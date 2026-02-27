Instituto Tecnológico y cafetaleros crean producto biológico para el manejo de plagas en caficultura costarricense

La nueva alternativa creada en alianza entre el Tecnológico de Costa Rica y CoopeTarrazú utiliza un hongo para combatir los nemátodos fitoparásitos, una de las principales amenazas para la sostenibilidad del café nacional. Fuente: TEC

Un producto biológico desarrollado en Costa Rica promete cambiar el paradigma del control de plagas en la caficultura tras la decisión de la Unión Europea de prohibir los nematicidas químicos a partir de 2027. El Nemacillium, creado por el Tecnológico de Costa Rica y CoopeTarrazú, ofrece una alternativa sostenible que incrementa hasta en un 40 % la eficacia frente a plagas en comparación con los agroquímicos tradicionales.

El impacto de la plaga provocada por el nemátodo fitoparásito ha sido especialmente grave para el sector cafetalero nacional. El Ministerio de Agricultura y Ganadería calcula que este parásito genera pérdidas cercanas al 20 % de la producción de café en Costa Rica, mientras que a escala global ese porcentaje puede alcanzar hasta el 40 % en distintos cultivos. En áreas de alta humedad como la Zona de Los Santos, la proliferación de la plaga afecta la economía de las familias productoras y la sostenibilidad de las plantaciones.

La vulnerabilidad de los cafetales frente a los nemátodos obliga al sector a buscar soluciones eficaces y sostenibles, considerando además los nuevos requerimientos normativos internacionales.

La entrada en escena de productos biológicos ofrece oportunidad para proteger el rendimiento agrícola y potenciar la salud del suelo, con beneficios económicos y sociales a largo plazo. Fuente: Cortesía CoopeTarrazú

Nemacillium: Primer controlador biológico inteligente de nemátodos en la región

Nemacillium se presenta como la primera solución de control biológico “inteligente” para nemátodos disponible en Centroamérica. Su fórmula está basada en una concentración elevada del hongo beneficioso Purpureocillium lilacinum, resultado de más de cuatro años de investigación conjunta entre el Centro de Investigación en Biotecnología del Tecnológico de Costa Rica y la cooperativa CoopeTarrazú.

William Rivera, investigador del Centro de Investigación en Biotecnología del Tecnológico de Costa Rica, detalló: “NemaCillium es un controlador biológico inteligente que atrae a los nematodos, gusanos microscópicos que atacan las raíces del cafeto, desactiva el sistema inmunológico y, mediante el hongo benéfico Purpureocillium lilacinum, los ataca y destruye. Al tiempo que recupera las raíces y estimula la producción de la planta”. La eficacia superior de Nemacillium obedece tanto al hongo como a la sinergia de los compuestos activos que afectan fisiológicamente al nemátodo.

Ignacio Araya, coordinador del Centro para el Desarrollo de Alternativas Orgánicas de CoopeTarrazú, señaló que el café es vulnerable especialmente a dos géneros de nemátodos: Meloidogyne y Pratylenchus. Estas especies “afectan principalmente el sistema radicular de la planta, le provoca debilidad y la deja susceptible a otras plagas, lo que afecta la productividad en las plantaciones”. Araya subrayó la importancia de alternativas como Nemacillium ante la presencia de agroquímicos de “banda roja” o alta toxicidad, que pueden dañar la microbiota del suelo y la salud de los trabajadores.

La acción biológica del componente principal de Nemacillium permite eliminar nematodos y restaurar la salud de las plantas sin residuos tóxicos, facilitando la adaptación a diversos sistemas agrícolas. Fuente: TEC

Los nemátodos: raíz del problema en la caficultura costarricense

Los nemátodos pueden destruir más del 60 % de las raíces de una planta de café en producción en menos de un año. Estas raíces pueden alcanzar profundidades de hasta dos metros, lo que aumenta la dificultad de eliminar la plaga con métodos tradicionales.

El control de la plaga hasta ahora dependía de nematicidas químicos que, además de estar sujetos a restricciones, provocan consecuencias ambientales. Nemacillium permite un manejo integrado: produce enzimas y metabolitos que degradan la cutícula del nemátodo y lo eliminan desde el interior. Por su origen biológico, el producto puede aplicarse directamente al suelo sin dejar residuos tóxicos.

Asimismo, Nemacillium actúa como bioestimulante, mejorando la salud radicular y fortaleciendo la productividad del cafeto. Su manejo sencillo lo hace adaptable a diversos sistemas agrícolas.

Jimmy Porras, gerente de innovación y sostenibilidad de CoopeTarrazú, explicó que este desarrollo busca “alternativas amigables que puedan aplicar en campo y que al mismo tiempo se alinean a las exigencias de mercados internacionales en cuanto a la reducción de carga química”.

La adopción de soluciones desarrolladas localmente busca mitigar el impacto de organismos que debilitan raíces, afectan cosechas y ponen en riesgo la competitividad en el mercado exterior. Fuente: Cortesía CoopeTarrazú

Alianza entre ciencia y sector productivo en favor de la bioeconomía

Nemacillium representa la convergencia entre la investigación científica y la actividad productiva. Carlos Alvarado, director del Centro de Vinculación del Tecnológico de Costa Rica, afirmó que este trabajo evidencia el funcionamiento de los mecanismos institucionales de transferencia tecnológica y refuerza la competitividad del sector cafetalero costarricense.