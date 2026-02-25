Costa Rica lanza estrategia para fortalecer la atención primaria ante enfermedades crónicas

La meta central es prevenir y atender las enfermedades crónicas en etapas tempranas, descongestionando los hospitales y permitiendo que estos se enfoquen en casos complejos. - EsSalud

El Gobierno de Costa Rica ha puesto en marcha una estrategia nacional para robustecer la red primaria de salud, el pilar fundamental del sistema público costarricense.

El objetivo principal es garantizar una atención más oportuna y adaptada a los desafíos derivados de los cambios demográficos y epidemiológicos actuales.

En las últimas décadas, la estructura sociodemográfica ha experimentado una transformación significativa. La proporción de adultos mayores y el predominio de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes han aumentado.

Sin embargo, el modelo de atención primaria no evolucionó a la par de estos cambios. Así lo señaló el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Alexander Sánchez, al afirmar: “El perfil de la pirámide poblacional y el perfil epidemiológico nunca se tuvieron en cuenta en los cambios que teníamos que realizar en la atención primaria en salud”.

Caja Costarricense del Seguro Social y la nueva estrategia

La reforma sanitaria de 1993 trasladó la atención primaria desde el Ministerio de Salud a la CCSS, lo que permitió alcanzar indicadores positivos en salud pública.

Sin embargo, la falta de actualización del modelo frente al envejecimiento poblacional y al incremento de enfermedades no transmisibles generó la necesidad de un rediseño estratégico.

La nueva Estrategia Nacional de Optimización del Primer Nivel de Atención busca fortalecer la base del sistema mediante tres ejes: promoción y prevención, cobertura y calidad.

La meta central es prevenir y atender las enfermedades crónicas en etapas tempranas, descongestionando los hospitales y permitiendo que estos se enfoquen en casos complejos. Sánchez detalló: “El 80 % de la resolutividad de nuestros pacientes debe ser en el primer nivel para que nuestros hospitales se concentren en resolver las cosas altamente complejas”.

Implementación: equipos multidisciplinarios y cobertura ampliada

El plan, que iniciará en julio, contempla la conformación de equipos multidisciplinarios en cada área de salud, integrados por profesionales en medicina, enfermería, promoción de la salud y educación física. Estos equipos tendrán como misión promover estilos de vida saludables en comunidades y centros laborales.

En la etapa piloto, la estrategia contempla la creación de 298 nuevas plazas para profesionales en 15 áreas de salud, con una evaluación al término del primer año. El objetivo es avanzar hacia la universalización del modelo a nivel nacional.

En cuanto a la cobertura, se abrirán cupos para médicos generales y enfermeros especialistas en obstetricia, psiquiatría y epidemiología. Además, una de las novedades en la línea de calidad es la prescripción de medicamentos en centros comunitarios que antes solo podían ser recetados por especialistas en hospitales grandes.

Perspectiva internacional y desafíos epidemiológicos

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Costa Rica, Alfonso Tenorio, destacó que el país es un referente regional por la solidez de su sistema sanitario. Tenorio expresó: “Estamos muy complacidos porque este es un modelo que queremos compartir con el resto de la región de las Américas”.

Entre los nuevos retos destacan la alta prevalencia de hipertensión, diabetes y obesidad. Según datos de la CCSS, el 55 % de la población adulta vive con al menos una enfermedad crónica. Las enfermedades cardiovasculares y la diabetes solo son superadas por las infecciones respiratorias como causa principal de atención en los centros de salud.

Costa Rica también presenta una esperanza de vida de 81 años y una tasa de fecundidad inferior a dos hijos por mujer. La mortalidad por enfermedades transmisibles representa apenas el 5 % de los decesos, reflejando la transición epidemiológica que enfrenta el país.

La experiencia de Costa Rica en la consolidación de la atención primaria desde 1993 ha sido observada de cerca por organismos internacionales.

La OPS resalta la capacidad del país para responder a desafíos históricos, como la cobertura universal y la reducción de enfermedades transmisibles. Sin embargo, el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas obligan a reorientar los recursos y la organización del primer nivel de atención.

La nueva estrategia busca restablecer el equilibrio entre prevención, promoción y atención clínica, anticipándose a la carga de las enfermedades no transmisibles y garantizando la sostenibilidad a largo plazo del sistema de salud costarricense.