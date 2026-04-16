Costa Rica

Frente Amplio define representación en comisiones legislativas para el periodo 2026-2030 en Costa Rica

La fracción anunció la distribución de sus diputaciones en comisiones ordinarias y especiales de cara al inicio del nuevo año legislativo el próximo 1 de mayo

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La fracción del Frente Amplio definió su integración en comisiones de cara al inicio del periodo legislativo. Fuente: Frente Amplio
La fracción del Frente Amplio definió su integración en comisiones de cara al inicio del periodo legislativo. Fuente: Frente Amplio

La fracción legislativa del Frente Amplio para el periodo 2026-2030 definió la integración de sus diputaciones en las distintas comisiones de la Asamblea Legislativa, de cara al arranque del nuevo año legislativo que iniciará el próximo 1 de mayo.

Según detallaron en un comunicado oficial, la bancada buscará tener representación en seis comisiones permanentes ordinarias y en 14 comisiones permanentes especiales, como parte de su estrategia de trabajo parlamentario para el primer año de labores.

En el caso de las comisiones ordinarias, la distribución quedó establecida de la siguiente manera: el diputado José María Villalta asumirá la comisión de Asuntos Jurídicos; María Eugenia Román integrará la comisión de Hacendarios; Edgardo Araya estará en Agropecuarios; mientras que Joselyn Sáenz y Vianey Mora participarán en la comisión de Asuntos Sociales.

Por su parte, Sigrid Segura formará parte de la comisión de Asuntos Económicos y Antonio Trejos integrará la comisión de Gobierno y Administración.

Participación en comisiones especiales

Además de las comisiones ordinarias, la fracción frenteamplista también definió su presencia en comisiones permanentes especiales, que abordan temas específicos y de interés nacional.

En ese sentido, José María Villalta participará en las comisiones de Seguridad y Narcotráfico, así como en la de Derechos Humanos. María Eugenia Román estará en Consultas de Constitucionalidad y en la comisión de Discapacidad y Adulto Mayor.

Edgardo Araya integrará la comisión de Ambiente y también la de Redacción, mientras que Vianey Mora participará en la comisión de la Mujer y en la de Turismo.

Antonio Trejos estará en las comisiones de Asuntos Municipales y Nombramientos; Sigrid Segura en Ingreso y Gasto, así como en Ciencia, Tecnología y Educación; y Joselyn Sáenz en Relaciones Internacionales y en Juventud, Niñez y Adolescencia.

Diputaciones frenteamplistas buscarán representación en seis comisiones ordinarias y 14 especiales. Fuente: Frente Amplio
Diputaciones frenteamplistas buscarán representación en seis comisiones ordinarias y 14 especiales. Fuente: Frente Amplio

Proceso de integración y representación proporcional

De acuerdo con el artículo 67 del reglamento legislativo, la conformación de las comisiones debe responder a un criterio de proporcionalidad, tomando en cuenta la cantidad de diputados que integran cada fracción parlamentaria.

Esto implica que la Presidencia de la Asamblea Legislativa deberá integrar formalmente las comisiones con base en las propuestas presentadas por las jefaturas de fracción, respetando ese equilibrio en la representación política.

En ese contexto, la bancada del Frente Amplio manifestó su expectativa de que la integración final refleje también una mayor paridad de género, considerando la composición de la próxima Asamblea Legislativa.

Según se detalla en el comunicado, por primera vez el Congreso contará con una mayoría de mujeres diputadas frente a los hombres, con una relación de 30 a 27.

Las comisiones legislativas son clave para el análisis y trámite de proyectos de ley en el Congreso. (Cortesía: Asamblea Legislativa de Costa Rica)
Las comisiones legislativas son clave para el análisis y trámite de proyectos de ley en el Congreso. (Cortesía: Asamblea Legislativa de Costa Rica)

Compromiso de trabajo legislativo

El jefe de fracción, José María Villalta, aseguró que el equipo legislativo mantendrá una línea de trabajo enfocada en el análisis riguroso de los proyectos de ley y en la atención de las principales necesidades del país.

“La ciudadanía puede estar segura de que la fracción del Frente Amplio continuará trabajando como un equipo bien coordinado, estudioso y responsable en cada proyecto que se discuta en el Plenario y en las comisiones, respondiendo a las necesidades y preocupaciones de las y los habitantes de este país”, señaló Villalta.

La definición de estas representaciones marca uno de los primeros pasos de organización interna de las fracciones legislativas previo al inicio del nuevo periodo, en el que las comisiones jugarán un papel clave en el trámite de iniciativas de ley, control político y discusión de temas de interés nacional.

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