Costa Rica

Tribunal Supremo de Elecciones devolverá ₡2.934 millones al Ministerio de Hacienda tras confirmarse que no hay segunda ronda electoral en Costa Rica

Las autoridades electorales acordaron reintegrar los recursos a la institución como parte de una gestión eficiente del presupuesto

El dinero formaba parte del presupuesto electoral destinado a cubrir los gastos de una eventual segunda ronda presidencial. Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acordó devolver ₡2.934.493.000, unos USD 6,200,000, al Ministerio de Hacienda, luego de confirmarse que en las elecciones nacionales celebradas el pasado 1.º de febrero de 2026 no fue necesario realizar una segunda ronda electoral.

La decisión fue adoptada por las magistradas y magistrados del organismo electoral durante la sesión ordinaria n.° 21 del 3 de marzo, en la que se dispuso realizar la devolución inmediata de los fondos que habían sido reservados en el presupuesto institucional para la eventual organización de un balotaje presidencial.

Ese monto estaba contemplado dentro de la planificación financiera del proceso electoral como una medida preventiva en caso de que ningún candidato alcanzara la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta.

Sin embargo, tras confirmarse que no sería necesario convocar a una segunda ronda, el Tribunal determinó que lo procedente era reintegrar esos recursos al Ministerio de Hacienda para que puedan ser utilizados en otras necesidades del Estado.

Recursos regresan al erario público

De acuerdo con la información oficial, el TSE dispuso que la devolución se realice a la mayor brevedad posible, con el objetivo de que el Gobierno pueda disponer de esos recursos dentro de la gestión presupuestaria nacional.

Las autoridades electorales subrayaron que la decisión responde a un principio de administración responsable y eficiente de los fondos públicos, una práctica que históricamente ha caracterizado la organización de los procesos electorales en Costa Rica.

El organismo también aclaró que el reintegro de ese dinero no afectará el funcionamiento institucional ni la calidad de los servicios que presta el Tribunal a la ciudadanía.

El monto devuelto al Ministerio de Hacienda asciende a ₡2.934.493.000, equivalentes a unos $6,2 millones. REUTERS/Mayela López

Parte de la planificación electoral

La reserva presupuestaria para una eventual segunda ronda forma parte de la planificación financiera habitual que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones en cada proceso presidencial.

En Costa Rica, la Constitución establece que un candidato gana la Presidencia en primera ronda si obtiene al menos el 40% de los votos válidos. Si ningún aspirante alcanza ese porcentaje, se convoca a una segunda votación entre los dos candidatos con mayor respaldo electoral.

Por esa razón, el TSE debe prever desde el inicio del proceso los recursos necesarios para organizar una eventual segunda jornada electoral, que implica gastos logísticos significativos, entre ellos:

  • impresión de papeletas
  • transporte de material electoral
  • contratación de personal temporal
  • apertura de centros de votación
  • sistemas de transmisión y escrutinio de resultados

Cuando finalmente no es necesario realizar ese proceso adicional, los fondos reservados pueden ser reintegrados al presupuesto nacional.

Tras los resultados de los comicios nacionales, el organismo electoral determinó que no era necesario activar el presupuesto previsto para un balotaje. (Photo by MARVIN RECINOS / AFP)

Gestión presupuestaria y transparencia

El Tribunal Supremo de Elecciones es una de las instituciones con mayor credibilidad en el país, y suele destacar por sus prácticas de transparencia y control del gasto público durante los procesos electorales.

La devolución de estos recursos se enmarca en esa política institucional, que busca garantizar que el dinero asignado para la organización de elecciones sea utilizado únicamente cuando resulte estrictamente necesario.

Con esta medida, casi ₡3,000 millones regresarán al erario público, permitiendo al Ministerio de Hacienda disponer de esos fondos dentro de la administración general del presupuesto del Estado.

El acuerdo reafirma, según señalaron las autoridades electorales, el compromiso del Tribunal con una gestión responsable de los recursos públicos, incluso en contextos donde la planificación electoral exige prever distintos escenarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema democrático.

