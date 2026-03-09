Multitud marcha en San José por derechos de las mujeres y contra la violencia

Women participate in a demonstration to mark International Women's Day in San Jose, Costa Rica, March 8, 2025. REUTERS/Mayela Lopez

Miles de personas se manifestaron este domingo en San José con motivo del Día Internacional de la Mujer para reclamar el fin de la violencia de género y defender logros alcanzados en derechos sociales.

Las organizaciones feministas exigieron la reinstalación de la norma técnica para el aborto terapéutico, así como el acceso a procedimientos de cambio de sexo que sean seguros, gratuitos y accesibles. Además, advirtieron sobre las amenazas autoritarias provenientes del nuevo Gobierno, en el contexto de una movilización que coincidió con protestas internacionales.

Durante la marcha, colectivos y activistas iniciaron el recorrido en el Parque Central y concluyeron en el Parque de la Democracia, portando mensajes como Vivas nos queremos y No más violencia. Entre los participantes figuraron agrupaciones como Ni Una Menos Costa Rica, ACCEDER, Las Rojas y la Unidad Nacional de Mujeres DITSÄ.

Una mujer participa en una manifestación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en San José, Costa Rica, el 8 de marzo de 2025. REUTERS/Mayela Lopez IMÁGENES TPX DEL DÍA

Contexto y cifras de feminicidios en Costa Rica

De acuerdo con el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, hasta el momento en 2026 se han registrado ocho feminicidios, mientras que hubo 36 víctimas en 2025 y 44 feminicidios en 2024.

La activista Vivian Solís planteó la necesidad de declarar emergencia nacional por los feminicidios: “Hemos llamado al Gobierno y al Estado como tal, para que haga una defensa sobre nosotras, nuestros cuerpos, nuestros derechos, pero también tiene que ver con que nos están matando, nos están matando a nuestras amigas, nuestras hermanas, a nuestras hijas y eso tiene que ver con el cambio cultural. Estamos pidiendo emergencia nacional por los feminicidios”, declaró a EFE, agencia internacional de noticias.

Según el manifiesto de los colectivos Las Rojas y ¡Ya Basta!, la concentración tuvo como objetivo respaldar los derechos de las mujeres y la diversidad ante intentos de sectores conservadores de revertir conquistas históricas: “Este 8M salimos nuevamente a las calles a luchar por todos nuestros derechos, en una coyuntura internacional reaccionaria donde los sectores y la extrema derecha cuestionan el rol social de las mujeres y la diversidad al querer hacer retroceder conquistas históricas”.

Mujeres participan en una manifestación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en San José, Costa Rica, el 8 de marzo de 2025. REUTERS/Mayela López

El impacto real del trabajo no remunerado en la vida de las mujeres

Las mujeres en Costa Rica destinan un promedio de 53 horas semanales al trabajo no remunerado de cuidado y tareas domésticas, una carga que limita su autonomía económica e impide su plena integración al mercado laboral. Este fenómeno, documentado por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional, refleja que la desigualdad de género en la distribución de las responsabilidades del hogar sigue siendo una barrera estructural, tal como lo informó el medio Centroamérica 360 al difundir los resultados de la investigación.

Uno de los resultados más significativos de la encuesta, realizada a 761 mujeres por vía telefónica en mayo de 2025, es que el 42% de las entrevistadas reconoció haber reducido su jornada laboral o abandonado su empleo remunerado por el peso de las obligaciones de cuidado y trabajo doméstico. Más allá de la cifra global de 53 horas en hogares con personas dependientes, el estudio sitúa el promedio general en 44 horas semanales destinadas al cuidado directo de familiares, cifra que equivale a una jornada laboral formal extendida.

El estudio subraya que a esta exigencia se suman 22 horas adicionales cada semana invertidas en tareas domésticas indirectas —como limpiar, cocinar, hacer compras o mantener el funcionamiento cotidiano del hogar—. Este doble esfuerzo, que recae de manera abrumadora sobre las mujeres, perpetúa su baja participación en el empleo formal y profundiza la brecha económica y social entre géneros.

Una mujer sostiene un cartel durante una marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M) este domingo. EFE/ Nina Osorio

Persistencia de los roles tradicionales y escasa redistribución de tareas

Según el informe del Idespo, el 73% de las mujeres entrevistadas asume personalmente el cuidado dentro del hogar. Solo un 3% atribuyó la responsabilidad principal de estas funciones a un hombre, evidenciando la escasa redistribución de tareas y la vigencia de los roles tradicionales en la sociedad costarricense.