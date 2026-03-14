Costa Rica: Laura Fernández renuncia al Partido Pueblo Soberano antes de asumir la Presidencia

Laura Fernández Delgado formaliza su renuncia al Partido Pueblo Soberano antes de recibir credenciales del Tribunal Supremo de Elecciones. (Cortesía: Presidencia de la República﻿)

En un acto que combina el cumplimiento legal con una carga emocional significativa, la Presidenta Electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, presentó este 13 de marzo su renuncia formal a la militancia del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

La decisión no responde a una ruptura política, sino al cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico costarricense. Según dicta la normativa costarricense, quien ejerce la Presidencia de la República no puede ostentar militancia activa en ningún partido político para garantizar la imparcialidad en su gestión.

En su misiva, dirigida a la presidenta de la agrupación, Mayuli Ortega Guzmán, Fernández explicó que la renuncia será efectiva a partir del próximo martes, momento en que recibirá sus credenciales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Gobernar es siempre un privilegio que se paga con entrega total. Desde la Presidencia de la República, gobernaré para todos los costarricenses sin distinción”, afirmó la mandataria electa.

La renuncia de Laura Fernández se efectúa como requisito legal, no producto de fracturas internas, según consta en su carta oficial. (Cortesía: Redes sociales)

Gratitud y despedida del PPSO: El cierre de un ciclo histórico

La carta de renuncia de Laura Fernández estuvo cargada de un tono humano y reflexivo. En sus líneas, calificó al PPSO no solo como el vehículo electoral que permitió su ascenso a la primera magistratura, sino como la “casa” donde encontró a personas extraordinarias que comparten la convicción de que Costa Rica merece un futuro con mayor honestidad y compromiso genuino.

Para la presidenta electa, el sentimiento de gratitud es inevitable, especialmente hacia aquellos compañeros que trabajaron incansablemente para convertir el sueño de la presidencia en una realidad tangible.

Al despedirse de la militancia, Fernández envió un mensaje directo a los voluntarios y dirigentes que formaron parte de la gesta: “Este triunfo no es mío: es de todos ustedes, y de Costa Rica”.

Con estas palabras, la futura gobernante buscó honrar las raíces de su movimiento mientras se prepara para asumir la responsabilidad de liderar a la nación entera, llevando consigo los valores de cercanía y coraje que, según asegura, han quedado grabados en su manera de entender el servicio público.

La renuncia de Laura Fernández se efectúa como requisito legal, no producto de fracturas internas, según consta en su carta oficial. (Cortesía: Redes sociales)

La respuesta del partido

La respuesta institucional de la agrupación no se hizo esperar. A través de una nota, Mayuli Ortega Guzmán, en su calidad de presidenta del Partido Pueblo Soberano, aceptó la renuncia con una mezcla de nostalgia y un “orgullo que no cabe en el pecho”.

La misiva de Ortega Guzmán sirve como un cierre narrativo a la etapa proselitista, recordando aquellos días en que el proyecto presidencial era apenas una conversación cargada de esperanza entre dos aliadas que hoy ven los frutos de su esfuerzo.

Ortega destacó que, si bien Fernández debe desprenderse de un carnet partidario por exigencia de la ley, los valores forjados en conjunto, esa valentía para decir la verdad y la cercanía con el pueblo, no se pierden con la renuncia, sino que “van impresos en su alma” y funcionarán como la brújula de su gestión en la Casa Presidencial.

El Partido Pueblo Soberano despide a Laura Fernández resaltando el “peso histórico” del momento y valores de cercanía con la ciudadanía. (Cortesía: Presidencia de la República)

La líder del PPSO enfatizó que el partido seguirá siendo siempre el hogar de la mandataria y que, en cada decisión justa y acto de transparencia, los militantes sentirán que una parte de la esencia del partido camina junto a ella.

El comunicado del partido celebra el éxito de Fernández como una figura excepcional que ha alcanzado la cima de la política nacional. Con un mensaje de augurio luminoso, la agrupación reconoció que Costa Rica brilla hoy con más fuerza gracias a que ella aceptó el reto de servirla.

De este modo, se sella un intercambio histórico que marca el fin de la vida partidaria de Laura Fernández para dar paso a su etapa como Presidenta de todos los costarricenses, enfocada en un futuro donde, según sus propias palabras, “lo mejor está aún por venir”.