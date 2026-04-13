Costa Rica

Costa Rica: TSE incorporará en la cédula la decisión sobre donación de órganos, medida busca fortalecer el sistema de trasplantes

A partir de este 13 de abril, los costarricenses podrán indicar su voluntad sobre la donación de órganos y tejidos al tramitar su documento de identidad, en cumplimiento de la Ley N.° 9222

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La decisión de cada ciudadano quedará vinculada a un código QR en el documento, accesible solo por autoridades de salud. Cortesía: TSE
La decisión de cada ciudadano quedará vinculada a un código QR en el documento, accesible solo por autoridades de salud. Cortesía: TSE

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio un paso significativo en materia de salud pública al comenzar a registrar la voluntad de los costarricenses sobre la donación de órganos y tejidos directamente en sus trámites de identificación.

A partir de este lunes 13 de abril de 2026, cada ciudadano que gestione su cédula de identidad o la Tarjeta de Identidad de Menores (TIM) será consultado sobre su decisión respecto a este tema, en una medida que busca fortalecer el sistema nacional de trasplantes.

La disposición responde al cumplimiento de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos (N.° 9222), normativa que regula en el país todos los procesos relacionados con la donación, extracción, transporte y trasplante de órganos y tejidos con fines terapéuticos.

Con esta implementación, el TSE se convierte en un actor clave en la consolidación de un registro nacional actualizado de donantes.

Según detallaron las autoridades, al momento de realizar el trámite del documento de identidad, las personas podrán elegir entre varias opciones: autorizar la donación de órganos, de tejidos, de ambos, rechazar la donación o incluso abstenerse de responder.

Esta información será almacenada de forma segura en las bases de datos del TSE y posteriormente remitida al Ministerio de Salud, institución encargada de administrar el registro oficial de donantes en el país.

Un aspecto relevante es que esta decisión no será visible de forma directa en la cédula de identidad. En su lugar, estará vinculada a un código QR ubicado en la parte posterior del documento.

Dicho código no mostrará la información de manera pública, sino que solo podrá ser accedido por autoridades de salud debidamente autorizadas, garantizando así la confidencialidad de los datos personales.

Personas usuarias podrán cambiar su decisión sobre donación cada vez que renueven su documento. Cortesía: CR Hoy
Personas usuarias podrán cambiar su decisión sobre donación cada vez que renueven su documento. Cortesía: CR Hoy

La medida también contempla a la población menor de edad. En el caso de quienes tramiten la Tarjeta de Identidad de Menores, la decisión sobre la donación deberá ser tomada por el padre, madre o responsable legal con patria potestad. Si el trámite no se realiza en presencia de estas figuras, no se podrá registrar ninguna voluntad relacionada con la donación.

Además, el sistema permitirá a los ciudadanos modificar su decisión en futuras renovaciones del documento. Cada vez que una persona solicite una nueva cédula o actualice su información, podrá cambiar su respuesta, la cual se actualizará de inmediato en el sistema institucional y será comunicada nuevamente al Ministerio de Salud.

Las autoridades destacaron que esta iniciativa es resultado de una coordinación interinstitucional con la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud.

Este órgano es el encargado de regular y supervisar todos los procesos asociados a la donación en Costa Rica, desde la extracción hasta el seguimiento de los pacientes trasplantados.

La donación de órganos y tejidos representa una oportunidad vital para miles de personas que requieren trasplantes o tratamientos médicos. Órganos como riñones, hígado o corazón pueden salvar vidas, mientras que tejidos como córneas, piel y huesos tienen aplicaciones fundamentales en tratamientos de quemaduras, cirugías reconstructivas o recuperación de la visión.

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La iniciativa responde al cumplimiento de la Ley N.° 9222 sobre donación y trasplante de órganos y tejidos. Freepik

Asimismo, se informó que los costarricenses residentes en el extranjero también podrán manifestar su voluntad mediante mecanismos habilitados por el Ministerio de Salud, ya sea a través de plataformas digitales o durante la gestión de su documento de identidad en consulados.

Con esta medida, Costa Rica busca modernizar y robustecer su sistema de donación, facilitando la toma de decisiones informadas por parte de la ciudadanía y mejorando la disponibilidad de órganos y tejidos para quienes más lo necesitan.

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