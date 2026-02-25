Festival Internacional de las Artes en Costa Rica contará con la participación de 450 artistas de 14 nacionalidades

La nueva edición del encuentro artístico reunirá a participantes de 14 países y presentará 70 propuestas de diversa índole, con México como invitado de honor y un programa enfocado en la democratización de la cultura. Fuente: MCJ

La edición 37 del Festival Internacional de las Artes (FIA) transformará el Parque Metropolitano La Sabana en San José, Costa Rica en el centro de la vida cultural costarricense del 20 al 29 de marzo de 2026, con la participación de artistas de 14 países, una oferta de 70 actividades diversas y el objetivo de asegurar el acceso masivo y democrático a la cultura para todos los habitantes. La edición tendrá a México como país invitado de honor y contará con la intervención escénica de la compañía española La Fura dels Baus, que sumará a más de 70 artistas locales en un cierre que ya figura entre los momentos centrales de la programación.

El 95% de la programación será gratuita o con precios simbólicos. La red de espacios incluye el emblemático Parque La Sabana, el Museo de Arte Costarricense, la Antigua Aduana, el Teatro Nacional de Costa Rica, el Teatro Popular Melico Salazar, el Centro de Cine, el Centro Nacional de la Cultura (CENAC) y el Taller Nacional de Danza. Alrededor de 100 iniciativas culturales, artesanales y editoriales estarán presentes en el Bulevar de Emprendimientos montado en La Sabana. El festival ofrecerá ingresos gratuitos para usuarios del IMAS, descuentos del 50% para tarjetahabientes BRETE y rebajas del 30% para personas adultas mayores y estudiantes.

La edición número 37 del FIA tomará varios puntos emblemáticos de la capital costarricense, el principal el Paruqe Metropolitano La Sabana. Fuente: ICODER

Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud, afirmó que el FIA37 es “una política cultural sostenida en el tiempo”, destacando el uso de La Sabana como sede y su importancia como espacio público que reúne a la sociedad. También remarcó que tras treinta y siete ediciones, el festival permanece como una “decisión de país, una apuesta por el talento nacional, por el intercambio internacional y por el poder del arte para unirnos”.

El respaldo institucional incluye al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, aliado estratégico del evento. Gina Carvajal, gerente general, expresó que apoyar el festival significa “cumplir nuestro rol social. No solo apoyamos un festival; nos convertimos en aliados de un sueño compartido: el de llevar el arte y la cultura a cada rincón del país, a cada persona, sin distingo alguno”. Aseguró, además, que el festival convierte a La Sabana en “el corazón cultural de Costa Rica”.

La compañía La Fura dels Baus y más de 70 artistas costarricenses cerrarán el festival. Fuente: MCJ

Artistas internacionales y programación diversa

La programación del FIA37 destaca con la presencia de Mau y Ricky, Ivy Queen, Fonseca y Ovy On The Drums, junto a agrupaciones nacionales, conciertos sinfónicos y espectáculos de teatro contemporáneo y cine internacional. También participarán la Orquesta Sinfónica Nacional y la Sinfónica Juvenil. La inauguración, el 20 de marzo, reunirá a las bandas nacionales seleccionadas bajo la dirección de Frank Ticheli, compositor invitado de Estados Unidos.

La experimentada cantante puertorriqueña Ivy Queen, será una de las artistas internacionales, que llenará de talento a Costa RicaFuente: MCJ

El cierre lo protagonizará la compañía La Fura dels Baus, referente del teatro físico y los grandes montajes, que presentará “RECONEC”. En el espectáculo, más de 70 artistas costarricenses se sumarán a una puesta en escena multidisciplinaria con tecnología, música y participación ciudadana.

La edición de 2026 contará con México como país invitado, en reconocimiento a su peso cultural y a la historia compartida con Costa Rica. Su participación incluye teatro, cine, danza folklórica y contemporánea, literatura, música, artes visuales y gastronomía. Entre los aportes principales figuran la directora zapoteca Ivonne Mazas junto a la Sinfónica Juvenil, talleres, conferencias, presentaciones de jazz encabezadas por Adrián Oropeza y encuentros literarios.

Fonseca traerá su ritmo hasta Costa Rica para cargar de buena música el FIA. Fuente: MCJ

Con treinta y siete ediciones, el Festival Internacional de las Artes se mantiene como plataforma histórica del talento nacional y del intercambio internacional, articulando instituciones, artistas y ciudadanía en torno al valor central de la cultura en la vida costarricense. La información sobre la programación y los horarios estará en las plataformas oficiales del Ministerio de Cultura y Juventud y del propio festival.