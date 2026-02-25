Costa Rica

Costa Rica lanza estrategia para fortalecer la atención primaria ante enfermedades crónicas

La medida pretende responder a los cambios en la estructura demográfica y en los perfiles de enfermedades, con una mayor atención a la prevención y la promoción de hábitos saludables en comunidades y centros laborales

Guardar
La meta central es prevenir
La meta central es prevenir y atender las enfermedades crónicas en etapas tempranas, descongestionando los hospitales y permitiendo que estos se enfoquen en casos complejos. - EsSalud

El Gobierno de Costa Rica ha puesto en marcha una estrategia nacional para robustecer la red primaria de salud, el pilar fundamental del sistema público costarricense.

El objetivo principal es garantizar una atención más oportuna y adaptada a los desafíos derivados de los cambios demográficos y epidemiológicos actuales.

En las últimas décadas, la estructura sociodemográfica ha experimentado una transformación significativa. La proporción de adultos mayores y el predominio de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes han aumentado.

Sin embargo, el modelo de atención primaria no evolucionó a la par de estos cambios. Así lo señaló el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Alexander Sánchez, al afirmar: “El perfil de la pirámide poblacional y el perfil epidemiológico nunca se tuvieron en cuenta en los cambios que teníamos que realizar en la atención primaria en salud”.

Caja Costarricense del Seguro Social y la nueva estrategia

La reforma sanitaria de 1993 trasladó la atención primaria desde el Ministerio de Salud a la CCSS, lo que permitió alcanzar indicadores positivos en salud pública.

Sin embargo, la falta de actualización del modelo frente al envejecimiento poblacional y al incremento de enfermedades no transmisibles generó la necesidad de un rediseño estratégico.

La nueva Estrategia Nacional de Optimización del Primer Nivel de Atención busca fortalecer la base del sistema mediante tres ejes: promoción y prevención, cobertura y calidad.

El plan, que iniciará en
El plan, que iniciará en julio, contempla la conformación de equipos multidisciplinarios en cada área de salud, integrados por profesionales en medicina, enfermería, promoción de la salud y educación física. (Foto: Agencia Andina)

La meta central es prevenir y atender las enfermedades crónicas en etapas tempranas, descongestionando los hospitales y permitiendo que estos se enfoquen en casos complejos. Sánchez detalló: “El 80 % de la resolutividad de nuestros pacientes debe ser en el primer nivel para que nuestros hospitales se concentren en resolver las cosas altamente complejas”.

Implementación: equipos multidisciplinarios y cobertura ampliada

El plan, que iniciará en julio, contempla la conformación de equipos multidisciplinarios en cada área de salud, integrados por profesionales en medicina, enfermería, promoción de la salud y educación física. Estos equipos tendrán como misión promover estilos de vida saludables en comunidades y centros laborales.

En la etapa piloto, la estrategia contempla la creación de 298 nuevas plazas para profesionales en 15 áreas de salud, con una evaluación al término del primer año. El objetivo es avanzar hacia la universalización del modelo a nivel nacional.

En cuanto a la cobertura, se abrirán cupos para médicos generales y enfermeros especialistas en obstetricia, psiquiatría y epidemiología. Además, una de las novedades en la línea de calidad es la prescripción de medicamentos en centros comunitarios que antes solo podían ser recetados por especialistas en hospitales grandes.

En la etapa piloto, la
En la etapa piloto, la estrategia contempla la creación de 298 nuevas plazas para profesionales en 15 áreas de salud, con una evaluación al término del primer año.EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Perspectiva internacional y desafíos epidemiológicos

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Costa Rica, Alfonso Tenorio, destacó que el país es un referente regional por la solidez de su sistema sanitario. Tenorio expresó: “Estamos muy complacidos porque este es un modelo que queremos compartir con el resto de la región de las Américas”.

Entre los nuevos retos destacan la alta prevalencia de hipertensión, diabetes y obesidad. Según datos de la CCSS, el 55 % de la población adulta vive con al menos una enfermedad crónica. Las enfermedades cardiovasculares y la diabetes solo son superadas por las infecciones respiratorias como causa principal de atención en los centros de salud.

Entre los nuevos retos destacan
Entre los nuevos retos destacan la alta prevalencia de hipertensión, diabetes y obesidad. Según datos de la CCSS, el 55 % de la población adulta vive con al menos una enfermedad crónica (Foto cortesía Ministerio de Comercio Exterior)

Costa Rica también presenta una esperanza de vida de 81 años y una tasa de fecundidad inferior a dos hijos por mujer. La mortalidad por enfermedades transmisibles representa apenas el 5 % de los decesos, reflejando la transición epidemiológica que enfrenta el país.

La experiencia de Costa Rica en la consolidación de la atención primaria desde 1993 ha sido observada de cerca por organismos internacionales.

La OPS resalta la capacidad del país para responder a desafíos históricos, como la cobertura universal y la reducción de enfermedades transmisibles. Sin embargo, el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas obligan a reorientar los recursos y la organización del primer nivel de atención.

La nueva estrategia busca restablecer el equilibrio entre prevención, promoción y atención clínica, anticipándose a la carga de las enfermedades no transmisibles y garantizando la sostenibilidad a largo plazo del sistema de salud costarricense.

Temas Relacionados

Caja Costarricense del Seguro SocialCosta RicaMinisterio de SaludOrganización Panamericana de la SaludAtención Primaria en SaludEnfermedades Crónicas

Últimas Noticias

Primera Dama de El Salvador destaca dote de útiles para el nuevo currículo de la primera infancia: Braille, bebetecas y tecnología

El programa busca promover el crecimiento de los menores a través de materiales interactivos y actividades lúdicas, incorporando literatura accesible, tecnología educativa y espacios que favorecen el aprendizaje fuera de las aulas

Primera Dama de El Salvador

Más de 180 mujeres rompen moldes y se convierten en operadoras de carga pesada en El Salvador

La graduación de 184 mujeres como operadoras de carga pesada marca un hito en la estrategia de modernización de COEXPORT y la Unión Portuaria del Pacífico

Más de 180 mujeres rompen

El déficit comercial de El Salvador se reduce a 799.2 millones de dólares en enero de 2026

La menor factura de importaciones respecto a igual período de 2025 permitió disminuir el saldo negativo del comercio exterior, según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador

El déficit comercial de El

El parque vehicular en El Salvador podría duplicarse en menos de nueve años, advierten expertos

Un informe estima que el número de automóviles sigue creciendo a una tasa anual de 8.5 por ciento, lo que implica mayores retos para la red vial y la operatividad del sistema de transporte público

El parque vehicular en El

Confirman tres muertes por tos ferina en Honduras en 2026

Esta actualización, confirmada por Leticia Puerto, integrante del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y de la Unidad de Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunas, evidencia el riesgo que enfrenta la población infantil y motiva un llamado urgente a reforzar el esquema de inmunización

Confirman tres muertes por tos

TECNO

Adiós al recalentamiento de los

Adiós al recalentamiento de los dispositivos: desarrollan una capa de diamante que reduce 23 °C de temperatura

Pagos digitales en Meta: la empresa evalúa integrar stablecoins después del revés de Libra

Así bloquean Google y OpenAi la creación de imágenes prohibidas tras la crisis de Grok

Anthropic desafía al Pentágono y rechaza relajar límites para uso militar de su IA

Hacker usa la IA Claude para robar datos de agencias de gobierno en México

ENTRETENIMIENTO

Murió Robert Cosby Jr., hijo

Murió Robert Cosby Jr., hijo de una de las estrellas de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’

Barry Keoghan promete sacudir Peaky Blinders como el hijo perdido de Tommy Shelby

El próximo libro de la saga de ‘Heated Rivalry’ se retrasa hasta 2027 tras el éxito de la serie

“Guerra de novias” se convierte en serie: Emma Roberts protagonizará la nueva versión

Los exsuegros de Billy Ray Cyrus defienden al cantante ante las acusaciones de abuso de Firerose

MUNDO

Ucrania advirtió que cientos de

Ucrania advirtió que cientos de africanos han muerto o sido capturados combatiendo para Rusia

El Reino Unido postergó la ratificación del acuerdo de soberanía sobre las islas Chagos ante la presión de Estados Unidos

La Corte Suprema de Brasil condenó a los ideólogos del asesinato de Marielle Franco

Estados Unidos presiona al Vaticano y a Europa para que reclamen al régimen cubano una transición pacífica

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Irán para frenar sus ventas de petróleo y el desarrollo de misiles