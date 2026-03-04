Costa Rica

Adelantar en carretera cobró 12 vidas en solo un mes en Costa Rica: 214 conductores fueron multados por invadir el carril contrario

La imprudencia de ganar unos segundos en zonas prohibidas dejó además sanciones de ¢363.000 y seis puntos en la licencia. Autoridades recuerdan que la demarcación vial responde a criterios técnicos y no es “antojadiza”

Adelantar en curvas o cruces
Adelantar en curvas o cruces peatonales es una de las maniobras más peligrosas en carretera. Fuente: MOPT

“Ganarse unos segundos, adelantando en zona prohibida, lamentablemente, a veces, son los últimos”. La frase, que forma parte de un llamado de atención de las autoridades de tránsito de Costa Rica, resume una conducta que sigue cobrando vidas en carretera: invadir el carril contrario en sectores donde la demarcación lo prohíbe expresamente.

Durante enero anterior, 12 personas murieron en accidentes asociados a invasión de carril, una maniobra que suele ocurrir cuando un conductor decide adelantar en línea de barrera continua, en curvas o en cruces peatonales. A la par de las víctimas mortales, 214 conductores fueron sancionados por este comportamiento, según los registros oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Cada uno de ellos recibió una multa de ¢363,000, es decir unos USD 756, y acumuló seis puntos en la licencia de conducir, una sanción que no solo implica un impacto económico considerable, sino que también acerca al conductor a una eventual suspensión del permiso si reincide o acumula más infracciones graves.

Una línea que no está pintada “por molestar”

Las autoridades insisten en que la demarcación vial no responde a decisiones arbitrarias. La línea de barrera continua, la franja amarilla sólida que separa carriles en sentidos opuestos, se coloca tras estudios técnicos que determinan que el tramo presenta condiciones de riesgo: curvas con visibilidad reducida, cambios de rasante, pendientes pronunciadas o cruces con alto tránsito peatonal.

“La demarcación no es antojadiza, no se coloca para molestarlo a usted, para atrasarlo, tiene un criterio técnico”, reiteran los cuerpos policiales en su mensaje preventivo.

Adelantar en estos puntos implica exponerse a un choque frontal, uno de los tipos de colisión más letales debido a la fuerza combinada de ambos vehículos en movimiento. En cuestión de segundos, una maniobra imprudente puede convertirse en un impacto de alta energía con consecuencias fatales.

El costo humano de la imprudencia

Las 12 muertes registradas en enero por invasión de carril reflejan la gravedad del problema. Cada cifra representa una vida truncada y familias afectadas por una decisión que, en muchos casos, responde a la prisa o a la impaciencia.

Los expertos en seguridad vial advierten que el deseo de “ganar tiempo” es uno de los principales factores detrás de este tipo de conductas. Sin embargo, el ahorro real suele ser mínimo, mientras que el riesgo se multiplica de forma exponencial.

Adelantar en curva, por ejemplo, reduce drásticamente el campo visual del conductor. Aunque el carril contrario parezca despejado al inicio de la maniobra, basta con que otro vehículo aparezca a velocidad constante para que la distancia de reacción sea insuficiente.

En el caso de los cruces peatonales, el peligro no solo recae en otros vehículos, sino también en personas que podrían estar cruzando la vía.

Multas elevadas y puntos en la licencia

La sanción económica de ¢363.000 ubica esta infracción dentro de las consideradas de mayor gravedad. Además, la acumulación de seis puntos en la licencia puede derivar en la suspensión del derecho a conducir si el conductor reincide o supera el límite permitido por ley.

El sistema de puntos busca precisamente desincentivar conductas peligrosas mediante un mecanismo progresivo de sanción. No se trata solo de castigar económicamente, sino de generar conciencia sobre el riesgo que implica ignorar la señalización.

Las autoridades recalcan que el cumplimiento de las normas de tránsito no es opcional ni interpretativo. La línea continua, la señalización vertical y los dispositivos de seguridad en carretera forman parte de un sistema diseñado para reducir la probabilidad de colisiones.

