa Rica refuerza lazos económicos con Estados Unidos tras visita del subsecretario Jacob Helberg

El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica y el presidente de PROCOMER dieron la bienvenida oficial al subsecretario de Estado para Crecimiento Económico de Estados Unidos, Jacob Helberg. (Cortesía: Ministro Manuel Tovar)

El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, junto al presidente de la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER), dio la bienvenida oficial al subsecretario de Estado para Crecimiento Económico de Estados Unidos, Jacob Helberg, durante su visita al país. El funcionario costarricense destacó en su cuenta oficial de X la importancia del encuentro y agradeció el compromiso del visitante estadounidense para impulsar nuevas oportunidades e iniciativas destinadas al fortalecimiento de los lazos económicos entre ambas naciones.

Durante la reunión, el subsecretario Helberg y las autoridades costarricenses analizaron los principales retos y oportunidades en materia de cooperación bilateral, con un enfoque en el desarrollo económico y la promoción de inversiones. El ministro enfatizó la relevancia de esta visita para consolidar proyectos conjuntos que permitan potenciar el comercio exterior y diversificar la oferta exportadora de Costa Rica.

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La visita de Jacob Helberg refuerza la cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos en materia de comercio exterior y desarrollo económico. (Cortesía: Ministro Manel Tovar)

“Agradezco su compromiso para impulsar oportunidades e iniciativas para el fortalecimiento de los lazos económicos entre nuestras naciones. Un gran encuentro y buenas cosas por venir”, expresó el ministro, subrayando el interés compartido de ambos gobiernos en profundizar la relación comercial. La visita de Helberg se produce en un contexto de creciente interés por parte de empresas estadounidenses en el mercado costarricense, especialmente en sectores vinculados a la tecnología y la sostenibilidad.

Según la información divulgada por las autoridades, PROCOMER reiteró su disposición para trabajar en conjunto con agencias y organismos de Estados Unidos, con el objetivo de crear plataformas que faciliten el intercambio comercial y la transferencia de conocimiento. El encuentro también sirvió para revisar avances en iniciativas previas y plantear líneas de acción para el corto y mediano plazo.

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La cooperación entre Costa Rica y Estados Unidos ha sido clave para el desarrollo de la industria local, permitiendo que el país centroamericano incremente su competitividad y acceda a nuevos mercados. Los funcionarios destacaron que la visita del subsecretario Helberg representa una oportunidad para proyectar a Costa Rica como un socio estratégico en la región.

El encuentro abordó los principales retos del comercio exterior costarricense, apuntando a fortalecer la relación comercial Costa Rica-Estados Unidos. (Cortesía: Manuel Tovar)

Visita en Panamá

Durante su visita oficial a Panamá, el subsecretario adjunto de Estados Unidos, Alex Helberg, encabezó una serie de reuniones con autoridades panameñas para fortalecer alianzas económicas y garantizar cadenas de suministro confiables en sectores estratégicos. La gira forma parte de una agenda regional que también contempla escalas en Guyana y Costa Rica, países identificados como prioritarios por la administración de Donald Trump en materia de energía y minerales críticos.

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De acuerdo con el reporte de Reuters, Helberg sostuvo encuentros con el canciller Javier Martínez-Acha, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. En estos espacios se abordaron temas como inversiones, nuevas tecnologías, infraestructura y seguridad económica, con énfasis en áreas consideradas sensibles para Washington, como inteligencia artificial, semiconductores, energía y tecnología avanzada.

Durante la visita, Estados Unidos reiteró su interés en posicionar a Panamá como un socio clave en el hemisferio para el desarrollo y la protección de cadenas de suministro que involucren tecnologías emergentes y recursos minerales estratégicos. Según fuentes diplomáticas, la gira de Helberg busca asegurar que los países de la región cuenten con la infraestructura y las capacidades necesarias para responder a los desafíos de seguridad económica global.

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