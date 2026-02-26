Costa Rica

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica contará con 150 millones de dólares del BCIE

La operación crediticia aprobada busca reducir el porcentaje de unidades fuera de servicio, elevar la eficiencia policial y favorecer la protección de la población ante el incremento de actos delictivos y hechos violentos registrados en los últimos años

El Banco Centroamericano de Integración
El Banco Centroamericano de Integración Económica otorga un crédito de 150 millones de dólares para renovar la flotilla policial de Costa Rica. (Cortesía: Infodefensa)

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un crédito por 150 millones de dólares para la modernización de la flotilla policial de Costa Rica, una medida que busca fortalecer la capacidad operativa y de respuesta del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

La aprobación se formalizó el 25 de febrero de 2026, según información difundida por el propio organismo y recogida por EFE.

Los recursos financiarán la adquisición de más de 6,000 unidades entre patrullas, autobuses, motocicletas, drones y cámaras, lo que permitirá incrementar la presencia preventiva y la eficiencia operativa del MSP en todo el país. De acuerdo con el comunicado de la entidad, la inversión mejorará la cobertura nacional a través de operaciones de vigilancia y patrullaje, transporte de personal policial, traslado de personas detenidas y atención de emergencias. EFE reportó que el BCIE destacó la importancia de esta modernización para responder con mayor rapidez y eficacia a las demandas de seguridad de la población.

Actualmente, más del 40% de la flotilla vehicular del Ministerio de Seguridad Pública se encuentra fuera de servicio por antigüedad y daños estructurales, mientras que muchas de las unidades activas superan los diez años de uso.

Esta situación ha limitado la capacidad de la policía para atender emergencias y realizar patrullajes efectivos, según indicó el BCIE en su informe oficial.

Uno de los ejes prioritarios de la gestión actual es el combate a la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y la defensa de los derechos humanos. La institución garantiza la legalidad y el ejercicio de la acción penal en casos de delitos, constituyéndose en un elemento fundamental para el sistema de justicia costarricense.

El Ministerio de Seguridad Pública
El Ministerio de Seguridad Pública adquirirá más de 6,000 patrullas, autobuses, motocicletas, drones y cámaras para incrementar la vigilancia nacional. Fuente: Presidencia de la República

Entre los beneficios concretos que prevé la institución financiera regional, la cobertura policial efectiva en zonas rurales y fronterizas aumentará de 60% a 75%, el tiempo promedio de respuesta ante emergencias disminuirá y la atención efectiva de incidentes se incrementará.

Además, el BCIE estimó que los costos de mantenimiento correctivo de la flotilla podrían reducirse cerca de un 20% con la renovación.

La operación, según el Banco Centroamericano de Integración Económica, representa un aporte al fortalecimiento democrático del país al facilitar una acción policial más eficiente y coordinada en todo el territorio nacional.

Los recursos permitirán contribuir a la presencia preventiva y la eficiencia operativa del MSP en todo el país”, afirmó el organismo en declaraciones recogidas por EFE.

En el contexto nacional, la inseguridad se ha consolidado como el principal problema que enfrenta la población costarricense, de acuerdo con encuestas recientes.

Durante 2025, Costa Rica registró 873 homicidios, la tercera cifra más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100,000 habitantes. En 2024 se contabilizaron 876 homicidios y en 2023 la cifra llegó a 905, la mayor registrada hasta la fecha, datos confirmados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El 70% de estos crímenes se atribuye a conflictos entre bandas narcotraficantes.

Con la aprobación de este crédito, el BCIE reafirma su compromiso de respaldar a Costa Rica en la construcción de entornos más seguros y en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para proteger a la ciudadanía, según reiteró la entidad en su comunicado oficial.

