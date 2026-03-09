Costa Rica

Multitud marcha en San José por derechos de las mujeres y contra la violencia

Un gran número de personas recorrió las calles de la capital durante una jornada de protesta que incluyó demandas por mayor acceso a la salud, la defensa de derechos alcanzados y la advertencia de nuevas amenazas gubernamentales

Guardar
Women participate in a demonstration
Women participate in a demonstration to mark International Women's Day in San Jose, Costa Rica, March 8, 2025. REUTERS/Mayela Lopez

Miles de personas se manifestaron este domingo en San José con motivo del Día Internacional de la Mujer para reclamar el fin de la violencia de género y defender logros alcanzados en derechos sociales.

Las organizaciones feministas exigieron la reinstalación de la norma técnica para el aborto terapéutico, así como el acceso a procedimientos de cambio de sexo que sean seguros, gratuitos y accesibles. Además, advirtieron sobre las amenazas autoritarias provenientes del nuevo Gobierno, en el contexto de una movilización que coincidió con protestas internacionales.

Durante la marcha, colectivos y activistas iniciaron el recorrido en el Parque Central y concluyeron en el Parque de la Democracia, portando mensajes como Vivas nos queremos y No más violencia. Entre los participantes figuraron agrupaciones como Ni Una Menos Costa Rica, ACCEDER, Las Rojas y la Unidad Nacional de Mujeres DITSÄ.

Una mujer participa en una
Una mujer participa en una manifestación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en San José, Costa Rica, el 8 de marzo de 2025. REUTERS/Mayela Lopez IMÁGENES TPX DEL DÍA

Contexto y cifras de feminicidios en Costa Rica

De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, hasta el momento en 2026 se han registrado ocho feminicidios, mientras que hubo 36 víctimas en 2025 y 44 feminicidios en 2024.

La activista Vivian Solís planteó la necesidad de declarar emergencia nacional por los feminicidios: “Hemos llamado al Gobierno y al Estado como tal, para que haga una defensa sobre nosotras, nuestros cuerpos, nuestros derechos, pero también tiene que ver con que nos están matando, nos están matando a nuestras amigas, nuestras hermanas, a nuestras hijas y eso tiene que ver con el cambio cultural. Estamos pidiendo emergencia nacional por los feminicidios”, declaró a EFE, agencia internacional de noticias.

Según el manifiesto de los colectivos Las Rojas y ¡Ya Basta!, la concentración tuvo como objetivo respaldar los derechos de las mujeres y la diversidad ante intentos de sectores conservadores de revertir conquistas históricas: “Este 8M salimos nuevamente a las calles a luchar por todos nuestros derechos, en una coyuntura internacional reaccionaria donde los sectores y la extrema derecha cuestionan el rol social de las mujeres y la diversidad al querer hacer retroceder conquistas históricas”.

Mujeres participan en una manifestación
Mujeres participan en una manifestación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en San José, Costa Rica, el 8 de marzo de 2025. REUTERS/Mayela López

El impacto real del trabajo no remunerado en la vida de las mujeres

Las mujeres en Costa Rica destinan un promedio de 53 horas semanales al trabajo no remunerado de cuidado y tareas domésticas, una carga que limita su autonomía económica e impide su plena integración al mercado laboral. Este fenómeno, documentado por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional, refleja que la desigualdad de género en la distribución de las responsabilidades del hogar sigue siendo una barrera estructural, tal como lo informó el medio Centroamérica 360 al difundir los resultados de la investigación.

Uno de los resultados más significativos de la encuesta, realizada a 761 mujeres por vía telefónica en mayo de 2025, es que el 42% de las entrevistadas reconoció haber reducido su jornada laboral o abandonado su empleo remunerado por el peso de las obligaciones de cuidado y trabajo doméstico. Más allá de la cifra global de 53 horas en hogares con personas dependientes, el estudio sitúa el promedio general en 44 horas semanales destinadas al cuidado directo de familiares, cifra que equivale a una jornada laboral formal extendida.

El estudio subraya que a esta exigencia se suman 22 horas adicionales cada semana invertidas en tareas domésticas indirectas —como limpiar, cocinar, hacer compras o mantener el funcionamiento cotidiano del hogar—. Este doble esfuerzo, que recae de manera abrumadora sobre las mujeres, perpetúa su baja participación en el empleo formal y profundiza la brecha económica y social entre géneros.

Una mujer sostiene un cartel
Una mujer sostiene un cartel durante una marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M) este domingo. EFE/ Nina Osorio

Persistencia de los roles tradicionales y escasa redistribución de tareas

Según el informe del Idespo, el 73% de las mujeres entrevistadas asume personalmente el cuidado dentro del hogar. Solo un 3% atribuyó la responsabilidad principal de estas funciones a un hombre, evidenciando la escasa redistribución de tareas y la vigencia de los roles tradicionales en la sociedad costarricense.

Temas Relacionados

Ni Una Menos Costa RicaSan JoséObservatorio de Violencia de GéneroNorma Técnica Aborto TerapéuticoViolencia de GéneroFeminicidios

Últimas Noticias

Las mujeres en Costa Rica destinan 53 horas semanales al trabajo no remunerado

Un reciente estudio de una universidad pública revela que la asignación de tiempo a labores sin pago limita las oportunidades de inserción laboral femenina y mantiene una distribución desigual en las responsabilidades del hogar

Las mujeres en Costa Rica

Hondureñas en el exterior ganan USD 2,000 menos que los hombres, pero sostienen el consumo y la salud del país

El estudio reciente del Banco Central de Honduras señala que, aunque poseen niveles educativos superiores, las hondureñas perciben sueldos significativamente menores en comparación con los hombres y desempeñan trabajos de menor protección social y salario

Hondureñas en el exterior ganan

San Salvador se volvió escenario de Kombat Challenge Series

El representante salvadoreño se impuso ante la ovación del público en la final más esperada del Kombat Challenge Series, consolidando el éxito del evento y el protagonismo de El Salvador como sede deportiva internacional

San Salvador se volvió escenario

República Dominicana reduce los embarazos adolescentes pero persisten cifras preocupantes

En enero de 2026, los embarazos en menores de 19 años mostraron una disminución del 17 % respecto al año anterior, aunque las niñas más jóvenes siguen enfrentando riesgos debido a la falta de educación sexual integral en el país

República Dominicana reduce los embarazos

Bloque de Mujeres del Parlamento Centroamericano denuncia que feminicidios y brechas políticas afectan a la región

La entidad centroamericana urgió a los gobiernos a implementar medidas que aborden las dificultades que enfrentan las ciudadanas en la región, incluyendo cambios legales y presupuestarios orientados a mejorar el acceso a derechos y liderazgo

Bloque de Mujeres del Parlamento

TECNO

Productos tecnológicos clave para runners

Productos tecnológicos clave para runners en 2026, según la inteligencia artificial

Qué hacer si tu Android no prende ni carga: guía práctica para revivirlo

Resultados elecciones 2026 en Colombia: app oficial para ver en tiempo real los resultados

El dueño de WhatsApp, Mark Zuckerberg, predice el fin de los celulares: qué nuevo dispositivo los reemplazará

Por qué tu parabrisas tiene puntos negros: el motivo que beneficia a tu auto

ENTRETENIMIENTO

El ex esposo de Britney

El ex esposo de Britney Spears pidió respeto por su privacidad: “Espero que la prensa haya aprendido del pasado”

Sin Brooklyn y con rumores en aumento, Victoria Beckham presentó su colección en París

Elijah Wood no se despide de su personaje más famoso: “Mientras siga vivo, preferiría que nadie más interpretara a Frodo”

Qué dejó el Oasis Live ‘25: gira récord, reconciliación y un documental de alto voltaje que sorprende a los fans

Ethan Hawke revivió la noche en que los Oscar cambiaron su vida: “Sentí que todo era un sueño, no me lo esperaba”

MUNDO

Las bolsas de Asia se

Las bolsas de Asia se desploman tras el salto del precio del petróleo por encima de los USD 100 el barril

Mojtaba Khamenei, el heredero en las sombras y arquitecto de la maquinaria represiva del régimen iraní

La Guardia Revolucionaria de Irán prometió “completa obediencia” a su nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei

Estados Unidos confirmó la muerte de un séptimo militar desde el inicio de la guerra contra Irán

Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo del régimen de Irán